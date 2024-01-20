Месси и Ди Мария хотят сыграть на Олимпийских играх за Аргентину

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси и полузащитник «Бенфики» Анхель Ди Мария хотят сыграть за сборную Аргентины на Олимпийских играх 2024 года.
Это будет возможно, если Аргентина квалифицируется на соревнование. В этом случае тренером Месси и Ди Марии будет Хавьер Маскерано.
Отметим, что Месси и Ди Мария в 2008 году уже приводили Аргентину к победе на Олимпиаде в Пекине.
Он буквально в двух предложениях все четко сказал:
- "Простите, блауграна, но я всегда поддерживал Реал. Но мне сказали не говорить об этом, а я 2 года назад в Севилье отвечал - мой любимый футболист на этой планете Роналду, а из всей вселенной, это Месси".
Там дальше крутые рассказы каково это играть с такими звёздами как Роналдиньо, Златан, Зеедорф, Пирло, Месси, Суарес и т.д. Очень много внутряка футбола.
Он буквально в двух предложениях все четко сказал:
- "Простите, блауграна, но я всегда поддерживал Реал. Но мне сказали не говорить об этом, а я 2 года назад в Севилье отвечал - мой любимый футболист на этой планете Роналду, а из всей вселенной, это Месси".
Там дальше крутые рассказы каково это играть с такими звёздами как Роналдиньо, Златан, Зеедорф, Пирло, Месси, Суарес и т.д. Очень много внутряка футбола.
Месси и Ди Мария футболисты и хотят сыграть на футбольном турнире.
Вот если бы они хотели бы сыграть в любом другом виде спорта, то тогда возможно ваш комментарий был бы в тему, а так вообще мимо и как минимум не корректно.
Месси и Ди Мария футболисты и хотят сыграть на футбольном турнире.
Вот если бы они хотели бы сыграть в любом другом виде спорта, то тогда возможно ваш комментарий был бы в тему, а так вообще мимо и как минимум не корректно.
Для сведения, на олимпийских играх в турнире по футболу с 1996 года в каждой команде могут играть три футболиста любого возраста, остальные должны быть не старше 23 лет.
Интересно, а в других видах спорта вы тоже думаете, что выступают только молодые?
Ну тогда вы очень удивитесь, что даже в 60 лет становились олимпийским чемпионом.
Хотя можно сказать, что в 60 лет жизнь только начинается.
Главное, ребята, сердцем не стареть!!!
Для сведения, на олимпийских играх в турнире по футболу с 1996 года в каждой команде могут играть три футболиста любого возраста, остальные должны быть не старше 23 лет.
Интересно, а в других видах спорта вы тоже думаете, что выступают только молодые?
Ну тогда вы очень удивитесь, что даже в 60 лет становились олимпийским чемпионом.
Хотя можно сказать, что в 60 лет жизнь только начинается.
Главное, ребята, сердцем не стареть!!!