«Оренбург» продолжит работу в зимнее трансферное окно

Президент «Оренбурга» рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.

Будут ещё трансферы? Это от многого зависит, точно не могу сказать. Мы планируем, но всё зависит от варианта развития тех или иных событий. Мы для себя трансферное окно не закрываем, смотрим игроков. Могут быть какие-то варианты, связанные с тем, что кто-то может уйти, или возникнут другие ситуации. Будем принимать решения, зависимо от того, как это будет выглядеть. Сейчас нет определённого решения по комплектации состава.