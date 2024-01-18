«Оренбург» продолжит работу в зимнее трансферное окно

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.
Будут ещё трансферы? Это от многого зависит, точно не могу сказать. Мы планируем, но всё зависит от варианта развития тех или иных событий. Мы для себя трансферное окно не закрываем, смотрим игроков. Могут быть какие-то варианты, связанные с тем, что кто-то может уйти, или возникнут другие ситуации. Будем принимать решения, зависимо от того, как это будет выглядеть. Сейчас нет определённого решения по комплектации состава.
Б Окуджава
Б Окуджава
Точный счет 1:4 Neuron0025 1000 45.08
Точный счет 1:4 Nare 1000 45.08
Точный счет 1:4 Neuron0041 1000 45.08
Точный счет 1:4 Achilles1 1000 45.08
Точный счет 1:4 Neuron0023 1000 45.08
Точный счет 1:4 Neuron002 1000 45.08
Точный счет 1:4 sarineh 1000 45.08
Точный счет 1:4 Komitas 1000 45.08
Точный счет 1:4 HOROVEL6 1000 45.08
Точный счет 2:4 GOR TER-ARISTAKESSIAN 1000 46.5
Точный счет 2:4 Neutron012 1000 46.88
Точный счет 2:4 Neutron001 1000 46.88
Точный счет 2:4 Neuron001 1000 46.5
Точный счет 2:4 Neuron0034 1000 46.88
Точный счет 2:4 Neutron002 1000 46.88
Точный счет 2:4 Neuron006 1000 46.5
Точный счет 2:4 Neutron010 1000 46.5
Точный счет 2:4 Neuron0018 1000 46.88
О какой справедливой и равной борьбе ЗДЕСЬ может идти речь?
Я много раз предлагал администрации сделать прозрачными как было раньше ВСЕ ставки, а не только на матчи, где есть твоя ставка. Предлагаю ещё раз, и если это сделают то превышающие все разумные рамки размеры твоего клоноводства станут очевидными для всех, и что-то задвигать про какой-то анализ каких-то матчей станет весьма нелепым
Точный счет 1:4 Neuron0025 1000 45.08
Точный счет 1:4 Nare 1000 45.08
Точный счет 1:4 Neuron0041 1000 45.08
Точный счет 1:4 Achilles1 1000 45.08
Точный счет 1:4 Neuron0023 1000 45.08
Точный счет 1:4 Neuron002 1000 45.08
Точный счет 1:4 sarineh 1000 45.08
Точный счет 1:4 Komitas 1000 45.08
Точный счет 1:4 HOROVEL6 1000 45.08
Точный счет 2:4 GOR TER-ARISTAKESSIAN 1000 46.5
Точный счет 2:4 Neutron012 1000 46.88
Точный счет 2:4 Neutron001 1000 46.88
Точный счет 2:4 Neuron001 1000 46.5
Точный счет 2:4 Neuron0034 1000 46.88
Точный счет 2:4 Neutron002 1000 46.88
Точный счет 2:4 Neuron006 1000 46.5
Точный счет 2:4 Neutron010 1000 46.5
Точный счет 2:4 Neuron0018 1000 46.88
О какой справедливой и равной борьбе ЗДЕСЬ может идти речь?
Я много раз предлагал администрации сделать прозрачными как было раньше ВСЕ ставки, а не только на матчи, где есть твоя ставка. Предлагаю ещё раз, и если это сделают то превышающие все разумные рамки размеры твоего клоноводства станут очевидными для всех, и что-то задвигать про какой-то анализ каких-то матчей станет весьма нелепым