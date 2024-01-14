Холанд не сыграет до конца января из-за травмы

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вчера, 11:59

Нападающий «Манчестер Сити» продолжает восстанавливаться после травмы.

Норвежец последний раз выходил на поле 6 декабря в матче против «Астон Виллы». Главный тренер «горожан» сообщил, что форвард сможет сыграть не раньше конца января.