«Реал» готов продать Винисиуса, чтобы осуществить трансфер Мбаппе

«Реал» рассматривает возможность продажи нападающего сборной Бразилии Винисиуса Жуниора, чтобы финансировать трансфер форварда «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиана Мбаппе.
Скорее всего, француз подпишет контракт по окончании сезона и станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Зарплата Мбаппе может превысить 600 тысяч фунтов в неделю, и хотя «Реал» сэкономит на трансфере, ежегодные расходы на приобретение француза составят около 30 миллионов фунтов. За время действия контракта Мбаппе придётся потратить не менее 150 миллионов фунтов.
В связи с этим «Реал» рассматривает возможность продажи Винисиуса. В бразильце заинтересован «Манчестер Юнайтед», который готов заплатить 130 миллионов фунтов. В Манчестере высоко оценивают стабильную высокую результативность футболиста.
В текущем сезоне Винисиус провёл 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и отдал 4 голевых передачи. Его контракт с «Реалом» действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего вингера в 150 миллионов евро.
Вчера весомую заявку на главный приз сделала жёлтая испанская газетёнка с новостью "Несмотря на то, что Анчелотти назвал Менди лучшим левым защитником в мире по игре в обороне, Перес намерен избавиться от него и купить Дэвиса".
Сегодня уже английский жёлтый листок хочет перебить пальму первенства.
То есть, вы понимаете, Перес, как только сошел с трапа, сразу побежал по редакциям жёлтых газет, забежал в одну: "Анчи назвал Менди хорошим надёжным защитником? Плевал на него! Пишите - пусть Дэвису между ног пробрасывают по пять раз за игру, мне нужен только он, Менди срочно продаю."
Тут же звонит в Англию: "Алло, это жёлтая газетёнка? Пишите срочно, Винисиус меня уже заколебал, рекорд поставил, самый быстрый хэт-трик в класико, я тут уже от лучшего защитника мира, слава Богу, избавляюсь, но и этот рекордсмен нафиг не нужен! Пишите - куплю игрока, которому зарплату как половину Бернабеу нужно будет положить, который плюет на одноклубников и тренеров, хочу заруинить атмосферу уже, надоели эти улыбочки на тренировочках! Хочу, чтобы он меня шантажировал с утра до вечера и отнимал штрафные у одноклубников, и чтобы, если ему пас не отдадут, он игнорил команду всю игру, как в ПСЖ! А Вини продам по дешёвке."
"На следующей неделе ещё напишите ключевую новость - после того, как Кепа заруинил игру с "Атлетико", я решил сделать его основным вратарём, Лунина в аренду в СА отправлю, Куртуа продам в МЮ, на подмену Кепе куплю Гойло из "Зенита". Такой я вот противоречивый!"
Вчера весомую заявку на главный приз сделала жёлтая испанская газетёнка с новостью "Несмотря на то, что Анчелотти назвал Менди лучшим левым защитником в мире по игре в обороне, Перес намерен избавиться от него и купить Дэвиса".
Сегодня уже английский жёлтый листок хочет перебить пальму первенства.
То есть, вы понимаете, Перес, как только сошел с трапа, сразу побежал по редакциям жёлтых газет, забежал в одну: "Анчи назвал Менди хорошим надёжным защитником? Плевал на него! Пишите - пусть Дэвису между ног пробрасывают по пять раз за игру, мне нужен только он, Менди срочно продаю."
Тут же звонит в Англию: "Алло, это жёлтая газетёнка? Пишите срочно, Винисиус меня уже заколебал, рекорд поставил, самый быстрый хэт-трик в класико, я тут уже от лучшего защитника мира, слава Богу, избавляюсь, но и этот рекордсмен нафиг не нужен! Пишите - куплю игрока, которому зарплату как половину Бернабеу нужно будет положить, который плюет на одноклубников и тренеров, хочу заруинить атмосферу уже, надоели эти улыбочки на тренировочках! Хочу, чтобы он меня шантажировал с утра до вечера и отнимал штрафные у одноклубников, и чтобы, если ему пас не отдадут, он игнорил команду всю игру, как в ПСЖ! А Вини продам по дешёвке."
"На следующей неделе ещё напишите ключевую новость - после того, как Кепа заруинил игру с "Атлетико", я решил сделать его основным вратарём, Лунина в аренду в СА отправлю, Куртуа продам в МЮ, на подмену Кепе куплю Гойло из "Зенита". Такой я вот противоречивый!"
Винисиус ничуть не слабее Мбаппе. Более того, он даже превосходит его в некоторых компонентах. К тому же Винисиус моложе Мбаппе на 2 года,
а значит он будет ещё прогрессировать. Мбаппе же уже достиг своего потолка,
и лучше уже не станет. Да и цена на него явно завышена.
Винисиус ничуть не слабее Мбаппе. Более того, он даже превосходит его в некоторых компонентах. К тому же Винисиус моложе Мбаппе на 2 года,
а значит он будет ещё прогрессировать. Мбаппе же уже достиг своего потолка,
и лучше уже не станет. Да и цена на него явно завышена.
Считаю, что преданность, стабильность и результативность Винисиуса стоит на несколько порядков выше, чем неопытность Мбаппе в более сильной лиге и клубе, а также его жадность.
Крайне против такого расклада
Считаю, что преданность, стабильность и результативность Винисиуса стоит на несколько порядков выше, чем неопытность Мбаппе в более сильной лиге и клубе, а также его жадность.
Крайне против такого расклада