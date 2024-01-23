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Стал известен состав «Динамо» на Кубок Легенд

вчера, 15:59

Московское «Динамо» представило состав на Кубок Легенд-2024, сообщает пресс-служба турнира.

За команду выступят: Геннадий Тумилович, Эрик Яхимович, Владимир Гранат, Андрей Новгородов, Максим Ромащенко, Игорь Семшов, Александр Сапета, Андрей Каряка, Евгений Луценко, Эрик Корчагин, Кевин Кураньи, Марко Ломич.

Возглавит «бело-голубых» Александр Бородюк, помогать ему будут Андрей Кобелев и Виктор Лосев.

Турнир пройдёт 10-11 февраля в ДС «Мегаспорт».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:43
очень не все тут - легенды ...
что-то пошло не так
Capral
Capral
вчера в 17:15
Это и есть- легенды ДИНАМО?!
Бородюк- тренер, согласен, много полезного сделал для нашей команды- запомнился и игрой, и голами!!!!!!! Витю Лосева, помню еще по Торпедо- Достойнейший человек!!!!!!! А вот, как, кобелев оказался рядом и в качестве кого- могильщика??? Воспитанник клуба, который предал А.С.Голодца, который, сделал из кобелева человека, а сам, кобелев- вечно ныл и просился в Спартак, в результате оказался в Зените, которому, через много лет объяснялся в любви. Каряка- тоже легенда? Откуда столько легенд??? Легенды ДИНАМО- это ЧЕМПИОНЫ-1976г!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А эти люди- просто ветераны. Уже, так обесценили слово...
we8bxw8g5x43
we8bxw8g5x43 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:05
Да, состав дейстительно достойный!
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:59, ред.
Гранат, Луценко и особенно Сапета легнды московского Динамо??? Кто вообще формировал список этой команды? А Кобелев, так сам бы мог сыграть, а не помогал Бородюку. И Хохлов был бы к стати в тандем к Семшову. Для чего нужен весь этот цирк?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:27
Тумилович как то не запомнился, остальные в обойме.
kazakoff
kazakoff
вчера в 16:21
Каряка легенда Динамо?
Уж скорее Крылья Советов
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 16:05
Будет интересно посмотреть за игрой Динамо на Кубке Легенд.
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