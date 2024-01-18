Виллиан Роша: «Не хочу уходить из ЦСКА»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны иностранных клубов.
Ничего об этом не знаю. Мои агенты не сообщали об интересе других клубов. На данный момент у меня контракт с ЦСКА, и я очень счастлив находиться в этом клубе. Если всё будет зависеть только от меня, то хочу остаться здесь и отработать контракт до конца. Если будет интерес от других клубов, то вопросы нужно будет задавать руководству ЦСКА и моим агентам. Но я вообще не хочу уходить из ЦСКА, хочу играть здесь! Когда я только перешёл, то говорил о желании вписать своё имя в историю клуба — оставить здесь след.
Ранее сообщалось, что Виллиан вошёл в десятку лучших центральных защитников по игре в воздухе.
Твоё имя уже вписано..в историю...Соболевым...точнее его жестом...
Твоё имя уже вписано..в историю...Соболевым...точнее его жестом...
Уверен, что со временем он станет легендой ЦСКА.
Уверен, что со временем он станет легендой ЦСКА.
Брисбен Роар (Брисбен) - Макартур (Сидней) 1 : 3
Точный счет 1:4 Neuron0025 1000 45.08
Точный счет 1:4 Nare 1000 45.08
Точный счет 1:4 Neuron0041 1000 45.08
Точный счет 1:4 Achilles1 1000 45.08
Точный счет 1:4 Neuron0023 1000 45.08
Точный счет 1:4 Neuron002 1000 45.08
Точный счет 1:4 sarineh 1000 45.08
Точный счет 1:4 Komitas 1000 45.08
Точный счет 1:4 HOROVEL6 1000 45.08
Ну это я снова возвращаюсь к тематике нашего явно затянувшегося тут ток-шоу
Брисбен Роар (Брисбен) - Макартур (Сидней) 1 : 3
Точный счет 1:4 Neuron0025 1000 45.08
Точный счет 1:4 Nare 1000 45.08
Точный счет 1:4 Neuron0041 1000 45.08
Точный счет 1:4 Achilles1 1000 45.08
Точный счет 1:4 Neuron0023 1000 45.08
Точный счет 1:4 Neuron002 1000 45.08
Точный счет 1:4 sarineh 1000 45.08
Точный счет 1:4 Komitas 1000 45.08
Точный счет 1:4 HOROVEL6 1000 45.08
Ну это я снова возвращаюсь к тематике нашего явно затянувшегося тут ток-шоу