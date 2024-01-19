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Роналду получил приз Марадоны как лучший бомбардир 2023 года

вчера, 20:37

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду получил приз Марадоны как лучший бомбардир прошлого года.

Награда была вручена на церемонии Globe Soccer Awards.

В 2023-м португалец забил в общей сложности 54 мяча.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 19:05
Учитывай то, что Митрович намного моложе, и то, что Митрович играет в сильнейшем клубе.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 16:54
а сколько вечноплучающийзолотые мячи забил в курортной лиге?
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 13:34
Роналду лучший бомбардир, Холанд лучший игрок, Гвардиола лучший тренер, а Беллингем лучший молодой игрок. Вполне адекватные призы полученные каждым по заслугам в отличии от Зм и Зебест где все награды гному подарили не понятно за что. Глоб Соккер Авордс показала себя как более компетентная награда чем другие ,где призы выдают не за игру а за пиар.
Elliada_
Elliada_ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 08:36
Чтобы не отдал Роналду за возможность стать "подставным чемпионом мира". И для справки: Митрович только летом перешел в Лигу верблюдов и незначительно отстает от замыкателя. Если бы играл целый год, как Роналду, то голов было бы столько же.
ABir
ABir
сегодня в 07:56
КР даже из Азии продолжает штамповать рекорды!
Бот зануда
Бот зануда
сегодня в 02:20


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Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 01:05
Роналду продолжает забивать, что бы ни говорили.
Agamaga__
Agamaga__ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 01:00
Даже мизинца арга не стоит
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:39
Вот многие пишут, что Роналду забивал в Лиге верблюдов.
А почему, к примеру, центральный нападающий сильнейшего клуба Саудовской Примьер Лиги Митрович не забивал столько? Ведь у Александра отличные плеймейкеры в команде. Это вам Меська фифашный - подставной чемпион мира.
Elliada_
Elliada_
вчера в 23:57
Роналду из дома награду принес и понес обратно домой.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 23:20
В чемпионате, условно, Ямайки и по 120 колотят, где приз???
Uzcard Milliy
Uzcard Milliy
вчера в 23:17
а почему бензема,мане и т.д. не забивают столько???
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 23:16
Золотая бутса учитывает забитые голы, помноженные на коэффициент лиги. Зачем выдумывать какие-то призы лишь бы потешить самолюбие Криштиану? Не уверен, что потакание в подобном идёт на пользу португальцу.
K_TS16
K_TS16
вчера в 23:16
Чем бы дитя не тешилось
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:52
Приз, который лучше любого приза арга
Не Эго Ист
Не Эго Ист ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:34
Mi6
Mi6
вчера в 21:28
В первенстве колхозов «50 лет без урожая» он наколотил бы ещё больше, но все равно молодец - в таком то возрасте и лак держит себя…
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 21:18
Самая позорная премия придуманная бывшим агентом дырявого Мендешом.
Стоит только посмотреть номинации этой премии и всё станет ясно.
Мендеш сам себе каждый год "лучшего агента" вручает.
Это не та премия где есть номинация и только потом выбирается лучший, эта премия наоборот берётся игрок, а потом уже придумывается премия.
Поругальская клоунада!!!
drug01
drug01
вчера в 21:17
54 гола... Это говорит что уровень там не особо высок. Всё же надо поздравить, молодец!
shlomo2
shlomo2
вчера в 21:06
Ну у верблюдах можно и больше наклепать голов...:)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:03
Интуиция мне подсказывает..., что на фото Месси.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:46, ред.
Не понял...
Это шутка ???
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:41
Ну вот и силы добра победили !
А может передумаете и Месси вспомните , а что не бывает !))
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