Егор Сорокин: «Сейчас идут разговоры об аренде»

Защитник «Рубина» сообщил, что команда не берет его на зимние сборы.

В отпуске я готовился к сборам, чтобы подойти к ним в хорошей форме. Но в начале января мне позвонил спортивный директор «Рубина» и сказал, что клуб не берёт меня на сборы – даже на медобследование в Москву мне билет не купили. 15 января команда вылетает в Турцию, но меня не берут. Я сразу позвонил руководству клуба. У меня контракт с основной командой «Рубина», по нему я должен тренироваться и работать с ней. Посмотрим, как будет складываться ситуация.