Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Globe Soccer Awards признала Гвардиолу лучшим тренером года

вчера, 20:23

Наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола признан лучшим тренером 2023 года по версии Globe Soccer Awards.

Под руководством испанца клуб в прошлом сезоне выиграл Английскую Премьер-Лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

Специалист по итогам голосования опередил Карло Анчелотти («Реал»), Микеля Артету («Арсенал»), Симоне Индзаги («Интер»), Марселя Коллера («Аль-Ахли», Каир), Лионеля Скалони (сборная Аргентины), Лучано Спаллетти («Наполи»/сборная Италии) и Хави («Барселона»).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноХоланд стал лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards
Вчера, 20:58
ОфициальноРоналду получил приз Марадоны как лучший бомбардир 2023 года
Вчера, 20:37
ОфициальноБеллингем — лучший молодой игрок года по версии Globe Soccer Awards
Вчера, 20:00
ОфициальноФлориан Вирц признан лучшим игроком Бундеслиги в декабре
18 января
ОфициальноКейн третий месяц подряд признан лучшим футболистом «Баварии»
17 января
Называем имена людей, укравших у Холанда приз «The Best». Месси получил награду после ничьей
17 январяВадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии35
Сортировать
Все комментарии
Indzaghi
Indzaghi
сегодня в 10:15
Основная причина награды это конечно же победа в Лиге Чемпионов .
Elliada_
Elliada_
вчера в 23:54
Хоть награда любительская, но награда заслуженная.
Blackburn Rovers
Blackburn Rovers
вчера в 23:03
Вполне заслуженно!
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 22:21
Согласен, лучше тренера на сегодня не найти !
mqrcu6fa9rrt
mqrcu6fa9rrt
вчера в 22:12, ред.
Пеп по праву сейчас лучший и весь расклад Капрала здесь не уместен
Capral
Capral
вчера в 20:57
Индзаги- точно второй, после Гварда. Тренер растет, совершенствуется. А как сыграл тонко в финале, против МС, как разобрал игру соперника. Гвард, большую половину матча мучался с соперником, а в концовке, мог и вовсе проиграть. И сейчас, Интер показывает содержательный, атакующий футбол. Присутствие в списке Анчелотти- понятно и объяснимо- здесь без комментариев.

Артету могу судить, только по результатам его Арсенала, а они- весьма впечатляющие. До последнего тура бороться с монстром, коим, безусловно является МС- дорогого стоит. Скалони- чемпион мира и этим всё сказано. А вот, присутствие Спалетти и особенно Хави- я не понимаю. Первый выиграл чемпионство, уже после 1го круга, а затем, на ободах доигрывал сезон, вылетел из ЛЧ, из национального кубка от аутсайдера...

Хави? Не знаю, возможно, в прошлом сезоне, он выглядел лучше. Но трудно поверить, в перевоплощение тренера, если у него полностью отсутствует тренерская философия, как на пример- в игре с Реалом...
vs3mxy6g2my7
vs3mxy6g2my7
вчера в 20:45
Лысый шарлатан красиво обошел всех...:)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 