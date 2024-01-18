Виллиан Роша: «Не хочу уходить из ЦСКА»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны иностранных клубов.

Ничего об этом не знаю. Мои агенты не сообщали об интересе других клубов. На данный момент у меня контракт с ЦСКА , и я очень счастлив находиться в этом клубе. Если всё будет зависеть только от меня, то хочу остаться здесь и отработать контракт до конца. Если будет интерес от других клубов, то вопросы нужно будет задавать руководству ЦСКА и моим агентам. Но я вообще не хочу уходить из ЦСКА , хочу играть здесь! Когда я только перешёл, то говорил о желании вписать своё имя в историю клуба — оставить здесь след.