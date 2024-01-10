Агент Чистякова ответил на вопрос о будущем игрока

Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» , дал комментарий касательно возможного ухода футболиста из команды.

Мы не ищем других вариантов Дмитрию, у него контракт с «Зенитом». На данный момент Чистяков едет на сборы с «Зенитом». Интерес к нему есть, но мы пока ничего не рассматриваем.