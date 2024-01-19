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Холанд стал лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards

вчера, 20:58

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд признан лучшим игроком 2023 года по версии Globe Soccer Awards.

Норвежец в прошлом сезоне выиграл с «горожанами» Английскую Премьер-Лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов. Кроме того, он побил рекорд АПЛ по голам за сезон, забив в общей сложности в турнире 36 мячей.

На награду также претендовали Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд/«Реал»), Карим Бензема («Реал»/«Аль-Иттихад»), Винисиус Жуниор («Реал»), Кевин Де Брюйне, Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Лионель Месси (ПСЖ/«Интер Майами»), Виктор Осимхен («Наполи»), Криштиану Роналду («Аль-Наср», Эр-Рияд), Мохамед Салах («Ливерпуль»).

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Все комментарии
Николай Жунин
Николай Жунин
сегодня в 14:32
Наконец-то награда нашла своего героя, а не дутого Месси.
Тhe Witcher
Тhe Witcher
сегодня в 13:56
Адекватный мир отдает призы Холланду,А купленный отдает липу пешеходу...
Не Эго Ист
Не Эго Ист ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 13:44
Нет никакой ошибки.. На сайте GSA голосовали за тот "приз", который и получил Авейру типа от фанатов.. А Холанду дали то, что решили внутри без всякого голосования.. Так же и Авейру присудили звание лучшей Гюльчатай Ближнего Востока.. Так что никакой ошибки у тебя не было..
Imrebellion
Imrebellion ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 12:44
Ты не совсем был неправ, там в ГСА буквально через приложение можно купить голоса типа за донаты.
И вообще, там Роналду совсем ку-ку, видимо. Глянь на твиты или саму церемонию.
Цитаты из его уст конечно в стиле "клубнички".
Говорит, "Представляете, я обошел таких молодых зверушек как Холанд! Горжусь собой!"
А эта линия блеск: "Саудовская лига сильнее Лиги1"
Вот это его понесло. Человек мог сказать что угодно, типа, "у нас сильная лиге ближе к топ5", но нет. Ему не дают покоя успехи другого человека.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 12:43
Это благоразумное отношение.

Всего доброго.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 12:41, ред.
Для меня блок лучших - приятный факт, но не самоцель..., потому как круг своего активного общения среди местных пользователей я себе уже достаточно чётко обрисовал.

За инфу спасибо.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 12:39
Спасибо.

Отмечу, что у комментариев есть лимит времени когда они ещё могут попасть в блок лучших, а именно пять часов с момента публикации материала (возможно эта информацию будет интересной).
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 12:28, ред.
Исправил.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 12:25
Отличный комментарий.

Хорошо бы ещё обходиться без слова на букву П, если Вы не против.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 12:20, ред.
Смех сквозь слёзы!
Развели кучу версий лучших, чтоб простолюдины Бошки друг об дружку расшибали. )))

Вот поэтому(!) и нужна жёсткая рука янки в футболе..., Рука, которая наведёт реальный порядок в оценке игрока, его весомости на основании реальных дел, а не мнения/суждения/хотения/веления сердца разношёрстной толпы, в которой перемешаны профи, адекваты, хейтеры, персофаны.
Старый Свет в лице этих мухоморов из ФИФА/УЕФА уже не в состоянии продуктивно идти в ногу со временем.

Американцы в этом ( да и не только в этом) деле большие молодцы.
Яркий тому пример - НБА. Там такого вопиющего ханжества, как с наградами Месси, не будет никогда. Игрок там - под микроскопом, а значение его имени - лишь ИСТОРИЯ, но не текущее положение дел - статус.

Ну ничего..., и Мир футбола потихоньку к этому придёт. Первые звоночки уже есть.
112910415
112910415
сегодня в 08:56
ура, награда нашла и этого героя !
Elliada_
Elliada_ ответ Karkaz (раскрыть)
сегодня в 08:30
Это не купленная награда, а ручная, организованная Мендешем и Роналду. Но согласен, моя ошибка. Уже собственная награда не признает его лучшим игроком мира, а всего лишь игроком Ближнего Востока. Это звонок, что нужно завязывать с футболом.
Amiralla
Amiralla
сегодня в 08:12
Не заслуживает.
Karkaz
Karkaz ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 08:04, ред.
Ну что, попался) А рассказывал что Роналду купил GSA и он её заберёт) Недавно ты писал, мне и другим, зайдите на онлайн голосование на сайте и там Рон всех опережает. Твои слова, типа купленная организация, португальцу подарят приз 100%)
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:41
Наконец-то, кто-то дал награду Холанду. А то, продажные шарашкины конторы всё отдавали аргентинскому клоуну.
Elliada_
Elliada_
вчера в 23:59
Каждый получил награду: Месси The Best, Холанн лучший игрок по версии Globe Soccer Awards, Роналду лучший игрок Ближнего Востока по версии Globe Soccer Awards. Награды в соответствие с уровнем игроков.
shur
shur
вчера в 22:42
....если бы не травма, обстоятельства !!! Но мудрость футбольная
поражает, здоровья и дальнейших успехов!!! Я конечно о Кевине
де Брюйне!!! Силовые замыкания это интересно, но не сказачно!!!
shlomo
shlomo
вчера в 21:00
Эрлинг конечно заслужил... но в "ключевых" матчах почему то теряется.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:00
Правильное решение ,достоин - это точно.
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