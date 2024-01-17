Дркушич останется в «Сочи»

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вчера, 13:37

Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Сочи» и сборной Словении , высказался о будущем своего клиента.

Ваня — капитан команды, и его амбиции всегда направлены на то, чтобы помочь своей команде добиться лучших результатов. Он полностью сосредоточен на «Сочи» и на том, чтобы как можно лучше подготовиться к чемпионату.

Дркушич выступает за «Сочи» с зимы 2022 года. Его контракт истекает летом 2025 года. В текущем сезоне 24-летний центральный защитник провёл 14 матчей, забил 2 мяча и получил жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает словенца в 3 миллиона евро.

Ранее Ратковица сообщал, что Дркушичем интересуются европейские клубы.

Напомним, сегодня сочинцы объявили о трансфере игрока сборной Армении.