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Егор Сорокин: «Сейчас идут разговоры об аренде»

вчера, 22:52

Защитник «Рубина» Егор Сорокин сообщил, что команда не берет его на зимние сборы.

В отпуске я готовился к сборам, чтобы подойти к ним в хорошей форме. Но в начале января мне позвонил спортивный директор «Рубина» и сказал, что клуб не берёт меня на сборы – даже на медобследование в Москву мне билет не купили. 15 января команда вылетает в Турцию, но меня не берут. Я сразу позвонил руководству клуба. У меня контракт с основной командой «Рубина», по нему я должен тренироваться и работать с ней. Посмотрим, как будет складываться ситуация.

Сейчас идут разговоры об аренде, конкретики пока нет. Хочу играть в РПЛ, настроен на это. Получать удовольствие от того, что нахожусь в игре, а не за бортом.

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drug01
drug01
вчера в 23:26
Егора понять можно надо сказать честно что им не нужен
Гость
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