Агент Мантуана рассказал о будущем своего клиента

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вчера, 12:26

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Зенита» , опроверг информацию о том, что зимой его клиент может перебраться в «Атлетико Минейро».

Мантуаном интересуется «Атлетико Минейро»? Густаво не планирует покидать «Зенит» этой зимой.

Мантуан перешёл в «Зенит» из «Коринтианса» летом 2022 года. Его контракт рассчитан до лета 2027 года. В текущем сезоне 22-летний бразилец сыграл 22 матча, забил 3 мяча и отдал 3 голевых передачи.