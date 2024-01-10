Агент Чистякова ответил на вопрос о будущем игрока

Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, дал комментарий касательно возможного ухода футболиста из команды.
Мы не ищем других вариантов Дмитрию, у него контракт с «Зенитом». На данный момент Чистяков едет на сборы с «Зенитом». Интерес к нему есть, но мы пока ничего не рассматриваем.
жизнь вполне удалась же !
жизнь вполне удалась же !
Если в планах выучить португальский...то он в нужной среде...практики хоть отбавляй....
Потому как если я правильно понимаю Зенит лавку укрепляет тоже бразильцами....
Если в планах выучить португальский...то он в нужной среде...практики хоть отбавляй....
Потому как если я правильно понимаю Зенит лавку укрепляет тоже бразильцами....
Кстати когда была всего одна группа общая и играли без дополнительных коэффициентов и кто то ловил удачу на ставках в 20 тысяч ставя по 2 тысячи итого получалось 40 тысяч были точно такие же недовольные.
И что поменялось за последние лет 10?
Ничего!!! Одни и те же разговоры про клоноводство, угрозы, что сайт загнётся, а по факту кто так говорит даже не скрывает, что сидит на других сайтах и играет и там и здесь.
Вот увидите дальше разговоров дело не пойдет все останутся, а если кто то пропадёт как говорят из эфира, поля зрения тот будет играть со своих клонов, а потом опять появится.
Знаем, проходили не один раз.
Кстати когда была всего одна группа общая и играли без дополнительных коэффициентов и кто то ловил удачу на ставках в 20 тысяч ставя по 2 тысячи итого получалось 40 тысяч были точно такие же недовольные.
И что поменялось за последние лет 10?
Ничего!!! Одни и те же разговоры про клоноводство, угрозы, что сайт загнётся, а по факту кто так говорит даже не скрывает, что сидит на других сайтах и играет и там и здесь.
Вот увидите дальше разговоров дело не пойдет все останутся, а если кто то пропадёт как говорят из эфира, поля зрения тот будет играть со своих клонов, а потом опять появится.
Знаем, проходили не один раз.