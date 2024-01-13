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ЦСКА решил не подписывать защитника сборной Туниса Грама

вчера, 18:24

ЦСКА решил отказаться от перехода защитника «КС Сфаксиен» Алаа Грама.

Ранее сообщалось о том, что российский клуб был близок к покупке игрока за 1,6 млн евро. Также появлялась информация, что трансфер футболиста находится в подвешенном состоянии. Несмотря на предварительную договорённость, сделка была заморожена.

Также сообщалось, что переход может не состояться из-за бывшего чиновника, который оказывал давление на тунисский клуб, чтобы Грам был продан за большую сумму.

Тренерский штаб «армейцев» решил не рисковать с подписанием защитника, а также настоял на том, чтобы ЦСКА сосредоточился на других вариантах усиления оборонительной линии.

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Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Regista_888 (раскрыть)
вчера в 22:58
Вагнера Лава тоже нет.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:10
Отказались от подписания Грама в надежде найти Кило Грама )))
Удачи скаутам ЦСКА.
Regista_888
Regista_888
вчера в 18:55
Ни грама в ЦСКА.
pomor45
pomor45
вчера в 18:42
Тренерский штаб любого клуба должен иметь решающий голос.
6zuj7y77qgxm
6zuj7y77qgxm
вчера в 18:26
Что не делается все к лучшему... скауты пусть лучше работают.
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