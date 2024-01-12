ЦСКА, «Динамо» и «Гавр» хотят подписать Данила Кругового

Защитник Данил Круговой может покинуть «Зенит».
Контракт футболиста с питерским клубом истекает этим летом. Стороны давно ведут переговоры о новой сделке, однако игрок всё ещё не дал положительный ответ.
В подписании Кругового заинтересованы ЦСКА, «Динамо» и «Гавр». Вариант с переходом во французский клуб защитнику предлагает хорватский посредник, который помог перейти из «Зенита» в «Гавр» Далеру Кузяеву.
Однако наиболее вероятным сценарием продолжения карьеры Кругового является продление контракта с «Зенитом» на 5 лет.
В лиге примерно 400 игроков...в Зените 30....
Вот и пусть развиваются остальные 370...вам на радость...Зенит то тут при чём???
В лиге примерно 400 игроков...в Зените 30....
Вот и пусть развиваются остальные 370...вам на радость...Зенит то тут при чём???
Если серьёзно...не вижу смысла в его путешествиях в столицу или Гавр....
Во Франции не думаю что у него будет больше игрового времени....да и в столице тоже...
Здесь вроде и своё всё...и 7 титулов за 3 года....
Да и не сказать что лавочник завзятый....в осенней части сезона принял участие в 17-ти официальных матчах....что уже неплохо...исходя из того что бразильцев подвозят в неделю по 3 парома...
Да и лимит пока не упразднили...и смысл...отправлять своих воспитанников на вольные хлеба...и параллельно прикупать отечественных игроков у условного Краснодара....
Параллельно хотелось бы обратиться к этим гаврюкам из Франции :
"Гавр - хватит воровать воспитанников у Зенита"!!!!!
Своих надо воспитывать...
Если серьёзно...не вижу смысла в его путешествиях в столицу или Гавр....
Во Франции не думаю что у него будет больше игрового времени....да и в столице тоже...
Здесь вроде и своё всё...и 7 титулов за 3 года....
Да и не сказать что лавочник завзятый....в осенней части сезона принял участие в 17-ти официальных матчах....что уже неплохо...исходя из того что бразильцев подвозят в неделю по 3 парома...
Да и лимит пока не упразднили...и смысл...отправлять своих воспитанников на вольные хлеба...и параллельно прикупать отечественных игроков у условного Краснодара....
Параллельно хотелось бы обратиться к этим гаврюкам из Франции :
"Гавр - хватит воровать воспитанников у Зенита"!!!!!
Своих надо воспитывать...