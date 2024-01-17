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Называем имена людей, укравших у Холанда приз «The Best». Месси получил награду после ничьей

вчера, 17:04
Месси
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Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Мбаппе Килиан
Мбаппе Килиан
Нападающий
Кейн Харри
Кейн Харри
Нападающий

Лионель не был лучшим в 2023 году.

Пенсионер Месси отдыхал целый год

Персоны из ФИФА, УЕФА и «France Football» запутали болельщиков, разбросав церемонии и поменяв правила. Чеферин захватил «Золотой мяч» со следующего сезона. Лучшего футболиста мира французское издание в связке с УЕФА определяет по итогам футбольного «года» с начала клубных турниров по конец кубков для сборных. А вот люди из ФИФА награды «The Best» отдавали по итогам года.

ЧМ-2022 нельзя учитывать. Так написано в правилах, но капитаны сборных их не читали. Месси выбрали игроки из Албании, Андорры, Анголы, Ангильи, Антигуа и Барбуды, Арубы и Австралии. Это только буква «а». Сам Лионель проголосовал за Холанда, Мбаппе и Альвареса. Но крайний срок оценки – 20 августа. Месси отдал пьедестал напарнику по сборной, который был запасным до травмы Де Брюйне.

Откуда у Месси 48 очков в итоге? Пересчет после суммы голосов фанатов, журналистов, капитанов и тренеров сборных. У Холанда тоже 48 очков, но у Лионеля больше первых мест от капитанов, поэтому приз у него. Однако ПСЖ вылетел из ЛЧ от «Баварии». Месси был тенью на поле вместе с Мбаппе и Неймаром. Дальше Лионель, не ставший лучшим в Лиге 1, обругал парижан и уехал за океан.

Месси в США развлекался, играл за предпоследнюю команду Восточной Конференции. И не сражался на Кубке Америки, турнир перенесли на этот год. Будни пенсионера. Месси выиграл Кубок Лиги с «Интер Майами», но за такой трофей смешно и глупо отдавать награду лучшему игроку года. Можно было объяснить «Золотой мяч», чемпионат мира повлиял, но новая награда возмущает.

Причем самое обидное, что виноваты в этом как раз профессиональные футболисты. Именно они вручили Месси награду, хотя еще после «Золотого мяча», где можно было учитывать результаты ЧМ-2022, всем популярно объяснили, что в прошлом году Лионель не показал ничего невероятного, провел спокойный период после переезда в США, забил несколько мячей на новом месте.

Виноваты большие звёзды футбола

Футболисты сто раз портили различные опросы. Они не мастера футбольной аналитики. Женатый Дани Алвес в тюрьме, обвиняют в изнасиловании в туалете. У Промеса суд по подозрению в торговле наркотиками в деле с двумя трупами и тюремный срок из-за нападения на кузена с ножом. В АПЛ и Серии А отсиживают дисквалификации за ставки на футбол. Погба поймали со стероидами.

Уокер пришел пьяным в бар с любовницей (дома жена и дети), снимал штаны и приставал к незнакомкам. У Неймара будет два ребенка с разницей в несколько месяцев. Тренер «Аль-Хиляля» Жезус прямо сказал, что Жуниор не профессионал. Роналду не выиграет Нобелевскую премию по физике, но хотя бы одержим футболом. Но Криштиану предвзят, он тоже плохой член жюри.

Роналду отказался голосовать. Обиделся на Инфантино, что его нет в списке номинантов. Португалец Пепе поставил на первое место Бернарду Силву, затем Холанда и Осимхена. Не худшая тройка, но Бернарду не лучший футболист года. Причем не подумайте, что неадекватный выбор только у ребят из Африки и Океании. Тренер Португалии Мартинес выбрал хорвата Брозовича.

Марцело – шикарный футболист, но не игрок года. При этом он получил голоса Модрича, Йоветича и капитана сборной Канады, поскольку тот родом с Балкан. А Месси на первое место поставили Лукаку, Джеко, Фалькао, Модрич, Кьер, Салах, Кейн, Градецки, Мбаппе, Сон, Очоа, Доннарумма и другие капитаны. Выбирали любимого футболиста. Игрока, которым восхищаются.

А надо было выбрать лучшего. Среди капитанов Месси набрал 677 баллов против 557 у Холанда. Хоть тренеры умнее, лучше разбираются в футболе – 541 балл Холанду и 476 Лионелю. Журналисты уничтожили Месси, аргентинец набрал 315 баллов против 729 у Эрлинга. Провели четыре разных голосования – ещё есть выбор фанатов, чтобы Лионель через ничью получил приз.

Называем имена людей, укравших у Холанда приз «The Best». Месси получил награду после ничьей

Инфантино нравятся такие скандалы

Холанд мог выиграть, если бы Инфантино записал ролик с объяснениями правил, что нельзя учитывать победу Месси на ЧМ. Но Джанни нужен хайп, он рад скандальной победе Месси. Победа Холанда – это один заголовок, выигрыш Лионеля вызвал возмущение. И это после обвинений в продаже «Золотого мяча», ведь организатор премии теперь работает в ПСЖ.

Было много несправедливых призов в футболе. Лишили внимания достойных людей, создавали коммерческие культы. Должны голосовать профессионалы. Небольшое сильное жюри. Капитаны сборных оказались слабым звеном в цепочке, как и боты, которых зарядили на победу Месси. Слабо представляем умного фаната, который не понимает простые условия конкурса.

«The Best» за отрезок с конца ЧМ и до старта нового клубного сезона стоило отдать Холанду. Обновил рекорд АПЛ по голам за сезон, выиграл Лигу чемпионов и требл. В первом сезоне в новом клубе! Результаты нового чемпионата не важны, но Эрлинг не перестал забивать, он не герой одного сезона. Месси легенда, но не заслужил звание лучшего игрока планеты в 2023-м.

Чиновники и капитаны сборных виноваты, что Месси после ничьей с Холандом получил награду за события позапрошлого года. Такого шапито ещё не было. Причем капитан сборной России Джикия оказался не умнее коллег. У Георгия лучшим футболистом планеты стал Кварацхелия. Москвич с грузинскими родителями отметил грузина из «Наполи», Месси и Де Брюйне.

Называем имена людей, укравших у Холанда приз «The Best». Месси получил награду после ничьей

В общей таблице Кевин почти догнал Мбаппе. Осимхен пятый, а Кварацхелия десятый. Хвича заслужил высокую строчку, но на первое место его поставили только капитан и тренер сборной Грузии, Джикия и журналист из Мальты. Без комментариев. А ещё хуже, что сотни членов жюри выбрали Месси, хотя его 2023-й не отличается от результативного года Роналду. Легенды на пенсии в слабых лигах.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 21:41
А Месси слушает да ест!
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 21:31
просто другие еще хуже...!
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 14:02
так лукомский ведь топовый! Он круче уткина
myst5
myst5
сегодня в 12:45
Было бы интересно спросить капитанов почему они так проголосовали . Вообще удивительно как профессионалы с большой буквы выбирают лучшего игрока . Причем не только Месси . Вообще раньше бриллиантовый мяч который зависел от журналистов был весомее .а потом что то случилось и пошли многочисленные левые мячи
faneng
faneng
сегодня в 12:43
Я не понял. Месси собираются дать приз лучшего игрока 2023 года???

Мир совсем с ума сошел? С этой Земли на Марс сбежать придется.

Месси - лучший в 2023 календарном году??? Человек вылетел из ЛЧ в 1/8 финала, доковылял до чемпионства во Франции и отправился в США. И он лучший???
Brooklyn888
Brooklyn888
сегодня в 12:31
Наверное самый переоцененный футболист за всю историю 😅😅
Elliada_
Elliada_ ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 09:25
Естественно, обсуждать нечего. За Месси проголосовали все топ-игроки. Но ты иного мнения. Ты же лучше разбираешься в футболе
arsenVS
arsenVS
сегодня в 08:44
Есть забитые мячи и голевые передачи , есть выигранные титулы , а есть просто великолепная игра на поле. Тот момент когда твоё присутствие на поле вселяет уверенность в партнеров по команде заставляет нервиничать соперников. Вот это всё в том или ином виде всегда было у Месси на протяжении всей карьеры. Если обратить внимание то очень много звёзд футбола отдали голос за Месси . По мнению соккера они не понимают ничего в футболе и просто голосуют эмоциями , так и тренера по мнению соккера голосуют эмоциями. При любых раскладах и любой победе будут довольные и недовольные. Месси уже настолько долго на вершине футбола ( пожалуй в истории никто так долго не играл на вершине как Месси ( ну И Рон конечно)) что многих его победы стали раздражать ( особенно на соккере ))). Любой средний матч Месси это отличная игра для любого футболиста , хороший матч Месси это великий матч для другого футболиста , великий матч Месси это недосягаемая вершина для других. Вот именно за это он в последний раз получил свою награду. Это квинтессенция его карьеры ! Лучший футболист последних 30 лет ! И один из лучших за всю историю игры !
амурец
амурец ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 00:29, ред.
Капитаны ближе к футболу, а тренеры далеки от футбола? Да уж логика, ну скорее всего это ты пытаешься оправдать липовый приз своего кумира, дальше и обсуждать нечего, при равном количестве баллов кому отдать приз решили именно ФИФА
Imrebellion
Imrebellion ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 22:16
Ты уверен что люди также смотрят и мыслят "всего лишь 2 гола Боливии и всего лишь ЛаЛига"?? Если на принцип глянуть полные матчи, то худшие игры Месси > лучшие перформенсы голеадоров. У человека за 1000 игр более 300 мвп матча. Г+п чаще чем любого другого, импакта на игру больше чем целые составы.
Не бывает такого, что все капитаны и тренеры вдруг отупели в своем деле. На счет хайпа, вот Холланда и хайпанули как могли. А он в решающие моменты не оправдал ожидания. Если бы весь упор сделали на КДБ и Родри, то сейчас большинство голосов ушло бы им без всякой придирки к количеству голов.
R. Carlos
R. Carlos ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 21:35
Хорошо сказано
Как можно ему не дать награду - если ему уже давали не раз ни за что
Так и есть
Elliada_
Elliada_ ответ амурец (раскрыть)
вчера в 19:11
Всегда есть запасной план, чтобы определить победителя, когда по основным критериям равенство. Конкретно в этом случае, это голоса капитанов. Это правило ввели не сейчас. Сейчас этим правилом только воспользовались, потому что никогда прежде голоса не были равны.

Почему именно капитаны решают? Смею предположить, что они ближе всего к футболу и к кандидатам. Условный тренер Сомали сидит у себя на Родине, а капитан команды может играть в Европе. Кто по-твоему из них больше разбирается в футболе? Тот, кто играет целый год или тот, кто несколько матчей в год? Почему не журналисты? Журналисты вручают ЗМ, а ФИФА хотела свой проект со своими правилами, а не дубликат другой премии.

Хватаешься за соломинку и пытаешься оправдать выбор Месси самым нелепым образом. Факт в том, что игроки Реала выбрали Месси, а ты не можешь это принять.
Elliada_
Elliada_ ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 18:56
    Gulomjon Najimov
    Gulomjon Najimov
    вчера в 18:53
    Когда Месси состариться и уйдет в мир иной, то даже тогда по моему ему пару наград выручать ... Это пока что реальность такая
    амурец
    амурец ответ Elliada_ (раскрыть)
    вчера в 18:52, ред.
    А почему решили, что должен выиграть при равенстве балов, тот кто набрал больше голосоа от капитанов, а не от тренеров или журналистов? Кто решил? ФИФА решили, чтобы своему неочемышу очередноц липовый приз присудить
    eleven LC
    eleven LC
    вчера в 18:50, ред.
    У Месси десятки разных наград и титулов но FIFA The Best 2023 самая позорная из них
    Если не учитывался чм 2022,что было бы аргументом то давать лучшего футболиста 2023 за Лигу 1 и полутоварищеский турнир в США это позорище!
    Жаль что наследие такого великого игрока запятнали не нужными и незаслуженными наградами!
    Не Эго Ист
    Не Эго Ист ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 18:49
    Генич неправ.. Авейру не стоял.. Один раз он всё -таки прыгнул.. Но только не в штрафной соперника.. А стоя в стенке.. Своей.. Помним.. Так будет точнее.. Хе..
    Indzaghi
    Indzaghi
    вчера в 18:47
    Капитаны сборных сделали правильный выбор . Лучшие футболисты своих стран выбрали самого лучшего игрока .Месси красавчик .
    Не Эго Ист
    Не Эго Ист
    вчера в 18:43
    Автор, как всегда, приводит примеры, не имеющие никакого отношения к действительности.. Никакой Чеферин не захватывал ЗМ от FF.. Всем известно, что приз лучшему игроку от УЕФА не пользуется такой престижностью как ЗМ или The Best.. Понимая это, Шурик просто решил "примазаться" к популярности приза французского издания.. Никакими правами на этот приз УЕФА пользоваться не будет, кроме некоторых имиджевых прав и организации совместной церемонии награждения.. Вручаться ЗМ будет по правилам FF.. Это, к слову, о том, что ЗМ, по мнению некоторых аналитиков потерял свой престиж.. Если бы он потерял престиж - к нему бы не липли ФИФА в своё время и сейчас УЕФА.. Игроки не должны определять лучшего?.. Так не игроки определяют лучшего, а капитаны.. И какое тогда к этому имеют отношение "редиски" футбола Алвес, Промес, Погба или играющие на ставках?.. К чему были эти фамилии?.. Зачем судить по отдельным личностям, не имеющим отношения к голосованию?.. 🤔.. "Боты" голосовали на сайте ФИФА?.. Так "боты" есть у всех сторон.. Почему тогда голосовали только "боты" Месси?.. А где были "боты" Авейру, которых явно больше у португальца, судя по его инсте и которые явно не хотели победы Месси?.. 🤔.. Инфантино нужен хайп?.. Какой?.. Отсутствие всех претендентов на награждении?.. Это называется хайп?.. Это позор.. Почему он тогда не "подстроил" победу Холанда?.. Чем выгодна победа Месси, когда на вручении никого нет?.. Ничем.. Где логика у автора?.. Её нет.. Зачем писать нелогичный бред?.. Журналисты адекватные, потому что выбрали Холанда, тренеры почти адекватные, капитаны и "боты" неадекватные, потому, что выбрали Месси.. Так а кто тогда должен определять на самом деле по мнению автора??.. Наверное, журналисты.. Так на ЗМ только и они определяют победителя.. Тогда это тоже некоторым не понравилось в октябре.. Автор залез в детские рассуждения и запутался.. А всё на самом деле просто.. Игра на поле, как и голосование в любом деле - вещь субъективная.. Команда в финале может возить другую 90 минут и пропустить в свои на последней минуте и проиграть.. Объективным останется только счёт на табло.. Проигравшие при этом будут пинать на несправедливость судьбы, а победители указывать пальцем на табло и говорить, что победа есть победа.. Такое ощущение, что автор хочет кого-то утешить.. Я даже знаю кого.. Но всех не утешить.. Справедливость в футболе одна - радость одних и слёзы других.. Плохо что последние не умеют достойно 'пускать" эти слёзы.. Но это их проблемы.. Хе..
    Regista_888
    Regista_888
    вчера в 18:39
    Деревянного замыкателя Холлана зачем вообще пиарят? Ни в одном топ-матче себя не показал. И сборную не в состоянии тянуть.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Elliada_ (раскрыть)
    вчера в 18:32
    Да там вообще какой-то треш, угар и содомия в голосовании, большинство футболистов проголосовало за Месси, большинство СМИ за Холанда, а тренера вообще пару Холанд/Мбаппе чаще всего ставили, это в честь чего это?
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    вчера в 18:30, ред.
    Ну, как бы...

    1. Почему кто-то считает, что он вправе указывать другим, что правильно или справедливо, а что нет? Если кто-то считает Холанда нетехничным завершителем, пропадающим в важных играх, то это его дело. Поэтому и учитывается выбор многих респондентов, а не одного. Чтобы получить более цельную картину. Вам кажется, что Месси недостоин, а другому, что достоин, а ваши аргументы несостоятельными. У каждого своё мнение и учитывается среднее, путём подсчёта голосов. А то, что Месси недостоин или не заслужил, так это просто мнение одного респондента.

    2. Тот пункт, который не понравится многим. Месси может хуже сыграть в каком-то году, в каком-то лучше, но при этом данный игрок - лучший в мире. Пока он не завершит карьеру равных ему не будет. Кто-то может выиграть больше трофеев, кто-то забить больше мячей, но играть как Месси не смогут ни те, ни другие. И на это могут ориентироваться те, кто выберет Месси, даже если он сыграет всего пару-тройку игр за год. И опять же, это личное дело выборщика по каким причинам он выбирает того или иного игрока. Инфантино здесь ничего не обязан разъяснять.

    3. Многие уже не первый год говорят, что подобные награды себя дискредитировали, на них не нужно обращать внимание. Но удивительным образом именно они раз за разом больше всех на это внимание обращают. Не нравится - забейте, не читайте эти новости, не портите себе настроение и будьте всегда на позитиве. 🙃
    Elliada_
    Elliada_
    вчера в 18:11
    Роналду отказался голосовать? Понятное дело. Он уже несколько лет не голосует, потому что не попадает в номинанты. Статистикой без трофеев никого не удивишь. Капитанская повязка ему нужна только, чтобы поднимать трофеи. Он ее вообще не ценит. Не исполняет капитанские обязанности, постоянно швыряет. А в последнее время скатился до позорного - хейта в интернете. Как сказал Балотелли, Португалии лучше без него.
    Elliada_
    Elliada_ ответ амурец (раскрыть)
    вчера в 18:07
    Месси выиграл за счет голосов капитанов сборных. ФИФА ничего не решает. Все претензии к игрокам твоего любимого клуба - Модричу и Вальверде. Если бы не они, то Месси не выиграл бы. Получается, по твоей логике они продажные.
    Elliada_
    Elliada_ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 18:05
    Ты же вроде аналитик, а посмотреть не можешь, что за Месси проголосовали не бедные африканские ассоциации, а европейские. Причем, что за ЗМ, что за The Best. Отмазка с банановыми странами, что знают только Месси уже не канает.
    Agamaga_
    Agamaga_
    вчера в 18:04
    Месси всем нужен как глоток свежего воздуха 😀
    Никто бы не голосовал за Месси, если бы он не выиграл чемпионат мира. Ведь выбрали профессионалы!
    Если бы не было справедливости, то организаторы включили бы Роналду с его голами в верблюжей лиге.
    Никто в всерьёз не принимает его голы.
    Нужно выиграть значимые титулы с командой.
    Месси - чемпион мира, Холанд - победитель АПЛ и ЛЧ.
    Вот между ними и развернулась борьба!
    Всё логично и справедливо!
    Elliada_
    Elliada_
    вчера в 17:57
    Что за ерунда? Теперь Инфантино виноват, что не снял ролик, в котором объясняет голосующим правила награды? Как будто нужно быть гением, чтобы самому додуматься посмотреть правила или нужна суперпамять, чтобы запомнить, что Месси уже получил за ЧМ награду. Дешевое оправдание.

    На деле, у всех голосующих было несколько месяцев, чтобы определиться со своим голосом. Не нужно придумывать, чем они руководствовались, когда делали выбор. Мысли читать никто не умеет и здесь нет знакомых голосующих, чтобы знать, о чем они думали. А то уже дошло до абсурдного. Несогласные обвиняют голосующих в тупости, неграмотности, ФИФА в продажности и т. д.

    Я напоминаю, что нечто подобное уже было недавно. В 2021 году эту награду получил поляк за одну только победу в чемпионате. Ему дали по совокупности лет. Тогда почему-то не было подобных разговоров. Наверное, потому что он не Месси.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 17:51
    Или просто они Месси фаны или Месси лучший в мире, даже если пешком ходит...:))

    Хотя, сложно назвать Левандовского фанатом Месси. У поляка были все основания не голосовать за Месси (история с ЗМ и на ЧМ руки не подал), но всё же. Но я удивлен, что игроки Реала проголосовали за Месси. Думал, будут за Мбаппе, чтобы склонить к переходу, но нет.... интересно, а Мбаппе голосовал за Месси по дружбе или потому что даже не представлял, что он выиграет и не хотел давать голос своему главному конкуренту?

    Ну а так что, не, если честно (хотя я и фанат Мессеныша), то Месси, действительно не заслужил эту награду, но они почему-то винят Месси, а в чем вина Месси? Может быть, конечно, они держали свечу и видели, как Месси переписывал все голоса....???? .... но мне интересно, что скажут хейтеры. Часто это фанаты Реала, сб.Франции, фаны Лёвы, Рона. Элитные игроки отдали Месси первое место, соперники из непримиримых команд, из команд, которые он обыграл......Что вы тут скажете в адрес Месси?

    Пи.Си. Лео стал первым футболистом, выигравшим эту награду, выступая за пределами Европы.
    K_TS16
    K_TS16
    вчера в 17:44
    Месси лучший
    амурец
    амурец
    вчера в 17:42
    Ну вот и все прояснилось, ФИФА вытянули на приз свой неочемный пиар продукт
    Гость
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