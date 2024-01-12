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ЦСКА, «Динамо» и «Гавр» хотят подписать Данила Кругового

вчера, 20:23

Защитник Данил Круговой может покинуть «Зенит».

Контракт футболиста с питерским клубом истекает этим летом. Стороны давно ведут переговоры о новой сделке, однако игрок всё ещё не дал положительный ответ.

В подписании Кругового заинтересованы ЦСКА, «Динамо» и «Гавр». Вариант с переходом во французский клуб защитнику предлагает хорватский посредник, который помог перейти из «Зенита» в «Гавр» Далеру Кузяеву.

Однако наиболее вероятным сценарием продолжения карьеры Кругового является продление контракта с «Зенитом» на 5 лет.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 11:23
Отвечу. Написано "одна из причин"!... Не так ли. Далее. Двигателем развития футбола , как и всего иного является конкуренция. Газпром лишает наш футбол реальной конкуренции. Далее "тепло и уютно" - это образно. имеется в иду материальное благополучие, которого он нигде не получит в таком объеме. Не надо буквально воспринимать текст. Русский язык велик и могуч и в нем есть место и для аллегории, и для метафоры , и для иносказания. Давайте это иметь в виду.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 10:08
По вашей формуле футбол развивается исключительно в холоде, дискомфорте и в отсутствии заработка....)))

В лиге примерно 400 игроков...в Зените 30....
Вот и пусть развиваются остальные 370...вам на радость...Зенит то тут при чём???
112910415
112910415
сегодня в 09:40
Зенит сильно уютнее прочих вариантов !
ОПС
ОПС
сегодня в 03:40
А может лучше подождем до лета и тогда уже обсудим то, что будет. А сейчас предполагать только время зря терять.
Frfr333
Frfr333
сегодня в 02:45
Круговой Красава и нужен всем !!!
Интерес
Интерес
вчера в 22:56
Если он Данил,то тогда уж ДанилУ,а если Даниил,или Данила(сокращённое от первого,принятое в русских деревнях,и вдруг ставшее самостоятельным именем),вот тогда "хотят подписать Даниила",или,опять же-ДанилУ.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:25
Зенит его точно не отправит своим соперникам в ЦСКА или Динамо .
протон
протон ответ sova147 (раскрыть)
вчера в 22:18
Лучше , конечно, в Гавр идти. В Зените, при живом Сантосе нереально стать основным. Только если Барриос уйдет и Сантоса в опорную переведут
sova147
sova147
вчера в 21:57
Лучше конечно рвануть в Европу! Но верить слухам не стоит!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:23, ред.
Раз контракт истекает - жди халявщиков......сейчас наобещают....и основу и золотые горы...

Если серьёзно...не вижу смысла в его путешествиях в столицу или Гавр....
Во Франции не думаю что у него будет больше игрового времени....да и в столице тоже...
Здесь вроде и своё всё...и 7 титулов за 3 года....
Да и не сказать что лавочник завзятый....в осенней части сезона принял участие в 17-ти официальных матчах....что уже неплохо...исходя из того что бразильцев подвозят в неделю по 3 парома...
Да и лимит пока не упразднили...и смысл...отправлять своих воспитанников на вольные хлеба...и параллельно прикупать отечественных игроков у условного Краснодара....

Параллельно хотелось бы обратиться к этим гаврюкам из Франции :
"Гавр - хватит воровать воспитанников у Зенита"!!!!!
Своих надо воспитывать...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:14
Ему в Питере тепло, уютно, да и кое что капает. Вот одна из главных причин почему наш футбол деградирует.
cska1948
cska1948
вчера в 20:53
В ЦСКА и ДМ Зенит точно его не отдаст, да и Гавр под большим вопросом. Не то время, чтобы Европа покупала российских футболистов.
Mi6
Mi6
вчера в 20:40
И зачем эта «новость»…?
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:28
Никуда не уйдёт этот вечный мальчик от бомжей...
rmb9wuzumxbg
rmb9wuzumxbg
вчера в 20:25
Если Гавр не утка, то можно попробовать себя в Европе.
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