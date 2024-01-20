Месси и Ди Мария хотят сыграть на Олимпийских играх за Аргентину

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вчера, 12:18

Нападающий «Интер Майами» и полузащитник «Бенфики» хотят сыграть за сборную Аргентины на Олимпийских играх 2024 года.

Это будет возможно, если Аргентина квалифицируется на соревнование. В этом случае тренером Месси и Ди Марии будет .

Отметим, что Месси и Ди Мария в 2008 году уже приводили Аргентину к победе на Олимпиаде в Пекине.