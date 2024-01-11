Экс-наставнику сборной Англии Эрикссону диагностировали неоперабельный рак

Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Горан Эрикссон сообщил в эфире шведской радиостанции P1, что у него диагностировали рак.
Все понимают, что у меня плохая болезнь. Все догадываются, что это рак, и это так. Но я должен бороться, пока могу.
Когда его спросили о заболевании, он сказал, что у него «может быть, в лучшем случае год, в худшем — даже меньше, а в лучшем случае, я полагаю, даже дольше», добавив, что врачи «не могут выделить на это и дня».
По его словам, за день до того, как он попал в больницу, он пробежал пять километров, прежде чем «повалился в обморок и потерял сознание», после чего оказалось, что у него рак. Специалист добавил:
Он просто возник из ничего, и это шокирует. Я не испытываю сильной боли. Но у меня диагностировали болезнь, которую можно замедлить, но нельзя оперировать. Так что это то, что есть.
Лучше не думать об этом. Надо обмануть свой мозг. Я мог бы думать об этом всё время, сидеть дома, быть несчастным, считать, что мне не повезло, и так далее.
Легко оказаться в таком положении. Но нет, нужно смотреть на положительные стороны вещей и не погружаться в неудачи, потому что это, конечно, самая большая неудача из всех.
и пожелать силы воли,и дождаться этого счастливого момента, когда
сборная Англии займёт заслуженное место на ЧЕ по футболу!!!
Крепитесь коуч Эрикссон!!!
и пожелать силы воли,и дождаться этого счастливого момента, когда
сборная Англии займёт заслуженное место на ЧЕ по футболу!!!
Крепитесь коуч Эрикссон!!!
На ровном месте "он" не возникает. Отсутствие апоптоза это уже следствие ряда причин обрушивших иммунную систему.
На ровном месте "он" не возникает. Отсутствие апоптоза это уже следствие ряда причин обрушивших иммунную систему.
сил ему, мудрости и положительных эмоций, по возможности !
сил ему, мудрости и положительных эмоций, по возможности !