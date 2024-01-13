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«Трабзонспор» интересуется Чаловым

вчера, 21:52

«Трабзонспор» проявил интерес к нападающему ЦСКА Фёдору Чалову.

Контракт форварда с «армейцами» рассчитан до декабря 2024 года. В текущем сезоне на счету игрока 11 голов и 3 результативные передачи в 26 матчах во всех турнирах.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 23:41
Не знаю, насколько серьёзно интересуются, но уверен, что не на пустом месте. Способный форвард, острый. Всего понемногу, но в целом- впечатление приятное. Уверен- предложения будут. Не знаю откуда, от каких клубов, но спрос на Чалова будет, неприменно. Другое дело- с кем ЦСКА останется, ведь итак играть некому. В любом случае- Удачи Фёдору, заслужил!!!
Viollator
Viollator
вчера в 22:47
Получит Золоттой мячь и станет чемпионом мира
ssspartak
ssspartak
вчера в 22:44
Турецкий чемпионат очень похож на нашу РПЛ. Команд участвует больше чем надо, есть откровенно слабые и есть очень богатые. Отличается тем, что турок не отлучили от еврокубков. Трабзону с 12 очковым отставанием от 2 места, очевидно, не светит даже квалификация в ЛЧ Поэтому менять шило на мыло...ну такое себе
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:33
В Турции реально два сильных и сравнительно богатых клуба - Это Фенербаче и Галатасарай. А остальные нестабильные как по деньгам, так и по достижениям. Я думаю, что это не более чем "интерес".
протон
протон
вчера в 22:27
Честно говоря, хотелось бы чтобы Федя уехал в чемпионат сильнее нежели Турция.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:27
Трабзонспор ни разу за всю свою историю не покупал игрока дороже 6,9 млн €.......
Прейскурант Чалова в двое больше....
Или они думают ЦСКА не продлит контракт и отпустит парня бесплатно на вольные хлеба ???
sova147
sova147
вчера в 21:56
Возможно пришла пора поиграть для опыта за рубежом
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