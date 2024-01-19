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Беллингем — лучший молодой игрок года по версии Globe Soccer Awards

вчера, 20:00

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем признан лучшим молодым игроком прошлого года по версии Globe Soccer Awards.

Церемония проводится Европейской ассоциацией клубов и футбольных агентов.

На победу в номинации также претендовали Сауд Абдул Хамид («Аль-Хиляль»), Фирас Албиракан («Аль-Ахли», Джидда), Мойсес Кайседо, Энцо Фернандес (оба — «Челси»), Омар Файед («Нови Пазар»), Гави, Ламин Ямаль (оба — «Барселона»), Арда Гюлер («Реал»), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:03
это заслуженная награда
амурец
амурец
сегодня в 08:45
Заслужил
shur
shur
вчера в 22:35
...кто бы сомневался,рэспект!!!
balalay
balalay
вчера в 21:06
интересно где прославился Арда Гюлер кроме резервных команд?
давно резервистов включают в эту номинацию?
Capral
Capral ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 20:16
Спасибо!
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:14
Добрый вечер. Мы следим за ситуацией с личными оскорблениями пользователей. Меры по отношению к нарушающим правила комментариям в ветке той новости были приняты.
dbn9kwsrzpn5
dbn9kwsrzpn5
вчера в 20:04
Вполне заслуженно получил. Продолжай в том же духе.
Гость
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