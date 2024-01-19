Globe Soccer Awards признала Гвардиолу лучшим тренером года

Наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола признан лучшим тренером 2023 года по версии Globe Soccer Awards.
Под руководством испанца клуб в прошлом сезоне выиграл Английскую Премьер-Лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов.
Специалист по итогам голосования опередил Карло Анчелотти («Реал»), Микеля Артету («Арсенал»), Симоне Индзаги («Интер»), Марселя Коллера («Аль-Ахли», Каир), Лионеля Скалони (сборная Аргентины), Лучано Спаллетти («Наполи»/сборная Италии) и Хави («Барселона»).
Артету могу судить, только по результатам его Арсенала, а они- весьма впечатляющие. До последнего тура бороться с монстром, коим, безусловно является МС- дорогого стоит. Скалони- чемпион мира и этим всё сказано. А вот, присутствие Спалетти и особенно Хави- я не понимаю. Первый выиграл чемпионство, уже после 1го круга, а затем, на ободах доигрывал сезон, вылетел из ЛЧ, из национального кубка от аутсайдера...
Хави? Не знаю, возможно, в прошлом сезоне, он выглядел лучше. Но трудно поверить, в перевоплощение тренера, если у него полностью отсутствует тренерская философия, как на пример- в игре с Реалом...
Артету могу судить, только по результатам его Арсенала, а они- весьма впечатляющие. До последнего тура бороться с монстром, коим, безусловно является МС- дорогого стоит. Скалони- чемпион мира и этим всё сказано. А вот, присутствие Спалетти и особенно Хави- я не понимаю. Первый выиграл чемпионство, уже после 1го круга, а затем, на ободах доигрывал сезон, вылетел из ЛЧ, из национального кубка от аутсайдера...
Хави? Не знаю, возможно, в прошлом сезоне, он выглядел лучше. Но трудно поверить, в перевоплощение тренера, если у него полностью отсутствует тренерская философия, как на пример- в игре с Реалом...