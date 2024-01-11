«Страсбур» готов продать своего защитника в «Локомотив» за 6 млн евро

Защитник «Страсбура» Герзино Ньамси может продолжить карьеру в «Локомотиве».
По данным источника, французский клуб готов продать своего футболиста «железнодорожникам» за 6 млн евро.
В нынешнем сезоне Ньамси провёл 13 матчей за «Страсбур», не отметившись результативными действиями.
но дёшево нынче не бывает
но дёшево нынче не бывает
Нужно алмазы искать в лигах попроще, и потом их доводить до пика и следом продавать
Нужно алмазы искать в лигах попроще, и потом их доводить до пика и следом продавать
С Дзюбой будут весь верх забирать....
С Дзюбой будут весь верх забирать....