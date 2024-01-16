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«Наполи» купит нападающего «Вероны»

вчера, 19:22

Нападающий «Вероны» Сириль Нгонге близок к переходу в «Наполи».

Стоимость трансфера оценивается в 18 миллионов евро, а также бонусы.

В 19 матчах текущего сезона Серии А игрок забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Наполи» возьмёт в аренду полузащитника «Борнмута».

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 09:03
Видимо это уже с прицелом на будущий сезон подстраховываются на случай ухода Осимхена. Этот сезон Наполи уже провалил. Ну, и конечно, усилиться перед предстоящим плей офф ЛЧ хотят.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:20
Думаю, по окончании этого сезона в Наполи будет большая пепестройка. Ходят слухи, что полузащитник Пётр Зелински летом может оказаться в Миланском Интере, при чем свободным агентом, т.к откащался от продления контракта, и тут вся вина лежит на Де Лаурентисе, который уде не первый раз остается с носом из-за своей жадности....
Плюс, многим интересен нападающий Виктор Осимхен, который тянет на себе клуб уде второй сезон, и является основной ударной силой клуба! Но тут клуб заработает более 100 млн€, т.к в контракте есть определенная сумма отступных, и есть клубы, готовые летом активировать эту сумму. Так же из клуба может уйти и Хвича, плюс есть интерес к норвежскому защитнику Остигаарду....так что клуб уже сейчас потихоньку готовит новую команду, вот только интересно,кто будет главным тренером в клубе на следующий сезон?! Там вон Мауриньо освоболился, посючему бы не попробовать назначить его?!)
Capral
Capral
вчера в 19:47
Сегодня было сообщение, что МС собирается приобрести Хвичку. Хорошо, что я лежал в этот момент...
7pq3jm2rtmms
7pq3jm2rtmms
вчера в 19:45
В заголовке "купил" в статье "близок" .... в итоге все мимо может быть.
Гость
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