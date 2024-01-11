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Переход Лесового из «Динамо» в «Маккаби» Хайфа может сорваться

вчера, 09:16

Переход полузащитника московского «Динамо» Даниила Лесового в «Маккаби» из Хайфы может не состояться.

По информации источника, игрок уже согласовал все условия контракта с израильским клубом, а также прошёл медобследование. Однако существует проблема с переводом денег в российскую команду. В «Маккаби» пытаются найти способ решить вопрос.

Ожидается, что хавбек подождёт несколько дней, если решение не будет найдено, то он будет искать другой вариант.

Ранее также сообщалось, что Лесовым интересуется «Маккаби» из Тель-Авива.

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Все комментарии
7yde4de9dmnt
7yde4de9dmnt
вчера в 11:15
Наличные в чемодан и самолетом до Москвы.... а там уже встретят.
5j46rcx6xbj7
5j46rcx6xbj7
вчера в 11:00
Обходных путей столько... Причина выглядит неправдоподобно.
lotsman
lotsman
вчера в 09:54
Отправить курьера с наличкой и все дела.)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:40
Чё-то евреев на Лесового потянуло...
adekvat
adekvat
вчера в 09:32
Чемоданами пусть передадут деньги.
112910415
112910415
вчера в 09:29
неужели израильские специалисты не справятся ?
Futurista
Futurista
вчера в 09:24
Хайфа сейчас не по кайфу...
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