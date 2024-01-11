«Страсбур» готов продать своего защитника в «Локомотив» за 6 млн евро

1704991529

вчера, 19:45

Защитник «Страсбура» может продолжить карьеру в «Локомотиве».

По данным источника, французский клуб готов продать своего футболиста «железнодорожникам» за 6 млн евро.

В нынешнем сезоне Ньамси провёл 13 матчей за «Страсбур», не отметившись результативными действиями.