ЦСКА решил не подписывать защитника сборной Туниса Грама

ЦСКА решил отказаться от перехода защитника «КС Сфаксиен» Алаа Грама.
Ранее сообщалось о том, что российский клуб был близок к покупке игрока за 1,6 млн евро. Также появлялась информация, что трансфер футболиста находится в подвешенном состоянии. Несмотря на предварительную договорённость, сделка была заморожена.
Также сообщалось, что переход может не состояться из-за бывшего чиновника, который оказывал давление на тунисский клуб, чтобы Грам был продан за большую сумму.
Тренерский штаб «армейцев» решил не рисковать с подписанием защитника, а также настоял на том, чтобы ЦСКА сосредоточился на других вариантах усиления оборонительной линии.
Удачи скаутам ЦСКА.
Удачи скаутам ЦСКА.