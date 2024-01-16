Осимхен ответил на вопрос о возможном продолжении карьеры в Англии

Нападающий «Наполи» оценил вероятность своего перехода в клуб из АПЛ в будущем.

Разумеется, однажды я бы хотел оказаться в Премьер-Лиге. Но сейчас у меня другие планы касательно моей карьеры. Все станет известно, когда придет время.