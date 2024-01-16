«Наполи» купит нападающего «Вероны»

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вчера, 19:22

Нападающий «Вероны» близок к переходу в «Наполи».

Стоимость трансфера оценивается в 18 миллионов евро, а также бонусы.

В 19 матчах текущего сезона Серии А игрок забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Наполи» возьмёт в аренду полузащитника «Борнмута».