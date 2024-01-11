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«Страсбур» готов продать своего защитника в «Локомотив» за 6 млн евро

вчера, 19:45

Защитник «Страсбура» Герзино Ньамси может продолжить карьеру в «Локомотиве».

По данным источника, французский клуб готов продать своего футболиста «железнодорожникам» за 6 млн евро.

В нынешнем сезоне Ньамси провёл 13 матчей за «Страсбур», не отметившись результативными действиями.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:23
дорого, конечно ...
но дёшево нынче не бывает
kazakoff
kazakoff
сегодня в 06:21
Хорош уже в топ-лигах игроков смотреть, оттуда к нам втридорога только приедут
Нужно алмазы искать в лигах попроще, и потом их доводить до пика и следом продавать
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 03:38
Звучит как : «Страсбур» готов продать своего защитника в «Локомотив» за 6 млн евро и купить на них нормального игрока"
adadnuh7689k
adadnuh7689k
вчера в 21:57
Теперь Локо должен взять паузу, что бы цена как стала реальной....
Futurista
Futurista
вчера в 21:50
Локо тогда налик во Францию в бронированном вагоне отправит)...
adekvat
adekvat ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 21:21
За меньше в РПЛ только урки беглые идут.
dеigandre
dеigandre ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 21:21
И не надоело одно и то же каждый раз писать?
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 20:53
У Локомотива деньги есть, можно цены на билеты, если что, поднять.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:40
195 см....
С Дзюбой будут весь верх забирать....
lotsman
lotsman
вчера в 20:27
Не дороговато ли? Ничем себя не проявил за 13 матчей, а цену заломили как за результативного.
drug01
drug01
вчера в 20:09
Слишком дорого, зачем такие траты....
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 20:08
А Цорн за него бы все 10 заплатил. У этого "товарища" слоган у вас есть деньги и вы хотите обанкротить клуб, тогда я иду к вам
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 20:07
    Frank_Rijkaard
    Frank_Rijkaard
    вчера в 20:04
    Очередной нонейм
    hn6yqvwk44aw
    hn6yqvwk44aw
    вчера в 19:48
    А че это за 6, когда он 5 стоит... нужно Локо с ними торговаться до 4 лямов.
    Гость
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