Агент Мантуана рассказал о будущем своего клиента

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Густаво Мантуана, опроверг информацию о том, что зимой его клиент может перебраться в «Атлетико Минейро».
Мантуаном интересуется «Атлетико Минейро»? Густаво не планирует покидать «Зенит» этой зимой.
Мантуан перешёл в «Зенит» из «Коринтианса» летом 2022 года. Его контракт рассчитан до лета 2027 года. В текущем сезоне 22-летний бразилец сыграл 22 матча, забил 3 мяча и отдал 3 голевых передачи.
Ранее сообщалось, что защитник «Зенита» Данил Круговой отказался от нового контракта на 10 миллионов евро ради ЦСКА.