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Хаби Алонсо может возглавить «Баварию» уже этим летом

вчера, 23:05

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо может возглавить «Баварию» после окончания нынешнего сезона.

По данным источника, руководство мюнхенского клуба впечатлено работой, которую испанский специалист проделал в «Байере». Речь идет не только о результатах «фармацевтов», но и методах Алонсо. Также «Бавария» хочет воспользоваться тем, что Карло Анчелотти продлил свой контракт с «Реалом» до 2025 года, поэтому в ближайшее время Алонсо точно не будет назначен в мадридскую команду.

Также руководство «Баварии» испытывает сомнения в Томасе Тухеле. Он потерял доверие некоторых боссов клуба после поражения в Кубке Германии от «Саарбрюкена» из третьего дивизиона и разгрома со счётом 1:5 от «Айнтрахта» в Бундеслиге.

Хаби Алонсо хотел бы поработать в трёх топ-клубах, за которые выступал во время карьеры игрока — «Ливерпуль», «Реал» и «Бавария». Испанский специалист готов возглавить мюнхенскую команду, если ему поступит такое предложение.

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Все комментарии
SeregaBavaria
SeregaBavaria
сегодня в 01:26
Ну будет то что и с Нагельсманом, и ничего хорошего с этого не выйдет. Нужно Клоппа манить,я думаю он бы подошёл Баварии, темболее немец.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:44
Вполне возможно и такое. И очень кстати интересно будет посмотреть на такую Баварию .
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 00:30
Тухель не тренер для немецкой машины.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:41, ред.
Не бывать Алонсо тренером Баварии.
Кайзер Франц всегда говорит, что тренер в клубе должен быть Немец. Потому как доходчивая форма изъяснения для футболиста Баварии исходит Только от носителя немецкого языка... и никого более.
По итогу: либо Тухель, либо Клопп, если первый не справится.
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