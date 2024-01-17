Называем имена людей, укравших у Холанда приз «The Best». Месси получил награду после ничьей

Лионель не был лучшим в 2023 году.
Пенсионер Месси отдыхал целый год
Персоны из ФИФА, УЕФА и «France Football» запутали болельщиков, разбросав церемонии и поменяв правила. Чеферин захватил «Золотой мяч» со следующего сезона. Лучшего футболиста мира французское издание в связке с УЕФА определяет по итогам футбольного «года» с начала клубных турниров по конец кубков для сборных. А вот люди из ФИФА награды «The Best» отдавали по итогам года.
ЧМ-2022 нельзя учитывать. Так написано в правилах, но капитаны сборных их не читали. Месси выбрали игроки из Албании, Андорры, Анголы, Ангильи, Антигуа и Барбуды, Арубы и Австралии. Это только буква «а». Сам Лионель проголосовал за Холанда, Мбаппе и Альвареса. Но крайний срок оценки – 20 августа. Месси отдал пьедестал напарнику по сборной, который был запасным до травмы Де Брюйне.
Откуда у Месси 48 очков в итоге? Пересчет после суммы голосов фанатов, журналистов, капитанов и тренеров сборных. У Холанда тоже 48 очков, но у Лионеля больше первых мест от капитанов, поэтому приз у него. Однако ПСЖ вылетел из ЛЧ от «Баварии». Месси был тенью на поле вместе с Мбаппе и Неймаром. Дальше Лионель, не ставший лучшим в Лиге 1, обругал парижан и уехал за океан.
Месси в США развлекался, играл за предпоследнюю команду Восточной Конференции. И не сражался на Кубке Америки, турнир перенесли на этот год. Будни пенсионера. Месси выиграл Кубок Лиги с «Интер Майами», но за такой трофей смешно и глупо отдавать награду лучшему игроку года. Можно было объяснить «Золотой мяч», чемпионат мира повлиял, но новая награда возмущает.
Причем самое обидное, что виноваты в этом как раз профессиональные футболисты. Именно они вручили Месси награду, хотя еще после «Золотого мяча», где можно было учитывать результаты ЧМ-2022, всем популярно объяснили, что в прошлом году Лионель не показал ничего невероятного, провел спокойный период после переезда в США, забил несколько мячей на новом месте.
Виноваты большие звёзды футбола
Футболисты сто раз портили различные опросы. Они не мастера футбольной аналитики. Женатый Дани Алвес в тюрьме, обвиняют в изнасиловании в туалете. У Промеса суд по подозрению в торговле наркотиками в деле с двумя трупами и тюремный срок из-за нападения на кузена с ножом. В АПЛ и Серии А отсиживают дисквалификации за ставки на футбол. Погба поймали со стероидами.
Уокер пришел пьяным в бар с любовницей (дома жена и дети), снимал штаны и приставал к незнакомкам. У Неймара будет два ребенка с разницей в несколько месяцев. Тренер «Аль-Хиляля» Жезус прямо сказал, что Жуниор не профессионал. Роналду не выиграет Нобелевскую премию по физике, но хотя бы одержим футболом. Но Криштиану предвзят, он тоже плохой член жюри.
Роналду отказался голосовать. Обиделся на Инфантино, что его нет в списке номинантов. Португалец Пепе поставил на первое место Бернарду Силву, затем Холанда и Осимхена. Не худшая тройка, но Бернарду не лучший футболист года. Причем не подумайте, что неадекватный выбор только у ребят из Африки и Океании. Тренер Португалии Мартинес выбрал хорвата Брозовича.
Марцело – шикарный футболист, но не игрок года. При этом он получил голоса Модрича, Йоветича и капитана сборной Канады, поскольку тот родом с Балкан. А Месси на первое место поставили Лукаку, Джеко, Фалькао, Модрич, Кьер, Салах, Кейн, Градецки, Мбаппе, Сон, Очоа, Доннарумма и другие капитаны. Выбирали любимого футболиста. Игрока, которым восхищаются.
А надо было выбрать лучшего. Среди капитанов Месси набрал 677 баллов против 557 у Холанда. Хоть тренеры умнее, лучше разбираются в футболе – 541 балл Холанду и 476 Лионелю. Журналисты уничтожили Месси, аргентинец набрал 315 баллов против 729 у Эрлинга. Провели четыре разных голосования – ещё есть выбор фанатов, чтобы Лионель через ничью получил приз.
Инфантино нравятся такие скандалы
Холанд мог выиграть, если бы Инфантино записал ролик с объяснениями правил, что нельзя учитывать победу Месси на ЧМ. Но Джанни нужен хайп, он рад скандальной победе Месси. Победа Холанда – это один заголовок, выигрыш Лионеля вызвал возмущение. И это после обвинений в продаже «Золотого мяча», ведь организатор премии теперь работает в ПСЖ.
Было много несправедливых призов в футболе. Лишили внимания достойных людей, создавали коммерческие культы. Должны голосовать профессионалы. Небольшое сильное жюри. Капитаны сборных оказались слабым звеном в цепочке, как и боты, которых зарядили на победу Месси. Слабо представляем умного фаната, который не понимает простые условия конкурса.
«The Best» за отрезок с конца ЧМ и до старта нового клубного сезона стоило отдать Холанду. Обновил рекорд АПЛ по голам за сезон, выиграл Лигу чемпионов и требл. В первом сезоне в новом клубе! Результаты нового чемпионата не важны, но Эрлинг не перестал забивать, он не герой одного сезона. Месси легенда, но не заслужил звание лучшего игрока планеты в 2023-м.
Чиновники и капитаны сборных виноваты, что Месси после ничьей с Холандом получил награду за события позапрошлого года. Такого шапито ещё не было. Причем капитан сборной России Джикия оказался не умнее коллег. У Георгия лучшим футболистом планеты стал Кварацхелия. Москвич с грузинскими родителями отметил грузина из «Наполи», Месси и Де Брюйне.
В общей таблице Кевин почти догнал Мбаппе. Осимхен пятый, а Кварацхелия десятый. Хвича заслужил высокую строчку, но на первое место его поставили только капитан и тренер сборной Грузии, Джикия и журналист из Мальты. Без комментариев. А ещё хуже, что сотни членов жюри выбрали Месси, хотя его 2023-й не отличается от результативного года Роналду. Легенды на пенсии в слабых лигах.
Но, если ФИФА, FF и другие потрудятся и захайпят до предела (хотя куда уж больше) Холланда, то скоро так же автоматом будут выдавать все награды ему.
Тем более, всё так же половина голосующих - члены бедных африканских, централоамериканских, тихоокеанскоостровных и других ассоциаций, которых можно купить за мешок картошки, и, подозреваю, что это ради хайпа и делают.
Да что там говорить, посмотрите на нынешних комментаторов и экспертов, известный поклонник Месси Генич весь матч "Ювентус" - "Порту" комментировал вроде "Опять бездарный Роналду стоит и ничего не делает, пока его партнёры надрываются на поле", а известный аналитик (на Окко в том числе работает) Лукомский, разбирает игру любого тренера примерно так: "А вот мой кумир, гениальный Пеп, на его месте сделал бы совсем по другому".
Можно представить, чтобы Маслаченко или даже молодой Уткин всю игру просто поклонялись своему идолу вместо того, чтобы заниматься реальной работой? А сейчас это норма.
Но, если ФИФА, FF и другие потрудятся и захайпят до предела (хотя куда уж больше) Холланда, то скоро так же автоматом будут выдавать все награды ему.
Тем более, всё так же половина голосующих - члены бедных африканских, централоамериканских, тихоокеанскоостровных и других ассоциаций, которых можно купить за мешок картошки, и, подозреваю, что это ради хайпа и делают.
Да что там говорить, посмотрите на нынешних комментаторов и экспертов, известный поклонник Месси Генич весь матч "Ювентус" - "Порту" комментировал вроде "Опять бездарный Роналду стоит и ничего не делает, пока его партнёры надрываются на поле", а известный аналитик (на Окко в том числе работает) Лукомский, разбирает игру любого тренера примерно так: "А вот мой кумир, гениальный Пеп, на его месте сделал бы совсем по другому".
Можно представить, чтобы Маслаченко или даже молодой Уткин всю игру просто поклонялись своему идолу вместо того, чтобы заниматься реальной работой? А сейчас это норма.
Хотя, сложно назвать Левандовского фанатом Месси. У поляка были все основания не голосовать за Месси (история с ЗМ и на ЧМ руки не подал), но всё же. Но я удивлен, что игроки Реала проголосовали за Месси. Думал, будут за Мбаппе, чтобы склонить к переходу, но нет.... интересно, а Мбаппе голосовал за Месси по дружбе или потому что даже не представлял, что он выиграет и не хотел давать голос своему главному конкуренту?
Ну а так что, не, если честно (хотя я и фанат Мессеныша), то Месси, действительно не заслужил эту награду, но они почему-то винят Месси, а в чем вина Месси? Может быть, конечно, они держали свечу и видели, как Месси переписывал все голоса....???? .... но мне интересно, что скажут хейтеры. Часто это фанаты Реала, сб.Франции, фаны Лёвы, Рона. Элитные игроки отдали Месси первое место, соперники из непримиримых команд, из команд, которые он обыграл......Что вы тут скажете в адрес Месси?
Пи.Си. Лео стал первым футболистом, выигравшим эту награду, выступая за пределами Европы.
Хотя, сложно назвать Левандовского фанатом Месси. У поляка были все основания не голосовать за Месси (история с ЗМ и на ЧМ руки не подал), но всё же. Но я удивлен, что игроки Реала проголосовали за Месси. Думал, будут за Мбаппе, чтобы склонить к переходу, но нет.... интересно, а Мбаппе голосовал за Месси по дружбе или потому что даже не представлял, что он выиграет и не хотел давать голос своему главному конкуренту?
Ну а так что, не, если честно (хотя я и фанат Мессеныша), то Месси, действительно не заслужил эту награду, но они почему-то винят Месси, а в чем вина Месси? Может быть, конечно, они держали свечу и видели, как Месси переписывал все голоса....???? .... но мне интересно, что скажут хейтеры. Часто это фанаты Реала, сб.Франции, фаны Лёвы, Рона. Элитные игроки отдали Месси первое место, соперники из непримиримых команд, из команд, которые он обыграл......Что вы тут скажете в адрес Месси?
Пи.Си. Лео стал первым футболистом, выигравшим эту награду, выступая за пределами Европы.
Никто бы не голосовал за Месси, если бы он не выиграл чемпионат мира. Ведь выбрали профессионалы!
Если бы не было справедливости, то организаторы включили бы Роналду с его голами в верблюжей лиге.
Никто в всерьёз не принимает его голы.
Нужно выиграть значимые титулы с командой.
Месси - чемпион мира, Холанд - победитель АПЛ и ЛЧ.
Вот между ними и развернулась борьба!
Всё логично и справедливо!
Никто бы не голосовал за Месси, если бы он не выиграл чемпионат мира. Ведь выбрали профессионалы!
Если бы не было справедливости, то организаторы включили бы Роналду с его голами в верблюжей лиге.
Никто в всерьёз не принимает его голы.
Нужно выиграть значимые титулы с командой.
Месси - чемпион мира, Холанд - победитель АПЛ и ЛЧ.
Вот между ними и развернулась борьба!
Всё логично и справедливо!