Называем имена людей, укравших у Холанда приз «The Best». Месси получил награду после ничьей

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вчера, 17:04

Лионель не был лучшим в 2023 году.

Пенсионер Месси отдыхал целый год

Персоны из ФИФА , УЕФА и «France Football» запутали болельщиков, разбросав церемонии и поменяв правила. Чеферин захватил «Золотой мяч» со следующего сезона. Лучшего футболиста мира французское издание в связке с УЕФА определяет по итогам футбольного «года» с начала клубных турниров по конец кубков для сборных. А вот люди из ФИФА награды «The Best» отдавали по итогам года.

ЧМ -2022 нельзя учитывать. Так написано в правилах, но капитаны сборных их не читали. Месси выбрали игроки из Албании, Андорры, Анголы, Ангильи, Антигуа и Барбуды, Арубы и Австралии. Это только буква «а». Сам Лионель проголосовал за Холанда, Мбаппе и Альвареса. Но крайний срок оценки – 20 августа. Месси отдал пьедестал напарнику по сборной, который был запасным до травмы Де Брюйне.

Откуда у Месси 48 очков в итоге? Пересчет после суммы голосов фанатов, журналистов, капитанов и тренеров сборных. У Холанда тоже 48 очков, но у Лионеля больше первых мест от капитанов, поэтому приз у него. Однако ПСЖ вылетел из ЛЧ от «Баварии». Месси был тенью на поле вместе с Мбаппе и Неймаром. Дальше Лионель, не ставший лучшим в Лиге 1, обругал парижан и уехал за океан.

Месси в США развлекался, играл за предпоследнюю команду Восточной Конференции. И не сражался на Кубке Америки, турнир перенесли на этот год. Будни пенсионера. Месси выиграл Кубок Лиги с «Интер Майами», но за такой трофей смешно и глупо отдавать награду лучшему игроку года. Можно было объяснить «Золотой мяч», чемпионат мира повлиял, но новая награда возмущает.

Причем самое обидное, что виноваты в этом как раз профессиональные футболисты. Именно они вручили Месси награду, хотя еще после «Золотого мяча», где можно было учитывать результаты ЧМ -2022, всем популярно объяснили, что в прошлом году Лионель не показал ничего невероятного, провел спокойный период после переезда в США , забил несколько мячей на новом месте.

Виноваты большие звёзды футбола

Футболисты сто раз портили различные опросы. Они не мастера футбольной аналитики. Женатый Дани Алвес в тюрьме, обвиняют в изнасиловании в туалете. У Промеса суд по подозрению в торговле наркотиками в деле с двумя трупами и тюремный срок из-за нападения на кузена с ножом. В АПЛ и Серии А отсиживают дисквалификации за ставки на футбол. Погба поймали со стероидами.

Уокер пришел пьяным в бар с любовницей (дома жена и дети), снимал штаны и приставал к незнакомкам. У Неймара будет два ребенка с разницей в несколько месяцев. Тренер «Аль-Хиляля» Жезус прямо сказал, что Жуниор не профессионал. Роналду не выиграет Нобелевскую премию по физике, но хотя бы одержим футболом. Но Криштиану предвзят, он тоже плохой член жюри.

Роналду отказался голосовать. Обиделся на Инфантино, что его нет в списке номинантов. Португалец Пепе поставил на первое место Бернарду Силву, затем Холанда и Осимхена. Не худшая тройка, но Бернарду не лучший футболист года. Причем не подумайте, что неадекватный выбор только у ребят из Африки и Океании. Тренер Португалии Мартинес выбрал хорвата Брозовича.

Марцело – шикарный футболист, но не игрок года. При этом он получил голоса Модрича, Йоветича и капитана сборной Канады, поскольку тот родом с Балкан. А Месси на первое место поставили Лукаку, Джеко, Фалькао, Модрич, Кьер, Салах, Кейн, Градецки, Мбаппе, Сон, Очоа, Доннарумма и другие капитаны. Выбирали любимого футболиста. Игрока, которым восхищаются.

А надо было выбрать лучшего. Среди капитанов Месси набрал 677 баллов против 557 у Холанда. Хоть тренеры умнее, лучше разбираются в футболе – 541 балл Холанду и 476 Лионелю. Журналисты уничтожили Месси, аргентинец набрал 315 баллов против 729 у Эрлинга. Провели четыре разных голосования – ещё есть выбор фанатов, чтобы Лионель через ничью получил приз.

Инфантино нравятся такие скандалы

Холанд мог выиграть, если бы Инфантино записал ролик с объяснениями правил, что нельзя учитывать победу Месси на ЧМ . Но Джанни нужен хайп, он рад скандальной победе Месси. Победа Холанда – это один заголовок, выигрыш Лионеля вызвал возмущение. И это после обвинений в продаже «Золотого мяча», ведь организатор премии теперь работает в ПСЖ .

Было много несправедливых призов в футболе. Лишили внимания достойных людей, создавали коммерческие культы. Должны голосовать профессионалы. Небольшое сильное жюри. Капитаны сборных оказались слабым звеном в цепочке, как и боты, которых зарядили на победу Месси. Слабо представляем умного фаната, который не понимает простые условия конкурса.

«The Best» за отрезок с конца ЧМ и до старта нового клубного сезона стоило отдать Холанду. Обновил рекорд АПЛ по голам за сезон, выиграл Лигу чемпионов и требл. В первом сезоне в новом клубе! Результаты нового чемпионата не важны, но Эрлинг не перестал забивать, он не герой одного сезона. Месси легенда, но не заслужил звание лучшего игрока планеты в 2023-м.

Чиновники и капитаны сборных виноваты, что Месси после ничьей с Холандом получил награду за события позапрошлого года. Такого шапито ещё не было. Причем капитан сборной России Джикия оказался не умнее коллег. У Георгия лучшим футболистом планеты стал Кварацхелия. Москвич с грузинскими родителями отметил грузина из «Наполи», Месси и Де Брюйне.

В общей таблице Кевин почти догнал Мбаппе. Осимхен пятый, а Кварацхелия десятый. Хвича заслужил высокую строчку, но на первое место его поставили только капитан и тренер сборной Грузии, Джикия и журналист из Мальты. Без комментариев. А ещё хуже, что сотни членов жюри выбрали Месси, хотя его 2023-й не отличается от результативного года Роналду. Легенды на пенсии в слабых лигах.