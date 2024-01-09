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Пике заявил о желании стать тренером

вчера, 22:57

Экс-защитник «Барселоны» Жерар Пике планирует стать тренером. Бывший футболист дал комментарий по теме.

Пришёл новый год, и я, тщательно все обдумав, принял решение вернуться в футбол. Я очень соскучился по нему. На этот раз не в роли игрока. Я стану тренером. Расскажу подробнее в ближайшее время.

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Все комментарии
Frank_Rijkaard
Frank_Rijkaard
сегодня в 15:26, ред.
Глядишь и получится. Был одним из лучших центральных защитников в мире, да и сам по себе Жерар не глупый.
112910415
112910415
сегодня в 10:52
испробовать-то надо
R. Carlos
R. Carlos
сегодня в 07:17
Может вместо Хави решил
ОПС
ОПС
сегодня в 06:20
Подождем его тренерского дебюта. Все таки интересно будет.
shur
shur
сегодня в 00:08
...Пики наставили,
Стали воевать,
А потом раздумали,
Стали баб ----ь!!!
(...песня из далёкого прошлого,дворовая,шуточная)
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 23:30
Может лучше президентом?.. ))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:27
Удачи!
Может что и получится.
Гость
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