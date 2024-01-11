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Экс-наставнику сборной Англии Эрикссону диагностировали неоперабельный рак

вчера, 11:55

Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Горан Эрикссон сообщил в эфире шведской радиостанции P1, что у него диагностировали рак.

Все понимают, что у меня плохая болезнь. Все догадываются, что это рак, и это так. Но я должен бороться, пока могу.

Когда его спросили о заболевании, он сказал, что у него «может быть, в лучшем случае год, в худшем — даже меньше, а в лучшем случае, я полагаю, даже дольше», добавив, что врачи «не могут выделить на это и дня».

По его словам, за день до того, как он попал в больницу, он пробежал пять километров, прежде чем «повалился в обморок и потерял сознание», после чего оказалось, что у него рак. Специалист добавил:

Он просто возник из ничего, и это шокирует. Я не испытываю сильной боли. Но у меня диагностировали болезнь, которую можно замедлить, но нельзя оперировать. Так что это то, что есть.

Лучше не думать об этом. Надо обмануть свой мозг. Я мог бы думать об этом всё время, сидеть дома, быть несчастным, считать, что мне не повезло, и так далее.

Легко оказаться в таком положении. Но нет, нужно смотреть на положительные стороны вещей и не погружаться в неудачи, потому что это, конечно, самая большая неудача из всех.

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Все комментарии
shur
shur ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 23:59
...я всё понимаю, но по мне рак - это рулетка,к сожалению...!!!
shur
shur
вчера в 23:58
"Надо обмануть свой мозг". ...Ключевая фраза, настоящего мужика,
и пожелать силы воли,и дождаться этого счастливого момента, когда
сборная Англии займёт заслуженное место на ЧЕ по футболу!!!
Крепитесь коуч Эрикссон!!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:09
"Он просто возник из ничего...."
На ровном месте "он" не возникает. Отсутствие апоптоза это уже следствие ряда причин обрушивших иммунную систему.
K_TS16
K_TS16
вчера в 21:16
Даст Бог
Сергей19
Сергей19
вчера в 19:22
Здоровья Вам. А у я смотрю очень хорошее настроение. Все будет хорошо.
Sadjon
Sadjon
вчера в 16:30
Здоровья вам уважаемый!!!!!!!!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 15:58
В любом случае надо бороться! Здоровья!
Palex
Palex ответ Frank_Rijkaard (раскрыть)
вчера в 15:38
Есть к счастью. Только не на последней стадии, к сожалению.
Frank_Rijkaard
Frank_Rijkaard
вчера в 15:19
Борись дядя, борись. Есть люди, победившие анкологию!
kbg8aeff7927
kbg8aeff7927
вчера в 14:25
Очень грустная новость. Верим в лучшее ....
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 14:04
Надо бороться, Свен.. Здоровья вам..
112910415
112910415
вчера в 12:54
держится, старается ...
сил ему, мудрости и положительных эмоций, по возможности !
Neutron005
Neutron005
вчера в 12:40
    протон
    протон
    вчера в 12:33
    Нейтрон 0005. Насчет монетизации и 100 результата, Видимо, у игроков есть свой в этом смысл. К примеру, быть в топе годового рейтинга. Возможно есть другие варианты и причины ведь игроки опытные играют не мало времени на сайте. Молодцы они.
    протон
    протон
    вчера в 12:24, ред.
    "Перелить 22000 баллов в 20320 очков "   А суть победы разве в этом? Помню как некий игрок сказал "Посмотрите какая заруба пошла в гр. Заболотного игроки идут почти вровень". Интерес той битвы - это то как главный конкурент набором баллов как у меня, наступал на пятки, и от победы отделало несколько десятков очков в итоге. Более того, главный конкурент играл с тремя аккаунтами два аккаунта в гр. Заболотного, которые не привели к успехам, так и 3-й. Замечу, под конец месяца было накоплено мною 30 к баллов. В октябре, реализовать весь потенциал не удалось. В итоге 8 к были брошены на ветер. Когда еще говорят, набрал баллы, попадая в топ лучших, это еще нужно хорошенечко постараться что бы попасть в топ лучших комментариев
    Митя Митин
    Митя Митин
    вчера в 12:13
    Всё правильно говорит, надо бороться! Здоровья ему и терпения близким!
    Гость
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