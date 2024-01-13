В «Зените» опровергли информацию о переходе Кругового в ЦСКА

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что защитник Данил Круговой близок к переходу в ЦСКА летом.
Круговой переходит в ЦСКА? Неправда.
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что защитник Данил Круговой близок к переходу в ЦСКА летом.
Круговой переходит в ЦСКА? Неправда.
В целом, для ЦСКА это хороший трансфер. Наконец-то получат профильного левого латераля, причем не самого фигового, еще и паспортиста. Я более чем уверен, Круговой играл бы в основе почти любой команды РПЛ, мб даже сборной, если бы не конкуренция с Сантосом в Зените.
В целом, для ЦСКА это хороший трансфер. Наконец-то получат профильного левого латераля, причем не самого фигового, еще и паспортиста. Я более чем уверен, Круговой играл бы в основе почти любой команды РПЛ, мб даже сборной, если бы не конкуренция с Сантосом в Зените.