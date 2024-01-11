У Тюкавина были предложения из Италии до Нового года

, агент нападающего «Динамо» , высказался о возможном переходе своего клиента в европейский клуб.

Вы думаете, что в Европу просто уехать? Есть моменты, когда игроки уезжают по армянским и другим паспортам. Лишь бы в какую-то команду в Европу уехать, такого желания не было, если и идти, то в ведущие клубы. Были предложения из Италии до Нового года. В прошлое трансферное окно дали задание клубам – не брать россиян. Сперцяна не взяли в «Аякс», только из-за того, что он в чемпионате России играет. Даже иностранцев не хотят брать из-за того, что он в чемпионате России, хотя у него армянский паспорт. Всегда в отношениях агент-игрок я был, есть и буду придерживаться правила, что последнее слово всегда за игроком.

Костя с пяти лет в «Динамо», он воспитанник клуба. Думаю, что в «Динамо» он один из самых высокооплачиваемых игроков. Хотя я, конечно, не считаю чужих денег, но «Динамо» его оценивает. Он доволен, болельщики его любят. У него в «Динамо» есть нормальные, реальные отступные. Сейчас Лесовой поехал в Израиль, проблема возникла в том, что Израиль не может заплатить деньги «бело-голубым». Там цена вопроса – миллион евро, и до сих пор не может решиться, останется ли он в Израиле.