«Краснодар» собирается приобрести полузащитника «Крыльев Советов»

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вчера, 16:31

«Краснодар» заинтересован в покупке полузащитника «Крыльев Советов» . «Быки» собираются воспользоваться прописанной опцией выкупа в его контракте, которая составляет 120 миллионов рублей.

В текущем сезоне Ежов сыграл 14 матчей, забил 3 мяча, отдал 5 голевых передач и получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего россиянина в 3 миллиона евро.

Также сообщается, что самарцы предлагают «Краснодару» приобрести полузащитника за 8 миллионов евро.