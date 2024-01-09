Пике заявил о желании стать тренером

Экс-защитник «Барселоны» Жерар Пике планирует стать тренером. Бывший футболист дал комментарий по теме.
Пришёл новый год, и я, тщательно все обдумав, принял решение вернуться в футбол. Я очень соскучился по нему. На этот раз не в роли игрока. Я стану тренером. Расскажу подробнее в ближайшее время.
Стали воевать,
А потом раздумали,
Стали баб ----ь!!!
(...песня из далёкого прошлого,дворовая,шуточная)
Стали воевать,
А потом раздумали,
Стали баб ----ь!!!
(...песня из далёкого прошлого,дворовая,шуточная)
Может что и получится.
Может что и получится.