Холанд не сыграет до конца января из-за травмы

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд продолжает восстанавливаться после травмы.
Норвежец последний раз выходил на поле 6 декабря в матче против «Астон Виллы». Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола сообщил, что форвард сможет сыграть не раньше конца января.
По поводу Касла. Ребята вчера в 1-м тайме играли как во дворе, огрызались и бились по пацански - невзирая на звания и регалии соперника, а после..., они словно побоялись своей "борзости" и решили соблюсти "табель о рангах".
Не в пацанах дело, я уже писал об этом..., дело в установке тренера-бесхребетника.
По поводу Касла. Ребята вчера в 1-м тайме играли как во дворе, огрызались и бились по пацански - невзирая на звания и регалии соперника, а после..., они словно побоялись своей "борзости" и решили соблюсти "табель о рангах".
Не в пацанах дело, я уже писал об этом..., дело в установке тренера-бесхребетника.
Ну да. Так и было. Именно так! Сити раздавил Касл, который просто опустил руки (ноги - как угодно) и сел в оборону..., то есть стал заниматься тем, что НЕ УМЕЕТ, а именно, - классно защищаться.
Есть в природе такая собака (охотничья), которая лезет в лисью нору и убивает (душит) там лису. Ну так вот ..., лиса (сама по себе) физически сама способна убить эту собаку, но заложенный природой статус Жертвы даёт ей лишь возможность сопротивляться.... недолгое время, естесно.
Ну да. Так и было. Именно так! Сити раздавил Касл, который просто опустил руки (ноги - как угодно) и сел в оборону..., то есть стал заниматься тем, что НЕ УМЕЕТ, а именно, - классно защищаться.
Есть в природе такая собака (охотничья), которая лезет в лисью нору и убивает (душит) там лису. Ну так вот ..., лиса (сама по себе) физически сама способна убить эту собаку, но заложенный природой статус Жертвы даёт ей лишь возможность сопротивляться.... недолгое время, естесно.