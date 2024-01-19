Холанд стал лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards

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вчера, 20:58

Нападающий «Манчестер Сити» признан лучшим игроком 2023 года по версии Globe Soccer Awards.

Норвежец в прошлом сезоне выиграл с «горожанами» Английскую Премьер-Лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов. Кроме того, он побил рекорд АПЛ по голам за сезон, забив в общей сложности в турнире 36 мячей.