Переход Лесового из «Динамо» в «Маккаби» Хайфа может сорваться

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вчера, 09:16

Переход полузащитника московского «Динамо» в «Маккаби» из Хайфы может не состояться.

По информации источника, игрок уже согласовал все условия контракта с израильским клубом, а также прошёл медобследование. Однако существует проблема с переводом денег в российскую команду. В «Маккаби» пытаются найти способ решить вопрос.

Ожидается, что хавбек подождёт несколько дней, если решение не будет найдено, то он будет искать другой вариант.

Ранее также сообщалось, что Лесовым интересуется «Маккаби» из Тель-Авива.