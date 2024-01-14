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Холанд не сыграет до конца января из-за травмы

вчера, 11:59

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд продолжает восстанавливаться после травмы.

Норвежец последний раз выходил на поле 6 декабря в матче против «Астон Виллы». Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола сообщил, что форвард сможет сыграть не раньше конца января.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:32
Не спорю, хотя такса и лиса, вроде как, разные весовые категории, по моим понятиям. Но мои сведения также базируются на проверенных данных. Возможно, существуют разные способы добычи лис определенными породами норных собак.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 19:12, ред.
По "интерьеру" я не в курсах. Но у моего шурина такса-урод, которая именно душит Патрикеевну..., потому как из норы она её тащит уже дохлую.
lobsterdam
lobsterdam ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 18:03, ред.
фокстерьер лису не душит (просто душить не умеет) и тем более не убивает, а хватает ее за нос и вытаскивает из норы задом и тут их уже ждет охотник, вот и вся процедура. Ну а душить... это не про собак, скорей похоже на удава. И это футбольные новости!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:09
В АПЛ МС и так самый сильный...
А ЛЧ для него начинается только в середине февраля...в Копенгагене...который Сити обыграет...и в шестером....
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 15:07
Ладно, чувак.
Спасибо за разминку мозга и продуктивный диспут.
Убегаю..., дела.
Встретимся на МЮ - ТТХ и Эль Классико.
Imrebellion
Imrebellion ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 15:01
Ну если такая критерия, то я помню Фалькао забивал в Монако 12 голов за 13 ударов! Тут тоже уже есть рекордсмены, так сказать. За сезон ему посчитали буквально 2 удара за гол. Все эти статьи есть на соккере по тегам.
Забивать с убойнейших моментов для меня не совсем показатель, хотя, по своему круто. А с голов Холанда вообще никакого восторга. Всё должное отдают не тем ребятам. Скорлько раз Доку накручивал 5-6 ребят и выдал шикарные передачи в пустые, а хвалят норвежца только.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 14:48
"По эффективности, сколько бы ты недолюбливал Месси, но у него просто стратосферные показатели за 20 лет в целом"

Внесу ясность. Месси я считаю Самым великим футболистом. Выше всех из ныне живых и тех, кто уже покинул этот мир..., - за всю Историю игры. Это первое.
И второе. Я беру в расчёт оценку чистого ЦН - удар (либо касание) - гол. Не факт, конечно, что "викинг" сохранит подобную скорострельность и усреднённо за 20 лет не уступит Месси, но за время его текущего пребывания в топ клубе, он уже впереди планеты всей.
Imrebellion
Imrebellion ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 14:38
С уточнением "как ЦН" может быть. В Адерстате вся графика сколько, где, откуда и кому он забивал и не забивал.
Из-за пределов штрафной сплошные промахи. Просто напоминалка какие убойные моменты не забивал в больших матчах - никого не упрекнуть что ему не создавали моменты все эти игры.
По эффективности, сколько бы ты недолюбливал Месси, но у него просто стратосферные показатели за 20 лет в целом, и за каждый сезон отдельно. Его и Рона просто для констатации факта, даже лучшим из лучших нужны 4-5 удара на гол.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 14:27, ред.
Я чеспризнаться не понимаю откуда у тебя такие цифры.
Холланд как ЦН, по эффективности - в завершении, впереди Роналду, Суаресов вместе взятых. Не было за всю историю футбола такого эффективного напада по главному показателю скорострельности удар - гол.

Что до остального... Я тебе напомню про РМ после ухода Роналду, когда хавы Мадрида ложили голы пачками и вылетали 3 сезона подряд из ЛЧ..., и всё это происходило до тех пор, пока БЕНЗЕМА - как ЦН, не стал играть/забивать, как положено.
Поэтому... поэтому Пеп - не дурак. Он знает, что принцип разделения труда справедлив везде - в том числе и в Футболе.
Imrebellion
Imrebellion ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 14:21
Холанду как раз не 1-2 моментов создают. Даже Роналду и Месси свои 800 голов забили с 3000-4000 моментов. Ему далеко до них в плане точности и универсальности. Из плюсов - габариты и скорость. + к этому ему освобождают нагрузки. Он не обыгрывает как Алварес когда надо и не отрабатывает черновой работой как другие. Поэтому, в сумме - да, он гарантированно забьет много, но ради этого жертвуется не мало ресурсов. По мне, очевидно лучше когда 4 полузащитника забили 15+ голов, чем один страйкер 36.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 14:13, ред.
"Там Фоден, Доку, КДБ, Бернарду и еще несколько ребят спокойно минусуют больше одного соперника. Хоть Альварес, хоть Боб будут иметь свои шансы регулярно."

Минусовать то они могут, спору нет. А вот заставить классную оборону перестать играть ЗОННО - хрена с два!! Только ЦН на это способен - он в штрафной, как тот чёрт из табакерки, который путает защите все карты.
Альварес и Боб ? Ну да ..., шансы будут иметь..., вот только Холланду их нужно 1-2, в то время как первым двум..., ну ты понял.
Imrebellion
Imrebellion ответ liverpool-today (раскрыть)
вчера в 13:59
До этого "отвлекать защиту и забивать" могли все полузащитники, которые в сумме сделали 99 гола и всего 26 пропущенных. Не понятно к чему этот разгон про отвлечение. Там Фоден, Доку, КДБ, Бернарду и еще несколько ребят спокойно минусуют больше одного соперника. Хоть Альварес, хоть Боб будут иметь свои шансы регулярно.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 13:44, ред.
"Попробуй найти такие заголовки в общепризнанных изданиях про этот матч, особенно, про камбэки Реала. Возможно удивишься, но все называют тот розыгрыш аномальным."

Ты канеш. удивишься., но за свои 50 с гаком я понял одну истину:

"Всё..., абсолютно всё в этом мире когда-нибудь происходит впервые, поэтому последующие подобия таких аномальных событий, становятся уже обыденностью."
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:44
А я и не говорю, что именно, вчера- МС был сильней. Просто в Н/К, не нашлось игрока на поле, который, мог бы, одинаково успешно руководить обороной и созидать в атаке. Как по мне, тренерских ошибок Ньюкасла не было. Ничья была бы законным результатом, и никто, не посмел бы упрекнуть за поражение.
Imrebellion
Imrebellion ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:40, ред.
Оценочное суждение у каждого свое, конечно. Но определение "РАЗДАВИЛ" применяется не в таких играх. Попробуй найти такие заголовки в общепризнанных изданиях про этот матч, особенно, про камбэки Реала. Возможно удивишься, но все называют тот розыгрыш аномальным.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:39
"Понятно же, что МС сильней."

Да не был..., не был МС вчера сильней !!! Вчера был ушедший после травмы Эдерсон и метущийся в агонии Пеп на бровке, которого судейская бригада гнобила всю дорогу... это после 1-го тайма. А потом ... ответ на твой вопрос уже есть в переписке с Imrebellion
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 13:36
Какой ненормальный хейт к Пепу у некоторых. Как так получается, что он никогда ничего не придумывает, но всегда переигрывает всех гениев??? Нам же видны простые установки, а тренерам соперников нет. Видимо, все люди футбола также глупые, восхваляя Гвардиолу не за что. Его ученики уже возглавляют супер топ клубы, но это тоже не показатель, конечно. Чел выиграл 2 требля с двумя клубами, сплошные трофеи ежегодно. Ах да, с Баварией ЛЧ не получилось. Зато у Анчелотти еще как получилось! А Флик вообще верх гениальности после победы в ковидный сезон!
протон
протон
вчера в 13:32
В общем к главному отрезку сезона (весна 23/24) у Сити восстановятся: Холланд, КДБ(уже восстановился); Стоуз, Аканжи.
Одним словом, Сити снова имеет все реальные шансы взять главные титулы в этом сезоне, так как без многих ключевых игроков они добрали довольно большое количество побед
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 13:32
Разница уже чувствуется игры без Холланда. Он даже если не забивал, то отттягивал на себя защиту и создавал свободные зоны для других игроков атаки. Не видать бы МС 3 очка без Кевина.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 13:31, ред.
"Сити просто РАЗДАВИЛ соперника."

Ну да. Так и было. Именно так! Сити раздавил Касл, который просто опустил руки (ноги - как угодно) и сел в оборону..., то есть стал заниматься тем, что НЕ УМЕЕТ, а именно, - классно защищаться.

Есть в природе такая собака (охотничья), которая лезет в лисью нору и убивает (душит) там лису. Ну так вот ..., лиса (сама по себе) физически сама способна убить эту собаку, но заложенный природой статус Жертвы даёт ей лишь возможность сопротивляться.... недолгое время, естесно.
Imrebellion
Imrebellion ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:25
Серьезно?? Реал раздавил????? Мда. Даже сами игроки говорят про невероятные камбеки. Тут всё понятно. Ладно бы если б ни у кого интернета не было. Тут буквально после матчей фанаты увольняли ветеранов, требовали свежую кровь в виде Мбаппе и гнали на Анчи за супер трусливый футбол похуже Нюкасловского. Ах да, по твоей логике, опять же, Сити просто РАЗДАВИЛ соперника. Все эти годы набирал около 100 очков - значит сплошные победы в сильнейшей лиге.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:23, ред.
Макс, я тебе лайкнул, но вопрос по теме- к тебе имеется. Ну что значит- бесхребетный тренер и по пацански отбивались? Я не согласен. В 1-м тайме, Касл играл достаточно организовано, грамотно, как в центре поля, так и в защите. Еще по матчу с Ливером было видно, что команда не выглядит безнадежной. Другое дело- кадровые проблемы и отсутствие должного класса. Понятно же, что МС сильней. Но вчера, был, как раз тот случай, когда порядок, имел все основания побить класс! Но, именно вчера, многое решил- выход одного человека.

Разве тренер виноват, что Дубравка пропустил дальний удар, который, в принципе мог брать? Или тренер виноват в том, что его защитник не просчитал легко читаемый заброс в случае с победным голом МС? Нет конечно. Тренер, на макете делает установку обороне, но в игре, часто бывает по другому, когда, индивидуальные действия того или иного игрока решают результат... В игре МС многое предсказуемо: игра через центр, короткий пас и тп. Гвард -НИКОГДА не отличался большой выдумкой, за что его и погнали с позором из Баварии.
Elliada_
Elliada_ ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:19
Сити до Холанна больше забивал. Проблемой была оборона. Поэтому он избавился от балластов типа Зинченко и преобразовал оборону. Для Стоунза новую роль дал.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 13:19, ред.
"Там только чудо вмешалось с камбэками. "

))) ЧУДО в ЛЧ не бывает. Не б ы в а е т !!! Реал тогда просто РаЗдавил как ПСЖ, так и всю могучую тройку АПЛ своим могучим - королевским напором, классом и безусловностью. Все это видели.
Imrebellion
Imrebellion ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:14
По твоей логике, они обыграли Касл за их слабость, без Холанда не смогут нормальных переиграть??? Сотни голов и очков в виде фактов это вам шутка что ли? Возвращаемся к ЛЧ. Они без него побывали в финале, и в том году все думали спокойно проходят Реал после доминации 180 минут. Там только чудо вмешалось с камбэками. А с Холандом встретились с Баварией - которая проигрывала всем подряд с Тухелем, даже в кубке. Это хуже чем этот "бесхребетный Ньюкасл". У Реала трюк с домашним камбеком уже не удался, а в Интере Луккаку помог Сити как мог. И то, не было никакого викинга в больших матчах, особенно после замен КДБ.
q79psdu8zkkn
q79psdu8zkkn
вчера в 13:10
Пока и без него МС справляется.... есть кому забивать и отдавать результативные передачи.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 13:03
Жаль, не улучшит свою статистику.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 13:00, ред.
Цифры, цифры, цифры, цифры...
Этим ты и отличаешься... от мудрого Пепа. Он ещё после финала с Челси обозначил Кого надо иметь в составе для победы в турнире № 1.
LOpp
LOpp
вчера в 13:00
У Ливерпуля Салах нет, так что все справедливо
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 12:57, ред.
Есть разница. Сити до Холланда набирал и выигрывал всё что угодно..., но ЛЧ так и не выиграл.
По поводу Касла. Ребята вчера в 1-м тайме играли как во дворе, огрызались и бились по пацански - невзирая на звания и регалии соперника, а после..., они словно побоялись своей "борзости" и решили соблюсти "табель о рангах".
Не в пацанах дело, я уже писал об этом..., дело в установке тренера-бесхребетника.
Гость
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