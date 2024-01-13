«Трабзонспор» интересуется Чаловым

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вчера, 21:52

«Трабзонспор» проявил интерес к нападающему ЦСКА .

Контракт форварда с «армейцами» рассчитан до декабря 2024 года. В текущем сезоне на счету игрока 11 голов и 3 результативные передачи в 26 матчах во всех турнирах.