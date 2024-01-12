Защитник «Страсбура» хочет перейти в «Локомотив». Идут переговоры

Юссеф Деллайли, агент защитника «Страсбура» Герзино Ньамси, подтвердил слухи о том, что московский клуб ведёт переговоры по трансферу его клиента.
«Локомотив» сделал предложение по Ньамси. Игрок заинтересован в трансфере в российский клуб. Мы ведем переговоры.
По данным СМИ, «Страсбур» хочет выручить с продажи Ньамси 6 млн евро.
и деньги-то хорошие ... )
и деньги-то хорошие ... )
Но если перейдёт, то это будет хорошее усиление для Локомотива.
Но если перейдёт, то это будет хорошее усиление для Локомотива.
И, если бы я был ж/б уверен, что такое ограничение реализовано намеренно, то я бы тут даже заговаривать на эту тему не стал
И, если бы я был ж/б уверен, что такое ограничение реализовано намеренно, то я бы тут даже заговаривать на эту тему не стал
(с) "Почему Вы считаете, что это обязаны объявить или озвучить?"
Элементарно, хотя бы для того, чтобы юзеры не "74ли" каждый раз глупыми вопросами.
(с) "Почему Вы считаете, что это обязаны объявить или озвучить?"
Элементарно, хотя бы для того, чтобы юзеры не "74ли" каждый раз глупыми вопросами.
(с) "Почему Вы считаете, что это обязаны объявить или озвучить?"
Элементарно, хотя бы для того, чтобы юзеры не "74ли" каждый раз глупыми вопросами.
(с) "Почему Вы считаете, что это обязаны объявить или озвучить?"
Элементарно, хотя бы для того, чтобы юзеры не "74ли" каждый раз глупыми вопросами.