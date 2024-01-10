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Агент Чистякова ответил на вопрос о будущем игрока

вчера, 17:59

Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, дал комментарий касательно возможного ухода футболиста из команды.

Мы не ищем других вариантов Дмитрию, у него контракт с «Зенитом». На данный момент Чистяков едет на сборы с «Зенитом». Интерес к нему есть, но мы пока ничего не рассматриваем.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:16
какой смысл что-то менять ?
жизнь вполне удалась же !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:12
Через 2 дня 30 лет....
Если в планах выучить португальский...то он в нужной среде...практики хоть отбавляй....
Потому как если я правильно понимаю Зенит лавку укрепляет тоже бразильцами....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 20:27
Он не нужен Зениту сосем ни сейчас, ни потом.
lotsman
lotsman
вчера в 20:26
Задавать вопрос о будущем игрока уместно, если есть какие то движения в плане изменения. А если никаких подвижек, то зачем такие вопросы.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 19:31
Ему в Питере норм, зачем ему чтото искать!
a-league
a-league
вчера в 19:21, ред.
Да всё у пацана нормально, жизнь удалась. Играем реже, деньги те же...
Байкал-38
Байкал-38 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 19:01
Да про какие группы вы вообще говорите, да их одно время было больше, но и тогда были точно такие же разговоры про клоны и много кто зарекался больше не играть, но все играли и все будут играть дальше несмотря на свои свои былые угрозы уйти а по-другому это назвать нельзя.
Кстати когда была всего одна группа общая и играли без дополнительных коэффициентов и кто то ловил удачу на ставках в 20 тысяч ставя по 2 тысячи итого получалось 40 тысяч были точно такие же недовольные.
И что поменялось за последние лет 10?
Ничего!!! Одни и те же разговоры про клоноводство, угрозы, что сайт загнётся, а по факту кто так говорит даже не скрывает, что сидит на других сайтах и играет и там и здесь.
Вот увидите дальше разговоров дело не пойдет все останутся, а если кто то пропадёт как говорят из эфира, поля зрения тот будет играть со своих клонов, а потом опять появится.
Знаем, проходили не один раз.
drug01
drug01
вчера в 19:01
Он нужен сейчас Зениту больше значит будет играть там
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