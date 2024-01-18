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Денис Давыдов готов играть за «Спартак-2»

вчера, 11:17

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов сообщил о готовности пополнить состав второй команды «красно-белых».

Если бы меня туда позвали, то да, с удовольствием пошел бы. Но опять же, если туда идти, то надо быть готовым. Я для себя понял, что даже в медийной команде я должен себя подготовить, чтобы показывать уровень. Мне бы не хотелось выходить на поле в плохой физической форме, с животом и позориться.

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 13:27
Денису теперь только в любительском футболе гонять.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:26
Одумался, да сумерки за окном.
Валерыч
Валерыч
вчера в 12:17, ред.
Это тот, которого называли "спартаковским Месси?" Мог бы давно уже и за основную команду Спартака играть, если бы умнее был и не ленился.
А теперь, что об этом говорить? Твой поезд уже ушёл, товарищ Давыдов.
gv45hpp74vg8
gv45hpp74vg8
вчера в 12:09
Тут многое будет зависеть от руководства... возьмут или нет...
55mj8fbwxbyj
55mj8fbwxbyj
вчера в 11:54
Думаю что может принести пользу молодежи....
lotsman
lotsman
вчера в 11:34
Играть хочется не только в медийной команде и если есть возможность, то и в клубной.
bf5qk4ddunq5
bf5qk4ddunq5
вчера в 11:31
Спартак-2 для обкатки молодежи, а уже опытным игрокам там делать нечего.
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