Пике заявил о желании стать тренером

Экс-защитник «Барселоны» планирует стать тренером. Бывший футболист дал комментарий по теме.

Пришёл новый год, и я, тщательно все обдумав, принял решение вернуться в футбол. Я очень соскучился по нему. На этот раз не в роли игрока. Я стану тренером. Расскажу подробнее в ближайшее время.