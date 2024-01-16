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Осимхен ответил на вопрос о возможном продолжении карьеры в Англии

вчера, 21:24

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен оценил вероятность своего перехода в клуб из АПЛ в будущем.

Разумеется, однажды я бы хотел оказаться в Премьер-Лиге. Но сейчас у меня другие планы касательно моей карьеры. Все станет известно, когда придет время.

По слухам, футболистом интересуется топ-клуб Ла Лиги.

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
сегодня в 09:02
В этом сезоне никуда не перейдет. Да и летом, сомнительно
112910415
112910415
сегодня в 05:43
надо бы играть малость получше !
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 03:26
Это просто слова, стандартные слова...
Рой Макай
Рой Макай
сегодня в 00:25
На данный момент один из самых переоцененных футболистов, наряду с Хвичей и Мусиалой.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:11
А летом скажет, что пришло время?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:00
Какие у тебя СЕЙЧАС другие планы, если тебе Уже (!) 25 лет ?!
Тут когти в АПЛ надо рвать немедля..., потому как ч/з года 2 ты там уже и нафиг будешь не нужен.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 22:50
Я думаю что мало кто захоочет его взять по цене которую предлогают !
shur
shur
вчера в 22:31
...судя по реплики зависимый человек, а судя по возрасту сейчас или
дальше для АПЛ будет поздно...!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:24, ред.
Почему - то меня совершенно не интересует судьба этого футболиста. Даже если бы он перешёл в РПЛ. Извините.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 21:57, ред.
Учитывая владельцев Наполи, который Кулибали продавал за 150, зазитника, теперь маринует игрока атаки!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 21:53
Ценник скорректируют (правда, не жадный кинопродюсер, возможно). В свое время Жоау Феликса купили за 126 лямов, сейчас он 40 лямов на ТМ стоит) Легенда ваша тоже, кстати)
нечитайло
нечитайло
вчера в 21:48
да и так не хило сидит
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:41
С такой игрой, как в этом сезоне мало кому нужен будет с таким ценником.
Гость
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