Роналду получил приз Марадоны как лучший бомбардир 2023 года

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду получил приз Марадоны как лучший бомбардир прошлого года.
Награда была вручена на церемонии Globe Soccer Awards.
В 2023-м португалец забил в общей сложности 54 мяча.
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду получил приз Марадоны как лучший бомбардир прошлого года.
Награда была вручена на церемонии Globe Soccer Awards.
В 2023-м португалец забил в общей сложности 54 мяча.
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А почему, к примеру, центральный нападающий сильнейшего клуба Саудовской Примьер Лиги Митрович не забивал столько? Ведь у Александра отличные плеймейкеры в команде. Это вам Меська фифашный - подставной чемпион мира.
А почему, к примеру, центральный нападающий сильнейшего клуба Саудовской Примьер Лиги Митрович не забивал столько? Ведь у Александра отличные плеймейкеры в команде. Это вам Меська фифашный - подставной чемпион мира.
Стоит только посмотреть номинации этой премии и всё станет ясно.
Мендеш сам себе каждый год "лучшего агента" вручает.
Это не та премия где есть номинация и только потом выбирается лучший, эта премия наоборот берётся игрок, а потом уже придумывается премия.
Поругальская клоунада!!!
Стоит только посмотреть номинации этой премии и всё станет ясно.
Мендеш сам себе каждый год "лучшего агента" вручает.
Это не та премия где есть номинация и только потом выбирается лучший, эта премия наоборот берётся игрок, а потом уже придумывается премия.
Поругальская клоунада!!!
Это шутка ???
Это шутка ???
А может передумаете и Месси вспомните , а что не бывает !))
А может передумаете и Месси вспомните , а что не бывает !))