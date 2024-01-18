Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Агент Мантуана рассказал о будущем своего клиента

вчера, 12:26

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Густаво Мантуана, опроверг информацию о том, что зимой его клиент может перебраться в «Атлетико Минейро».

Мантуаном интересуется «Атлетико Минейро»? Густаво не планирует покидать «Зенит» этой зимой.

Мантуан перешёл в «Зенит» из «Коринтианса» летом 2022 года. Его контракт рассчитан до лета 2027 года. В текущем сезоне 22-летний бразилец сыграл 22 матча, забил 3 мяча и отдал 3 голевых передачи.

Ранее сообщалось, что защитник «Зенита» Данил Круговой отказался от нового контракта на 10 миллионов евро ради ЦСКА.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Помазун: «Хотелось бы попробовать себя в европейском чемпионате»
Сегодня, 09:32
«Зенит» нашёл молодого Широкова. Его воспитывал новый тренер сборной Бразилии
Сегодня, 09:16Вадим Багров в блоге Футбольный СкаутКомментарии3
У Щенникова были предложения от команд из РПЛ
Вчера, 20:11
Агент игрока «Сан-Паулу» подтвердил, что его клиент перейдёт в «Зенит»
Вчера, 19:16
«Оренбург» продолжит работу в зимнее трансферное окно
Вчера, 14:28
Виллиан Роша: «Не хочу уходить из ЦСКА»
Вчера, 13:41
Все комментарии
bmj7qdq9smk2
bmj7qdq9smk2
вчера в 13:41
Хоть этот не хочет развести Зенит на деньги и уйти в аренду на родину. Но возможно всё.
nubom
nubom
вчера в 13:20
Надо теперь в марте спросить...
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:40
Пока народные средства не отработаем, не уйдём, даже не беспокойтесь...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 