«Торпедо» проявляет интерес к игроку молодёжной сборной Белоруссии

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вчера, 14:39

«Торпедо» проявляет предметный интерес к полузащитнику «Ислочи» и молодёжной сборной Белоруссии . На данный момент клубы обсуждают условия трансфера.

В завершившемся чемпионате Белоруссии Груз провёл 27 матчей, забил мяч, отдал две голевых передачи и получил 4 жёлтых карточки. Его контракт с «Ислочью» действует до зимы 2025 года.

Также «Торпедо» может пополнить группа футболистов из «Сатурна», где до этого работал новый главный тренер «чёрно-белых» Олег Кононов. В числе потенциальных новичков «Торпедо» — Тимур Мелекесцев, бывший футболист «Ростова» и «Балтики» Константин Ковалёв и защитник Александр Масалов.