«Зенит» рассмотрит вопрос возвращения Адамова

«Зенит» может досрочно расторгнуть аренду защитника Арсена Адамова, выступающего за «Оренбург», если игрок обороны «сине-бело-голубых» Данил Круговой подпишет контракт с ЦСКА. Сообщается, что если соглашение с «армейцами» будет подписано, то, вероятнее всего, до лета он будет играть за «Зенит-2».
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