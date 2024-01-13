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В «Зените» опровергли информацию о переходе Кругового в ЦСКА

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112910415
112910415
вчера в 20:40
это называется -
с любимыми не расставайтесь !
lotsman
lotsman
вчера в 20:13
Кругового они не получат, пусть подписывают Грама.)
протон
протон
вчера в 19:33
Пишут еще, что Круговой перейдет летом, то есть весну Федотов снова будет думать, как латать дыры. Причем якобы если Круговой договорится с ЦСКА, его Зенит отправит до лета во вторую команду.
В целом, для ЦСКА это хороший трансфер. Наконец-то получат профильного левого латераля, причем не самого фигового, еще и паспортиста. Я более чем уверен, Круговой играл бы в основе почти любой команды РПЛ, мб даже сборной, если бы не конкуренция с Сантосом в Зените.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 19:28
Я рад, что вы оценили!
Но тот же болельщик ЦСКА Ironigor считает, что Круговой никому не уступает из защиты ЦСКА на данный момент времени и уж точно не будет лишним для ЦСКА.
Как говорится welcome, но ...
112910415
112910415
вчера в 19:25
блин, череда противоречащих друг другу новостей начинает напрягать (
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 19:19
Это точно. У него три хобби, но озвучивать не буду, хотя знаю точно какие.
sova147
sova147
вчера в 19:18
Он для Зенита не лишний игрок сейчас! Если надумает уходить то в Европу
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 19:16
Очередная байка от Байкала - 38 ))).
ABir
ABir
вчера в 19:14
Медведев просто уже всех и не упомнит, кто приходит, кто уходит.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:13
Медведев молодец, фиг когда от него чего-нибудь добьёшься...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:54
Во-первых, не надо верить Медведеву. Ему язык дан для того, чтобы скрывать свои мысли. Такие люди бывают. А, во -вторых, лично я буду только рад, если Круговой не появится в ЦСКА, т.к. он совершенно не нужен. Своих крайних защитников хватает.
pomor45
pomor45
вчера в 18:43
Пустили Кругового по кругу.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 18:42
А фанаты ЦСКА уже приняли Кругового как родного, даже порадовались ответке Зениту за прошлые обиды.
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