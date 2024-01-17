«Реал» готов продать Винисиуса, чтобы осуществить трансфер Мбаппе

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вчера, 11:13

«Реал» рассматривает возможность продажи нападающего сборной Бразилии , чтобы финансировать трансфер форварда «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции .

Скорее всего, француз подпишет контракт по окончании сезона и станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Зарплата Мбаппе может превысить 600 тысяч фунтов в неделю, и хотя «Реал» сэкономит на трансфере, ежегодные расходы на приобретение француза составят около 30 миллионов фунтов. За время действия контракта Мбаппе придётся потратить не менее 150 миллионов фунтов.

В связи с этим «Реал» рассматривает возможность продажи Винисиуса. В бразильце заинтересован «Манчестер Юнайтед», который готов заплатить 130 миллионов фунтов. В Манчестере высоко оценивают стабильную высокую результативность футболиста.

В текущем сезоне Винисиус провёл 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и отдал 4 голевых передачи. Его контракт с «Реалом» действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего вингера в 150 миллионов евро.