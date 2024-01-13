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«Зенит» рассмотрит вопрос возвращения Адамова

вчера, 16:06

«Зенит» может досрочно расторгнуть аренду защитника Арсена Адамова, выступающего за «Оренбург», если игрок обороны «сине-бело-голубых» Данил Круговой подпишет контракт с ЦСКА. Сообщается, что если соглашение с «армейцами» будет подписано, то, вероятнее всего, до лета он будет играть за «Зенит-2».

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:50
Круговой останется, и все дела !
протон
протон
вчера в 17:39
Адамову лучше в Оренбурге, он уровень Зенита не тянет. Вообще не понимаю эту покупку даже в эпоху лимита, когда есть куча других вариантов
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 16:12
Арсен скоро будет играть за Зенит.
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