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У Тюкавина были предложения из Италии до Нового года

вчера, 17:25

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о возможном переходе своего клиента в европейский клуб.

Вы думаете, что в Европу просто уехать? Есть моменты, когда игроки уезжают по армянским и другим паспортам. Лишь бы в какую-то команду в Европу уехать, такого желания не было, если и идти, то в ведущие клубы. Были предложения из Италии до Нового года. В прошлое трансферное окно дали задание клубам – не брать россиян. Сперцяна не взяли в «Аякс», только из-за того, что он в чемпионате России играет. Даже иностранцев не хотят брать из-за того, что он в чемпионате России, хотя у него армянский паспорт. Всегда в отношениях агент-игрок я был, есть и буду придерживаться правила, что последнее слово всегда за игроком.

Костя с пяти лет в «Динамо», он воспитанник клуба. Думаю, что в «Динамо» он один из самых высокооплачиваемых игроков. Хотя я, конечно, не считаю чужих денег, но «Динамо» его оценивает. Он доволен, болельщики его любят. У него в «Динамо» есть нормальные, реальные отступные. Сейчас Лесовой поехал в Израиль, проблема возникла в том, что Израиль не может заплатить деньги «бело-голубым». Там цена вопроса – миллион евро, и до сих пор не может решиться, останется ли он в Израиле.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 20:42, ред.
Будем и дальше вариться в собственном котле. Альтернативой западу теперь будет Зенит.
112910415
112910415
сегодня в 06:35
оставаться , работать над развитием ... пока так !
6m6n8gsa52mr
6m6n8gsa52mr
вчера в 20:20
Это видно надолго ситуация, надо привыкать играть здесь безвыездно
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:53
Приветствую, Маэстро!!!
Раньше, он эту хохму с Ильченко играл. Было на что посмотреть. А сейчас- ни того, ни другого... Самая Светлая Память!!!

Ну, а, агент Тюкавина- плавно съехал от темы про преданность клубу, отступные, но при этом, так и не назвал клубы из Италии. Хитрый агентский трюк. Хорошо хоть, честно признался про высокую зарплату. Он говорит что уехать трудно. Но Захарян же уехал, и я уверен- уедут и другие...

Спасибо за ролик, Маэстро!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Согрели душу- незабываемым советским прошлым!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
112910415
112910415
вчера в 18:44
про ведущие клубы всё понятно ...
pomor45
pomor45 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:30
А завтра по рублю не возьмут.
lotsman
lotsman
вчера в 18:16
В абы какой клуб не пойдёт. Ну надо же. Он ещё и выбирать будет! А кроме Аякса предложения есть? Из чего выбирать то собрался?
sova147
sova147
вчера в 17:37
Чуть встали на ноги и сразу за границу! А где опыт игры приобрести только дома!
Futurista
Futurista
вчера в 17:37
u2p92q44ncmw
u2p92q44ncmw
вчера в 17:28
Пока нечего ему делать в Европе... пусть доказывает все в РПЛ.
Гость
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