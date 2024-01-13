Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Краснодар» собирается приобрести полузащитника «Крыльев Советов»

вчера, 16:31

«Краснодар» заинтересован в покупке полузащитника «Крыльев Советов» Романа Ежова. «Быки» собираются воспользоваться прописанной опцией выкупа в его контракте, которая составляет 120 миллионов рублей.

В текущем сезоне Ежов сыграл 14 матчей, забил 3 мяча, отдал 5 голевых передач и получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего россиянина в 3 миллиона евро.

Также сообщается, что самарцы предлагают «Краснодару» приобрести полузащитника Бенхамина Гарре за 8 миллионов евро.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В «Факеле» отреагировали на информацию об интересе к хавбеку «Ростова»
Вчера, 22:56
Слухи«Трабзонспор» интересуется Чаловым
Вчера, 21:52
Очередная потеря «Краснодара». Талант Армении променял борьбу за чемпионство в РПЛ на карьеру в Европе
Вчера, 20:39Максим Тарасов в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии7
В «Зените» опровергли информацию о переходе Кругового в ЦСКА
Вчера, 18:38
СлухиЦСКА решил не подписывать защитника сборной Туниса Грама
Вчера, 18:24
Слухи«Факел» предложил контракт полузащитнику «Ростова»
Вчера, 16:45
Сортировать
Все комментарии
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:21
Всё никак Крылья не разденут...
112910415
112910415
вчера в 18:49
в Крыльях мало людей остаётся )
Байкал-38.
Байкал-38. ответ kazakoff (раскрыть)
вчера в 18:31
Ну наконец то вы перестали обвинять клубы, которые покупают игроков КС.
Не знаю сколько именно вы болеете за самарский клуб, но уже давно понять, что такие клубы как КС работают скорее на продажу игроков, чем на усиление под высокие задачи.
Я ещё давно, когда КС были одним из лидеров точно сказал, что ещё до зимнего перерыва команда откатится за тройку призёров, а по итогом сезона будет где то в середине, без особых амбиции.
Вы уж извините, но из-за временном взлёте не стоит КС причислять к топ командам РПЛ. Максимум середняк или борьба за выживания.
Кстати в каждой лиги есть такие команды, которые временно взлетают и потом поставляют игроков другим командам. К этому пора уже привыкнуть.
jk6c8kzsnqqp
jk6c8kzsnqqp
вчера в 18:29
Опять Самару хотят раздербанить.... не нужно Крылушкам никого продавать.
nubom
nubom
вчера в 18:25
Похоже, Осинькин перешел дорогу кому-то из руководства Крыльев.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 18:06
Если Крылья сами предлагают, значит дела на банковском счету плохи. Надеюсь, возьмут Ежова как минимум, чтобы просто разгрузить зарплатную ведомость Крыльев и снизить их расходы. Быки продали Ахметова, а на его позицию хотят значит игрока с российским паспортом. Ну, Ежов не лучший вариант, но хороший. Надеюсь, перейдет, а еще надеюсь, что составит конкуренцию Кади и Олусегуну, а не будет протирателем скамьи, как Эктов, звезда у Оренбурга и бездарность у Быков
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 18:01
Не дорого и и с хорошей статистикой, думаю лишним точно не будет!
kazakoff
kazakoff
вчера в 17:26
Хорош продавать и предлагать
Кто у Крыльев этим занимается либо хотят наживиться, либо серьёзные проблемы с финансами у клуба, по другому никак не объяснишь
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:21
А зачем это Гарре продавать...??? Он же у них основной ...хотя если вспомнить то они всех своих основных и ведущих игроков распродали...)....Рецидив...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 