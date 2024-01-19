Беллингем — лучший молодой игрок года по версии Globe Soccer Awards

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем признан лучшим молодым игроком прошлого года по версии Globe Soccer Awards.
Церемония проводится Европейской ассоциацией клубов и футбольных агентов.
На победу в номинации также претендовали Сауд Абдул Хамид («Аль-Хиляль»), Фирас Албиракан («Аль-Ахли», Джидда), Мойсес Кайседо, Энцо Фернандес (оба — «Челси»), Омар Файед («Нови Пазар»), Гави, Ламин Ямаль (оба — «Барселона»), Арда Гюлер («Реал»), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»).
давно резервистов включают в эту номинацию?
давно резервистов включают в эту номинацию?