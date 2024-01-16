«Наполи» купит нападающего «Вероны»

Нападающий «Вероны» Сириль Нгонге близок к переходу в «Наполи».
Стоимость трансфера оценивается в 18 миллионов евро, а также бонусы.
В 19 матчах текущего сезона Серии А игрок забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи.
Ранее сообщалось, что «Наполи» возьмёт в аренду полузащитника «Борнмута».
Плюс, многим интересен нападающий Виктор Осимхен, который тянет на себе клуб уде второй сезон, и является основной ударной силой клуба! Но тут клуб заработает более 100 млн€, т.к в контракте есть определенная сумма отступных, и есть клубы, готовые летом активировать эту сумму. Так же из клуба может уйти и Хвича, плюс есть интерес к норвежскому защитнику Остигаарду....так что клуб уже сейчас потихоньку готовит новую команду, вот только интересно,кто будет главным тренером в клубе на следующий сезон?! Там вон Мауриньо освоболился, посючему бы не попробовать назначить его?!)
Плюс, многим интересен нападающий Виктор Осимхен, который тянет на себе клуб уде второй сезон, и является основной ударной силой клуба! Но тут клуб заработает более 100 млн€, т.к в контракте есть определенная сумма отступных, и есть клубы, готовые летом активировать эту сумму. Так же из клуба может уйти и Хвича, плюс есть интерес к норвежскому защитнику Остигаарду....так что клуб уже сейчас потихоньку готовит новую команду, вот только интересно,кто будет главным тренером в клубе на следующий сезон?! Там вон Мауриньо освоболился, посючему бы не попробовать назначить его?!)