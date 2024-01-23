Стал известен состав «Динамо» на Кубок Легенд

Московское «Динамо» представило состав на Кубок Легенд-2024, сообщает пресс-служба турнира.
За команду выступят: Геннадий Тумилович, Эрик Яхимович, Владимир Гранат, Андрей Новгородов, Максим Ромащенко, Игорь Семшов, Александр Сапета, Андрей Каряка, Евгений Луценко, Эрик Корчагин, Кевин Кураньи, Марко Ломич.
Возглавит «бело-голубых» Александр Бородюк, помогать ему будут Андрей Кобелев и Виктор Лосев.
Турнир пройдёт 10-11 февраля в ДС «Мегаспорт».
Бородюк- тренер, согласен, много полезного сделал для нашей команды- запомнился и игрой, и голами!!!!!!! Витю Лосева, помню еще по Торпедо- Достойнейший человек!!!!!!! А вот, как, кобелев оказался рядом и в качестве кого- могильщика??? Воспитанник клуба, который предал А.С.Голодца, который, сделал из кобелева человека, а сам, кобелев- вечно ныл и просился в Спартак, в результате оказался в Зените, которому, через много лет объяснялся в любви. Каряка- тоже легенда? Откуда столько легенд??? Легенды ДИНАМО- это ЧЕМПИОНЫ-1976г!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А эти люди- просто ветераны. Уже, так обесценили слово...
Бородюк- тренер, согласен, много полезного сделал для нашей команды- запомнился и игрой, и голами!!!!!!! Витю Лосева, помню еще по Торпедо- Достойнейший человек!!!!!!! А вот, как, кобелев оказался рядом и в качестве кого- могильщика??? Воспитанник клуба, который предал А.С.Голодца, который, сделал из кобелева человека, а сам, кобелев- вечно ныл и просился в Спартак, в результате оказался в Зените, которому, через много лет объяснялся в любви. Каряка- тоже легенда? Откуда столько легенд??? Легенды ДИНАМО- это ЧЕМПИОНЫ-1976г!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А эти люди- просто ветераны. Уже, так обесценили слово...