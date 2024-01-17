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«Реал» готов продать Винисиуса, чтобы осуществить трансфер Мбаппе

вчера, 11:13

«Реал» рассматривает возможность продажи нападающего сборной Бразилии Винисиуса Жуниора, чтобы финансировать трансфер форварда «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиана Мбаппе.

Скорее всего, француз подпишет контракт по окончании сезона и станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Зарплата Мбаппе может превысить 600 тысяч фунтов в неделю, и хотя «Реал» сэкономит на трансфере, ежегодные расходы на приобретение француза составят около 30 миллионов фунтов. За время действия контракта Мбаппе придётся потратить не менее 150 миллионов фунтов.

В связи с этим «Реал» рассматривает возможность продажи Винисиуса. В бразильце заинтересован «Манчестер Юнайтед», который готов заплатить 130 миллионов фунтов. В Манчестере высоко оценивают стабильную высокую результативность футболиста.

В текущем сезоне Винисиус провёл 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и отдал 4 голевых передачи. Его контракт с «Реалом» действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего вингера в 150 миллионов евро.

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Все комментарии
Brooklyn888
Brooklyn888
сегодня в 12:29, ред.
Этот мбаппе Реалу не нужен..
Meg A snake
Meg A snake ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 06:59
отжёг
Знатог
Знатог
вчера в 16:59
Винисиус без пятачка не уйдёт.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 16:27, ред.
Надеюсь, что это большая жирная утка. Винисиуса ни в коем случае нельзя продавать. Даже если учитывать тот факт, что бразильцы в основном быстро заканчивают. Он может ещё минимум 5-7 лет норм отыграть. Не факт, что он также раньше закончит с футболом, как Неймар.
Sadjon
Sadjon
вчера в 15:14
Реал не пойдёт на это......
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 15:02
Лучше бы потратились на Холанда.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 14:53
Зная как Перес бредит о Мбаппе, готов ради француза на унижения, да собственно на всё, невольно начинаешь верить в такой расклад сил.
Перес жалок...
Capral
Capral
вчера в 14:37
Уверен -скоро будет опровержение этой ЕРУНДЕ. Даже комментировать нечего.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 14:11
до 1 апреля ещё ох как далече
shur
shur
вчера в 13:54
...в Англии ломать будут жёстко, морально с прорасизскими лозунгами достанут, да и МЮ не подарок, да чушь всё это,однако...!!!
ruslanhb
ruslanhb
вчера в 13:28
Как можно продать человека, который помимо спортивного таланта, имеет талант неспортивный. Зачем Мадриду честная слава? Главное результат.
Черепушкин
Черепушкин
вчера в 13:21
Интересная новость после хет-трика в ворота Барселоны в матче Суперкубка Испании.
Считаю, что преданность, стабильность и результативность Винисиуса стоит на несколько порядков выше, чем неопытность Мбаппе в более сильной лиге и клубе, а также его жадность.
Крайне против такого расклада
Валерыч
Валерыч
вчера в 13:11
Руководство Реала сделает большую ошибку, если пойдёт на такой шаг.
Винисиус ничуть не слабее Мбаппе. Более того, он даже превосходит его в некоторых компонентах. К тому же Винисиус моложе Мбаппе на 2 года,
а значит он будет ещё прогрессировать. Мбаппе же уже достиг своего потолка,
и лучше уже не станет. Да и цена на него явно завышена.
амурец
амурец
вчера в 13:09
Продать Вини, не могу поверить, что Перес сделает такую глупость
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 13:03
Я думаю, Пересу абсолютно плевать, что кто-то сходит с ума от слухов) Я не помню ни разу, чтобы он когда-либо комментировал какие-то слухи.

Но, более того, я практически не помню, чтобы и другие президенты клубов комментировали трансферные слухи вокруг их игроков)
Дима Логинов
Дима Логинов ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 12:52, ред.
Да нет, раз высказался бы и всё. Что-то в духе "На позиции Мбаппе играет не уступающий ему в классе игрок, который устраивает наш клуб и мы не видим целесообразности в данной покупке".
Многие же за чистую монету принимают все эти публикации по французу и думают, что Реал, читай Перес, сошёл с ума, а не как попытки разных изданий хайпануть на этой теме. А так была бы чёткая позиция клуба и его руководства, на которую можно было бы ссылаться адекватным журналистам.
Кьянти
Кьянти ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 12:50, ред.
А зачем ему выступать с твёрдой позицией, если Реал во первых всегда на слуху, что тоже весьма важно в век главенства пиара и рекламы, а во вторых твёрдая позиция может превратиться в мягкую позу, зачем же поставляться)))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 12:46, ред.
А зачем ему её высказывать? На функционирование клуба жёлтые статьи никак не влияют, а пишутся они каждый день) Ему каждый день выступать с опровержениями?)

И вообще, лучшему футбольному менеджеру современности нечем заниматься, кроме как слухи комментировать?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:43
У руководства "Реала" свои тараканы в голове. Пока мы с вами всех не переловим, не разберёмся в хитросплетениях замысла этой сделки. После такой новости многие зададут себе вопрос, зачем менять шило на мыло, т.е. футболиста, забившего недавно три мяча, на талантливого, но капризного и строптивого игрока. И правильно сделают.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 12:39, ред.
Гулять, так гулять. Продавайте тогда уж и Беллингема с Родриго. Мбаппе всех заменит, судя по поклонению Мадрида перед ним. Да и Куртуа станет не нужным, ведь с французом в составе мяч даже не будет пересекать свою половину поля.

Если без шуток, то странная позиция у Переса. Если хотя бы часть всех этих трансферных слухов с французом, правда, то Флорентино имеет проблемы с головой. А если СМИ пишет свои новости исключительно на собственных догадках, то непонятно, почему президент Реала ещё не высказался с однозначно твёрдой окончательной позицией.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:37
В тот день когда Мбаппе перейдёт в Реал спортивных журналистов сократят...на 80 %.....
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:33
Венчик более ручной чем черепашонок..))
Стоит ли делать такую ротацию?
Утятина)
Человек Маляр
Человек Маляр ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 12:17
Какой расизм? Мбаппе тоже снежинка, как и Вини. Ладно бы, если покупали заместо Вини какого-нибудь аргентинца Альвареса
112910415
112910415
вчера в 12:02
в этот раз на утку больше похоже, чем на новую серию Санта-Барбары !
значительно больше
6hmmc98bd8hq
6hmmc98bd8hq
вчера в 11:51
Глупая затея,Винни это доказал
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 11:50
Винисиус, при таком раскладе, раздует вселенскую сагу про расизм.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 11:36
черепашка себя уже исчерпала в футбольном смысле. толковище в Лиге 1 на футбол мало похоже.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 11:29, ред.
У журналистов соревнование - кто запустит утку жирнее.

Вчера весомую заявку на главный приз сделала жёлтая испанская газетёнка с новостью "Несмотря на то, что Анчелотти назвал Менди лучшим левым защитником в мире по игре в обороне, Перес намерен избавиться от него и купить Дэвиса".

Сегодня уже английский жёлтый листок хочет перебить пальму первенства.

То есть, вы понимаете, Перес, как только сошел с трапа, сразу побежал по редакциям жёлтых газет, забежал в одну: "Анчи назвал Менди хорошим надёжным защитником? Плевал на него! Пишите - пусть Дэвису между ног пробрасывают по пять раз за игру, мне нужен только он, Менди срочно продаю."

Тут же звонит в Англию: "Алло, это жёлтая газетёнка? Пишите срочно, Винисиус меня уже заколебал, рекорд поставил, самый быстрый хэт-трик в класико, я тут уже от лучшего защитника мира, слава Богу, избавляюсь, но и этот рекордсмен нафиг не нужен! Пишите - куплю игрока, которому зарплату как половину Бернабеу нужно будет положить, который плюет на одноклубников и тренеров, хочу заруинить атмосферу уже, надоели эти улыбочки на тренировочках! Хочу, чтобы он меня шантажировал с утра до вечера и отнимал штрафные у одноклубников, и чтобы, если ему пас не отдадут, он игнорил команду всю игру, как в ПСЖ! А Вини продам по дешёвке."

"На следующей неделе ещё напишите ключевую новость - после того, как Кепа заруинил игру с "Атлетико", я решил сделать его основным вратарём, Лунина в аренду в СА отправлю, Куртуа продам в МЮ, на подмену Кепе куплю Гойло из "Зенита". Такой я вот противоречивый!"
lotsman
lotsman
вчера в 11:25
А Мбаппе не хочет в Реал. Он сам ещё не решил, чего он хочет. Ему нравится, что вокруг него такие пляски, удовольствие получает.
Naherger
Naherger
вчера в 11:23
Ну и дураки. Черепашка кроме как бегать ниче не умеет. Заменить им технаря-винисиуса верх идиотизма
Гость
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