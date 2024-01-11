Экс-наставнику сборной Англии Эрикссону диагностировали неоперабельный рак

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вчера, 11:55

Бывший главный тренер сборной Англии сообщил в эфире шведской радиостанции P1, что у него диагностировали рак.

Все понимают, что у меня плохая болезнь. Все догадываются, что это рак, и это так. Но я должен бороться, пока могу.

Когда его спросили о заболевании, он сказал, что у него «может быть, в лучшем случае год, в худшем — даже меньше, а в лучшем случае, я полагаю, даже дольше», добавив, что врачи «не могут выделить на это и дня».

По его словам, за день до того, как он попал в больницу, он пробежал пять километров, прежде чем «повалился в обморок и потерял сознание», после чего оказалось, что у него рак. Специалист добавил: