Семак: «Есть нехватка российских игроков в нашем заявочном листе».

Главный тренер «Зенита» оценил нынешний состав команды.

У нас есть нехватка российских игроков в нашем заявочном листе, поэтому российские игроки — будь то защитник, атакующий игрок или игрок центра поля — нам, конечно, не помешают. У нас есть Васильев, посмотрим, как он будет выглядеть, также мы взяли Ахметова в центр поля. Российские игроки, конечно, нам нужны, но что касается замены, то на сегодняшний день у нас достаточно внутреннего ресурса для того, чтобы заменить футболиста.

Есть Дуглас, Караваев, который может сыграть слева. Мы можем сыграть в три защитника, рассмотреть другие варианты, которые есть в нашем распоряжении — сдвинуть Алипа, Эракович может сыграть справа и слева — в этом отношении у нас есть опции, с помощью которых мы, в случае проблем с Дугласом, сможем закрыть эту позицию.