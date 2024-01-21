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Семак: «Есть нехватка российских игроков в нашем заявочном листе»

вчера, 19:37

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил нынешний состав команды.

У нас есть нехватка российских игроков в нашем заявочном листе, поэтому российские игроки — будь то защитник, атакующий игрок или игрок центра поля — нам, конечно, не помешают. У нас есть Васильев, посмотрим, как он будет выглядеть, также мы взяли Ахметова в центр поля. Российские игроки, конечно, нам нужны, но что касается замены, то на сегодняшний день у нас достаточно внутреннего ресурса для того, чтобы заменить футболиста.

Есть Дуглас, Караваев, который может сыграть слева. Мы можем сыграть в три защитника, рассмотреть другие варианты, которые есть в нашем распоряжении — сдвинуть Алипа, Эракович может сыграть справа и слева — в этом отношении у нас есть опции, с помощью которых мы, в случае проблем с Дугласом, сможем закрыть эту позицию.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 23:30
Давно пора сделать лимит на легионеров, как в КХЛ -3 или установить потолок зарплат для игроков.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 22:34
сказал как в лужу пёрнул.
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:07
Это просто селекция клуба ЗЕНИТ..
adekvat
adekvat
вчера в 21:46
Что за бред он несет, в чем проблема? Командой рулить надо, а не набирать кучу игроков и ждать чуда от них. Деньги есть ума не надо.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:34
Я таких в старте не видел. Игроки ротации глубокой. Таких в ЦСКА полно. Заболотный, Кучаев, Агапов, Глебов, Ермаков. Ты же назвал в старте. А в старте у Зенита 2 русских и...... ?
wqqr4tp9df2y
wqqr4tp9df2y
вчера в 21:23
Даже санкции не помогают выпускать на поле российских игроков.
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:13
Надо не бояться своим доверять, на пляжников уже надоело смотреть...
nubom
nubom
вчера в 21:12
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:52
Адамов,Мостовой,Круговой,Сергеев....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:40
Назову по памяти. В старте игры с быками были Акинфеев, Лукин, Обляков и Чалов.
У Зенита обычно Кержаков и.....Сергеев ? Я ошибаюсь?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:29
В чемпионате Португалии, судя по списку)
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:18
Семак: «Есть нехватка российских игроков в нашем заявочном листе».
Чудеса в решете . Семак видимо думает что Зенит играет в чемпионате Бразилии !))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:16, ред.
Лимит всех уравнивает....
У ЦСКА в последнем матче сезона в старте было ровно столько же иностранцев сколько и у Зенита в старте..
Что не так то ???
У вас одни паспортисты играют ???
cska1948
cska1948
вчера в 20:04
Предайте Семаку, пусть заявит свою команду в чемпионат Бразилии и тогда у него не то что будет не хватать россиян, а даже появится их избыток.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 19:54
Ну это же Зенит, в этой команде такие правила . нехватка российских игроков.
.
shlomo
shlomo
вчера в 19:54
Еще бы ЮжноАмериканский Зенит у нас и нечего Сереге скромно так говорить про игроков с Российским паспортом...
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