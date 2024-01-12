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Защитник «Страсбура» хочет перейти в «Локомотив». Идут переговоры

вчера, 23:02

Юссеф Деллайли, агент защитника «Страсбура» Герзино Ньамси, подтвердил слухи о том, что московский клуб ведёт переговоры по трансферу его клиента.

«Локомотив» сделал предложение по Ньамси. Игрок заинтересован в трансфере в российский клуб. Мы ведем переговоры.

По данным СМИ, «Страсбур» хочет выручить с продажи Ньамси 6 млн евро.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 10:33
Если по деньгам ок, то надо брать. Просто как то не верится, что Локо готов раскошелиться на такую сумму.
112910415
112910415
сегодня в 10:29
хороший футболист, пускай переходит
и деньги-то хорошие ... )
Валерыч
Валерыч
сегодня в 09:28
Одного желания игрока ещё мало.
Но если перейдёт, то это будет хорошее усиление для Локомотива.
a-league
a-league ответ ridiculous (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 23:55, ред.
Мне во всей этой ситуации интересен только один момент, то что мы видим - это новое рукотворное ограничение в КП или какой-то непреднамеренный глюк при вытягивании диапазона ставок софтом из букмекерской конторы ? Темы выигрышей, призов и т.п. меня никак не печалят, так что тут я вам не собеседник

И, если бы я был ж/б уверен, что такое ограничение реализовано намеренно, то я бы тут даже заговаривать на эту тему не стал
Scorp689
Scorp689
вчера в 23:46
Опять мутные схемы с евросоюзом...
a-league
a-league
вчера в 23:18
2 протон:

(с) "Почему Вы считаете, что это обязаны объявить или озвучить?"

Элементарно, хотя бы для того, чтобы юзеры не "74ли" каждый раз глупыми вопросами.

(с) "Почему Вы считаете, что это обязаны объявить или озвучить?"

Элементарно, хотя бы для того, чтобы юзеры не "74ли" каждый раз глупыми вопросами.
протон
протон ответ ridiculous (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 23:14
И какие у Вас планы после этих изменений?
Гость
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