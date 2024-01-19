Холанд стал лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд признан лучшим игроком 2023 года по версии Globe Soccer Awards.
Норвежец в прошлом сезоне выиграл с «горожанами» Английскую Премьер-Лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов. Кроме того, он побил рекорд АПЛ по голам за сезон, забив в общей сложности в турнире 36 мячей.
На награду также претендовали Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд/«Реал»), Карим Бензема («Реал»/«Аль-Иттихад»), Винисиус Жуниор («Реал»), Кевин Де Брюйне, Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Лионель Месси (ПСЖ/«Интер Майами»), Виктор Осимхен («Наполи»), Криштиану Роналду («Аль-Наср», Эр-Рияд), Мохамед Салах («Ливерпуль»).
И вообще, там Роналду совсем ку-ку, видимо. Глянь на твиты или саму церемонию.
Цитаты из его уст конечно в стиле "клубнички".
Говорит, "Представляете, я обошел таких молодых зверушек как Холанд! Горжусь собой!"
А эта линия блеск: "Саудовская лига сильнее Лиги1"
Вот это его понесло. Человек мог сказать что угодно, типа, "у нас сильная лиге ближе к топ5", но нет. Ему не дают покоя успехи другого человека.
И вообще, там Роналду совсем ку-ку, видимо. Глянь на твиты или саму церемонию.
Цитаты из его уст конечно в стиле "клубнички".
Говорит, "Представляете, я обошел таких молодых зверушек как Холанд! Горжусь собой!"
А эта линия блеск: "Саудовская лига сильнее Лиги1"
Вот это его понесло. Человек мог сказать что угодно, типа, "у нас сильная лиге ближе к топ5", но нет. Ему не дают покоя успехи другого человека.
Всего доброго.
Всего доброго.
За инфу спасибо.
За инфу спасибо.
Отмечу, что у комментариев есть лимит времени когда они ещё могут попасть в блок лучших, а именно пять часов с момента публикации материала (возможно эта информацию будет интересной).
Отмечу, что у комментариев есть лимит времени когда они ещё могут попасть в блок лучших, а именно пять часов с момента публикации материала (возможно эта информацию будет интересной).
Хорошо бы ещё обходиться без слова на букву П, если Вы не против.
Хорошо бы ещё обходиться без слова на букву П, если Вы не против.
Развели кучу версий лучших, чтоб простолюдины Бошки друг об дружку расшибали. )))
Вот поэтому(!) и нужна жёсткая рука янки в футболе..., Рука, которая наведёт реальный порядок в оценке игрока, его весомости на основании реальных дел, а не мнения/суждения/хотения/веления сердца разношёрстной толпы, в которой перемешаны профи, адекваты, хейтеры, персофаны.
Старый Свет в лице этих мухоморов из ФИФА/УЕФА уже не в состоянии продуктивно идти в ногу со временем.
Американцы в этом ( да и не только в этом) деле большие молодцы.
Яркий тому пример - НБА. Там такого вопиющего ханжества, как с наградами Месси, не будет никогда. Игрок там - под микроскопом, а значение его имени - лишь ИСТОРИЯ, но не текущее положение дел - статус.
Ну ничего..., и Мир футбола потихоньку к этому придёт. Первые звоночки уже есть.
Развели кучу версий лучших, чтоб простолюдины Бошки друг об дружку расшибали. )))
Вот поэтому(!) и нужна жёсткая рука янки в футболе..., Рука, которая наведёт реальный порядок в оценке игрока, его весомости на основании реальных дел, а не мнения/суждения/хотения/веления сердца разношёрстной толпы, в которой перемешаны профи, адекваты, хейтеры, персофаны.
Старый Свет в лице этих мухоморов из ФИФА/УЕФА уже не в состоянии продуктивно идти в ногу со временем.
Американцы в этом ( да и не только в этом) деле большие молодцы.
Яркий тому пример - НБА. Там такого вопиющего ханжества, как с наградами Месси, не будет никогда. Игрок там - под микроскопом, а значение его имени - лишь ИСТОРИЯ, но не текущее положение дел - статус.
Ну ничего..., и Мир футбола потихоньку к этому придёт. Первые звоночки уже есть.
поражает, здоровья и дальнейших успехов!!! Я конечно о Кевине
де Брюйне!!! Силовые замыкания это интересно, но не сказачно!!!
поражает, здоровья и дальнейших успехов!!! Я конечно о Кевине
де Брюйне!!! Силовые замыкания это интересно, но не сказачно!!!