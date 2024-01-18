Денис Давыдов готов играть за «Спартак-2»

Бывший нападающий «Спартака» сообщил о готовности пополнить состав второй команды «красно-белых».

Если бы меня туда позвали, то да, с удовольствием пошел бы. Но опять же, если туда идти, то надо быть готовым. Я для себя понял, что даже в медийной команде я должен себя подготовить, чтобы показывать уровень. Мне бы не хотелось выходить на поле в плохой физической форме, с животом и позориться.