Осимхен ответил на вопрос о возможном продолжении карьеры в Англии

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен оценил вероятность своего перехода в клуб из АПЛ в будущем.
Разумеется, однажды я бы хотел оказаться в Премьер-Лиге. Но сейчас у меня другие планы касательно моей карьеры. Все станет известно, когда придет время.
По слухам, футболистом интересуется топ-клуб Ла Лиги.
Тут когти в АПЛ надо рвать немедля..., потому как ч/з года 2 ты там уже и нафиг будешь не нужен.
Тут когти в АПЛ надо рвать немедля..., потому как ч/з года 2 ты там уже и нафиг будешь не нужен.
дальше для АПЛ будет поздно...!!!
дальше для АПЛ будет поздно...!!!