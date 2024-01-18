Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Виллиан Роша: «Не хочу уходить из ЦСКА»

вчера, 13:41

Защитник ЦСКА Виллиан Роша отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны иностранных клубов.

Ничего об этом не знаю. Мои агенты не сообщали об интересе других клубов. На данный момент у меня контракт с ЦСКА, и я очень счастлив находиться в этом клубе. Если всё будет зависеть только от меня, то хочу остаться здесь и отработать контракт до конца. Если будет интерес от других клубов, то вопросы нужно будет задавать руководству ЦСКА и моим агентам. Но я вообще не хочу уходить из ЦСКА, хочу играть здесь! Когда я только перешёл, то говорил о желании вписать своё имя в историю клуба — оставить здесь след.

Ранее сообщалось, что Виллиан вошёл в десятку лучших центральных защитников по игре в воздухе.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Помазун: «Хотелось бы попробовать себя в европейском чемпионате»
Сегодня, 09:32
«Зенит» нашёл молодого Широкова. Его воспитывал новый тренер сборной Бразилии
Сегодня, 09:16Вадим Багров в блоге Футбольный СкаутКомментарии3
У Щенникова были предложения от команд из РПЛ
Вчера, 20:11
Агент игрока «Сан-Паулу» подтвердил, что его клиент перейдёт в «Зенит»
Вчера, 19:16
«Оренбург» продолжит работу в зимнее трансферное окно
Вчера, 14:28
Агент Мантуана рассказал о будущем своего клиента
Вчера, 12:26
Сортировать
Все комментарии
Red blu
Red blu
вчера в 20:37
Молодец. Наш человек.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:01
Успокойся...Виллиан....
Твоё имя уже вписано..в историю...Соболевым...точнее его жестом...
Интерес
Интерес
вчера в 18:40
С игроками как в анекдоте про еврейскую маму: "Мама,я кушать хочу?"."Нет,сынок,ты хочешь спать!".
Balbes77773
Balbes77773
вчера в 16:01
Спасибо,Вилл!Ты-отличный игрок!))Удачи!
sova147
sova147
вчера в 15:00
Оставить след в клубе! Это дорого стоит! Играй радуй и больше победных игр....
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 14:49
Похвальное высказывание игрока основы. Удачных игр Виллиану.
Уверен, что со временем он станет легендой ЦСКА.
a6bvmxar7eq9
a6bvmxar7eq9
вчера в 14:37
Хороший защитник,рад если останется
774h4vdtcs9f
774h4vdtcs9f
вчера в 14:19
Пожелаю ему всего самого хорошего. Играй и помогай клубу в не простое время! Очень достойно сказал.
shlomo
shlomo
вчера в 14:09
Молодца Роша... нечего искать от добра добра. Удачи в играх!
Capral
Capral
вчера в 13:53
Достойный игрок, достойное заявление! Особенно сейчас, когда у команды такой дефицит с защитниками -этот человек необходим. Удачи, ему и его команде!!!
Гус Пойет
Гус Пойет
вчера в 13:49, ред.
Уведомляю участников КП, что только что многие из них были на грани Game over и "И снова здравствуй, Антоха Заболотный!", но пока отскочили)))

Брисбен Роар (Брисбен) - Макартур (Сидней) 1 : 3

Точный счет 1:4 Neuron0025 1000 45.08
Точный счет 1:4 Nare 1000 45.08
Точный счет 1:4 Neuron0041 1000 45.08
Точный счет 1:4 Achilles1 1000 45.08
Точный счет 1:4 Neuron0023 1000 45.08
Точный счет 1:4 Neuron002 1000 45.08
Точный счет 1:4 sarineh 1000 45.08
Точный счет 1:4 Komitas 1000 45.08
Точный счет 1:4 HOROVEL6 1000 45.08

Ну это я снова возвращаюсь к тематике нашего явно затянувшегося тут ток-шоу
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 