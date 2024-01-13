«Трабзонспор» интересуется Чаловым

«Трабзонспор» проявил интерес к нападающему ЦСКА Фёдору Чалову.
Контракт форварда с «армейцами» рассчитан до декабря 2024 года. В текущем сезоне на счету игрока 11 голов и 3 результативные передачи в 26 матчах во всех турнирах.
«Трабзонспор» проявил интерес к нападающему ЦСКА Фёдору Чалову.
Контракт форварда с «армейцами» рассчитан до декабря 2024 года. В текущем сезоне на счету игрока 11 голов и 3 результативные передачи в 26 матчах во всех турнирах.
Прейскурант Чалова в двое больше....
Или они думают ЦСКА не продлит контракт и отпустит парня бесплатно на вольные хлеба ???
Прейскурант Чалова в двое больше....
Или они думают ЦСКА не продлит контракт и отпустит парня бесплатно на вольные хлеба ???