Очередная потеря «Краснодара». Талант Армении променял борьбу за чемпионство в РПЛ на карьеру в Европе

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вчера, 20:39

С переходом в «Ференцварош» поможет отец.

Подписать Эдгара советовал Сперцян

В ноябре «горожане» уже проявляли интерес к главному созидателю «Пари Нижнего Новгорода» – но он был чисто номинальным. Вернулись к кандидатуре Севикяна, когда об этом попросил лидер южан и по совместительству партнёр Эдгара в сборной Армении – Эдуард Сперцян.

Молодой выпускник «горожан» понимает толк в талантах, плюс давно играет бок о бок с хавбеком «Пари НН». Загвоздка была в том, как нижегородцы смотрели на потенциальную потерю. Они были готовы отпустить Эдгара – и даже в другой российский клуб. Но в переговорах с ними ценник назывался более высокий, чем для иностранцев.

С открытием зимнего трансферного окна «Краснодар» взялся за дело – и оперативно забрал перспективного опорника Кевина Кастаньо. Параллельно вёл кандидатуры Джикии и Маса. И всё-таки вернулся к варианту с Севикяном.

Ещё недавно отмечалось, что «быки» ощутимо продвинулись в переговорах с «Пари НН». Закрытие сделки называли делом времени.

«Пари НН» и Севикян требовали от соотечественников слишком много

Причина вполне понятна – и клуб, и футболист более ориентированы на трансфер в Европу. Ещё в ноябре гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов отмечал:

Недели не проходит, чтобы по Эдгару не было либо слуха, либо запроса от клубов РПЛ , от зарубежных команд. Мы понимаем, что Севикян – звезда топ-уровня. Каких-то переговоров, которые были бы близки к завершению, нет. Готовы ли в «Пари НН» расстаться с Севикяном зимой в случае конкретного предложения? Наш ключевой принцип в стратегии, честный по отношению к нам и игрокам: развивается футболист – развивается клуб. Самое главное, чтобы работал принцип «выиграл-выиграл». И футболист, и клуб.

Тогда помимо «Краснодара» полузащитником интересовались ЦСКА и «Нант». На тот момент для зарубежных команд ценник составлял 3,5 млн евро, от российских клубов требовали 5,5 миллиона.

Сейчас цифры в разы скромнее, но характер причины отказа «Краснодара» тот же – нижегородцы требовали слишком много. Так, называется сумма в 230 миллионов рублей (примерно 2,6 млн евро).

Вдобавок представители самого исполнителя требовали условия контракта на уровне лидеров южан – в итоге последовал отказ от дальнейших переговоров.

«Ференцварош» получил игрока по скидке

На бумаге – интерес от «Нанта» из Лиги 1. А на деле – переход в «Ференцварош». Причём выигравшая от сделки сторона тут только одна – две с натяжкой. Венгры получили отличного перспективного полузащитника за предельно низкий ценник. По последним данным, сумма компенсации составит 1.1 миллиона евро. При этом заплатит «Ференцварош» лишь часть – 300 тысяч отдаст отец Эдгара.

«Пари НН» выиграл разве что в плане имиджа, трансфер в Европу – всегда плюсик в карму. Но по факту нижегородцы лишаются лидера за невменяемо низкую сумму. По слухам, даже сама команда не хотела соглашаться на сделку – предлагала Севикяну переподписать контракт на более выгодных условиях и увеличить стоимость в опции выкупа.

На том, чтобы Эдгар отказался от такого варианта, настоял его отец. Хотя и для них сделка не смотрится выигрышной – чемпионат Венгрии ничуть не сильнее российского, молодой полузащитник легко может затеряться среди остальных. Но это сторону игрока не остановило. Как и говорилось выше, ради перехода отец хавбека даже вложил 300 тысяч евро.

Вторая локальная неудача

Пока для «Краснодара» зимняя трансферная кампания больше проходит со знаком «минус». Да, приобрели качественного легионера на важную позицию. С другой стороны, не смогли продавить трансфер Севикяна. И это уже вторая неудача.

До этого «горожане» отпустили Ильзата Ахметова в «Зенит». Здесь можно спорить. Во-первых, хавбек не был важной частью основы при Ивиче – футболист даже намекал, что недоволен количеством игровой практики. Во-вторых, между исполнителем и клубом сложились токсичные отношения – сразу после трансфера в «Зенит» агент Ахметова заявил, что «горожане» не сдержали обещаний и не проявили должной настойчивости, чтобы сохранить игрока. В ответ вице-президент «Краснодара» Валерий Бубнов отметил, что количество лжи агента в одном интервью превысило норму.

Но что в сухом остатке – скамейка «Краснодара» стала короче. Лишились исполнителя, который нет-нет – да и появлялся на поле. Других бы попросту не отдали. А «Зениту» он может и не пригодиться – там настолько высокая конкуренция, что шансы у Ильзата мизерные. Цель сделки изначально состояла в другом – ослабить «Краснодар».

Главное – перебить потери подписаниями

Сейчас у «Зенита» всё-таки более глубокий состав, больше кадров для ротации, выше их качество. Это ещё не говоря о том, что зимой «сине-бело-голубые» спохватились и быстро привезли ещё топ-легионеров. На одного, по инсайдам, даже потратили 15 млн евро.

Это точно не повод для паники. У «Краснодара» остаётся системный жёсткий тренер и принявшие его требования игроки, стартовая обойма сбалансирована. Но у «быков» ещё не слишком широкий функционал – даже стагнирующий «Урал» это показал. Не хватает качественной ротации: что делать с теми же Кобнаном Дэвидом, Ленини, которым даже не хватает качеств для борьбы за старт?

Пора бы активизироваться на рынке.