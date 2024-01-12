ЦСКА, «Динамо» и «Гавр» хотят подписать Данила Кругового

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вчера, 20:23

Защитник может покинуть «Зенит».

Контракт футболиста с питерским клубом истекает этим летом. Стороны давно ведут переговоры о новой сделке, однако игрок всё ещё не дал положительный ответ.

В подписании Кругового заинтересованы ЦСКА , «Динамо» и «Гавр». Вариант с переходом во французский клуб защитнику предлагает хорватский посредник, который помог перейти из «Зенита» в «Гавр» .

Однако наиболее вероятным сценарием продолжения карьеры Кругового является продление контракта с «Зенитом» на 5 лет.