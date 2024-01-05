Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо может возглавить «Баварию» после окончания нынешнего сезона.
По данным источника, руководство мюнхенского клуба впечатлено работой, которую испанский специалист проделал в «Байере». Речь идет не только о результатах «фармацевтов», но и методах Алонсо. Также «Бавария» хочет воспользоваться тем, что Карло Анчелотти продлил свой контракт с «Реалом» до 2025 года, поэтому в ближайшее время Алонсо точно не будет назначен в мадридскую команду.
Также руководство «Баварии» испытывает сомнения в Томасе Тухеле. Он потерял доверие некоторых боссов клуба после поражения в Кубке Германии от «Саарбрюкена» из третьего дивизиона и разгрома со счётом 1:5 от «Айнтрахта» в Бундеслиге.
Хаби Алонсо хотел бы поработать в трёх топ-клубах, за которые выступал во время карьеры игрока — «Ливерпуль», «Реал» и «Бавария». Испанский специалист готов возглавить мюнхенскую команду, если ему поступит такое предложение.
Кайзер Франц всегда говорит, что тренер в клубе должен быть Немец. Потому как доходчивая форма изъяснения для футболиста Баварии исходит Только от носителя немецкого языка... и никого более.
По итогу: либо Тухель, либо Клопп, если первый не справится.
Кайзер Франц всегда говорит, что тренер в клубе должен быть Немец. Потому как доходчивая форма изъяснения для футболиста Баварии исходит Только от носителя немецкого языка... и никого более.
По итогу: либо Тухель, либо Клопп, если первый не справится.