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«Торпедо» проявляет интерес к игроку молодёжной сборной Белоруссии

вчера, 14:39

«Торпедо» проявляет предметный интерес к полузащитнику «Ислочи» и молодёжной сборной Белоруссии Александру Гузу. На данный момент клубы обсуждают условия трансфера.

В завершившемся чемпионате Белоруссии Груз провёл 27 матчей, забил мяч, отдал две голевых передачи и получил 4 жёлтых карточки. Его контракт с «Ислочью» действует до зимы 2025 года.

Также «Торпедо» может пополнить группа футболистов из «Сатурна», где до этого работал новый главный тренер «чёрно-белых» Олег Кононов. В числе потенциальных новичков «Торпедо» — Тимур Мелекесцев, бывший футболист «Ростова» и «Балтики» Константин Ковалёв и защитник Александр Масалов.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:12
поработал малость в Сатурне, увёл из Сатурна игроков ...
протон
протон
вчера в 22:48
Олега Георгиевича поздравляю с трудоустройством. В "Сатурне" он поработал вполне неплохо. И весьма логично, что часть игроков раменского клуба Кононов хочет видеть в "Торпедо".
протон
протон
вчера в 14:56
a-league 
Я решил ради Вас пойти еще дальше не останавливаясь на достигнутом. 
Условно допустим набираем строку  "  У журналистов соревнование - кто запустит утку жирнее." Вбиваем эти слова в поисковике и очевидно выплывает ссылка на Соккер и кстати это комментарий нашего ведущего игрока. Вот такая вот польза в отличии от клонов которые сидят и ждут фарта. На скрине пришлось стереть другие сайты что бы не попасть в бан.
протон
протон
вчера в 14:48, ред.
a-league 
"Вам надо объяснять на каком месте в результатах поиска окажется ваш бесценный для рейтинга сайта комментарий ???"

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Довольно просто он окажется на передовых позициях друг мой из Солнечной армении,  отражая на своих примерах.  вы учитывайте где вы сами располагаетесь когда вбиваете в поисковике тот или иной вопрос Вы находитесь в Армении. Я живу в России и очевидно что выплывает именно на передовых позициях Соккер . Посетите Россию и введите запросы все станет ясно.  насчет репостов если бы они были нулевые, сайт бы отказался от такой раскрутки.  Те кто играет в КП с большим удовольствием репостят ради 50 очков за день . Простая арифметика в каждой группе по 40 человек из них пусть 20 репостят не считая клонов.  итог 200 репостов минимум за сутки.  Мой лозунг "Репост+ обильное комментирование вместо клонового зла" Если Вы считаете что из-за вашей кликабельности сайт держится на плаву ошибочное мнение. 

Для демонстрации привожу простой  пример . Вводим по последним новостям допустим в Яндексе вопрос на который ищешь ответ. "Реал готов продать.." и сразу выплывает на передовых позициях Соккер более того чаще всего я натыкался при поиске на свои ответы в недалеком прошлом..
Гость
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