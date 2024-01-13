«Краснодар» собирается приобрести полузащитника «Крыльев Советов»

«Краснодар» заинтересован в покупке полузащитника «Крыльев Советов» Романа Ежова. «Быки» собираются воспользоваться прописанной опцией выкупа в его контракте, которая составляет 120 миллионов рублей.
В текущем сезоне Ежов сыграл 14 матчей, забил 3 мяча, отдал 5 голевых передач и получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего россиянина в 3 миллиона евро.
Также сообщается, что самарцы предлагают «Краснодару» приобрести полузащитника Бенхамина Гарре за 8 миллионов евро.
Кто у Крыльев этим занимается либо хотят наживиться, либо серьёзные проблемы с финансами у клуба, по другому никак не объяснишь
Кто у Крыльев этим занимается либо хотят наживиться, либо серьёзные проблемы с финансами у клуба, по другому никак не объяснишь