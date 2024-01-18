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«Оренбург» продолжит работу в зимнее трансферное окно

вчера, 14:28

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.

Будут ещё трансферы? Это от многого зависит, точно не могу сказать. Мы планируем, но всё зависит от варианта развития тех или иных событий. Мы для себя трансферное окно не закрываем, смотрим игроков. Могут быть какие-то варианты, связанные с тем, что кто-то может уйти, или возникнут другие ситуации. Будем принимать решения, зависимо от того, как это будет выглядеть. Сейчас нет определённого решения по комплектации состава.

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"Работа есть работа,работа есть всегда,хватило б только пота на все мои года!Расплата за ошибки-ведь это тоже труд!Хватило бы улыбки,когда по рёбрам бьют...".
Б Окуджава
Гус Пойет
Гус Пойет ответ Neutron021 (раскрыть)
вчера в 14:58, ред.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 14:39
    Новость, которая никому не интересна.
    Гость
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