ЦСКА решил не подписывать защитника сборной Туниса Грама

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вчера, 18:24

ЦСКА решил отказаться от перехода защитника « КС Сфаксиен» .

Ранее сообщалось о том, что российский клуб был близок к покупке игрока за 1,6 млн евро. Также появлялась информация, что трансфер футболиста находится в подвешенном состоянии. Несмотря на предварительную договорённость, сделка была заморожена.

Также сообщалось, что переход может не состояться из-за бывшего чиновника, который оказывал давление на тунисский клуб, чтобы Грам был продан за большую сумму.