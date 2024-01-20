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Месси и Ди Мария хотят сыграть на Олимпийских играх за Аргентину

вчера, 12:18

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси и полузащитник «Бенфики» Анхель Ди Мария хотят сыграть за сборную Аргентины на Олимпийских играх 2024 года.

Это будет возможно, если Аргентина квалифицируется на соревнование. В этом случае тренером Месси и Ди Марии будет Хавьер Маскерано.

Отметим, что Месси и Ди Мария в 2008 году уже приводили Аргентину к победе на Олимпиаде в Пекине.

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Все комментарии
John 5mith
John 5mith
сегодня в 01:16
Хоть и не про футбол, но напомню: Майкл Джордан двукратный олимпийский чемпион.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:13
Хотят хлопнуть дверью на групповом этапе
SonicStar
SonicStar ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 22:02
Он ее уже выигрывал
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:42, ред.
Почему - то мне кажется, что Олимпийские игры вообще и футбол на них в частности как -то незаметно отошли в тень и уже не вызывают всеобщего воодушевления во всём мире, как это было десяток лет назад. Кто - то где - то бегает, соревнуется, получает награды и призовые, радуется в конце концов. Надеюсь, что моё впечатление ошибочно и вызвано тем, что наши спортсмены в Играх не участвуют. Или возраст уже такой "нехороший", не пойму.
Ну а по поводу Месси и Ди Марии: да пусть сыграют, только не возьму в толк, почему их желание так взволновало пользователей.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:03
Потом, после победы в этом "турнире", опять Меське дадут ЗМ?
Agamaga__
Agamaga__
вчера в 18:54
Прекрасная связка, чемпионская связка. Два лидера, два героя! Желаю им второй раз выиграть олимпийские игры!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:57
Хотят сыграть?)
А кто не дает?
Плейстейшен Велком!)
lobsterdam
lobsterdam ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 17:35
кому-то безымянному не по душе пришлось, но инкогнито сохранил.
SonicStar
SonicStar ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 17:33
Так то ещё и КА в этом году. Выиграть 2 международных трофея за одно лето - уникально )
lobsterdam
lobsterdam ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 17:07, ред.
а что, если не сможет выиграть? вдруг песок посыпется?
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:59, ред.
Купят ли гному олимпиаду?
112910415
112910415
вчера в 16:44
и это будет последняя уже гастроль !
3n8msxkup68u
3n8msxkup68u
вчера в 16:35
Титул олимпийского чемпиона у Месси уже есть, второй нужен от жадности.
Elliada_
Elliada_ ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 16:21
Это да. Как говорится: "Чтобы иметь героя, вам нужен злодей"
K_TS16
K_TS16
вчера в 16:20
Они могут. Было бы интересно
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 16:12
Разве не одинаково смешно их увидеть в таком возрасте...что на Олимпиаде...что на условном Тур Де Франс....??))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 16:09, ред.
cexk62mb36wn

Больше в Аргентине никто играть не умеет ?
Лаутаро Мартинес, Гарначо, Ло Чельсо и Паредес. Рекомендую к просмотру... для начала.

P.S. Про Икарди я не обмолвился, - он вообще в представлении не нуждается.
v6dx8fgyr5am
v6dx8fgyr5am
вчера в 16:07
Есть категории людей ,которые играют в тотализатор /у таких в голове только Месси и Роналду/-они не видели игр ведущих футбольных идолов ,спросите их кто такой Кевин Киган-они и понятия не имеют ,о чём ещё можно говорить.
cexk62mb36wn
cexk62mb36wn
вчера в 16:02
Клуб тем кому за 35,больше играть в Аргентине никто не умеет!!!
lotsman
lotsman
вчера в 16:00
А почему бы и нет. Здоровье позволяет, в игре ничего не потеряли.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 15:45, ред.
Лучший ... не стал бы таковым без "вечно второго". Закон единства и борьбы противоположностей великого Гегеля в действии..., ну и, конечно, Господь Бог этим качающимся весам придал сказочную динамику.
Мы - счастливчики, что родились и находимся в возрасте, позволяющим оценивать их игру.
Гипотетически они способны и дальше соперничать...например на тренерской бровке.
Elliada_
Elliada_
вчера в 15:42
Банальный слух о возможном участие Месси на Олимпийских играх собрал больше комментариев, чем новости о победителях Globe Soccer Awards. Вот разница между лучшим и вечно вторым.
DXTK
DXTK
вчера в 15:34
Ну вот Месси собрался как я и говорил выиграть очередной золотой мяч в 24 году, теперь ему за Олимиаду его отдадут, когда выиграет, раз ему не дали тогда когда он по молодости ее взял, то сейчас ему за былые заслуги на олимийских играх вручат.
Байкал-38
Байкал-38 ответ амурец (раскрыть)
вчера в 15:29, ред.
А что с дырявым, что то случилось?
Ну по крайней мере вы дырявого считаете "лучшим в истории футбола", а тут раз и его нет... в футболе?
амурец
амурец ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 14:59
С лучшим в истории футбола аргентинским юношам сыграть не доведеться, его к сожалению уже нет
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 14:48, ред.
Низложение статуса чемпиона Олимпиады, как показателя футбольного достижения, - прямая вина Инфантино и всего ФИФА.

Месси и ДиМа - украшение любого соревнования..., спору нет, однако отрицать второсортность самого события смысла не имеет, - "спасибо" надо передать выше упомянутому товарищу из Цюриха..., который довёл великий турнир Древних Греков до таких матчей как Франция - Япония ( 0 : 4 ), где первые вабче на матч забили болт, в то время как вторые радовались победе, как дети в песочнице.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:46
Хорошее желание и выполнимо наверно для обоих.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 14:01, ред.
Тем более вы учтите уровень Олимпиады, это как Месси в ФНЛ играть поедет)


Что я не помню, что кто то ранее так говорил.
А помните Бразилию 2016?
Там Неймар и Дуглас Коста играли и что?
И вообще причём тут ФНЛ?
Это так же как запретить высококлассным игрокам из топовых сборных играть в отборочных матчах всех турниров.
Некоторые сборные даже не уровень ФНЛ.
А если к примеру на чемпионат Европы 2024 попадёт Эстония, такой вариант существует, то надо вообще евро отменять, а как будет к примеру Мбаппе или Беллингем играть с такой сборной уровня ФНЛ 2
Как я понимаю у вас реальных аргументов, что то противопоставить попросту нет.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:59
А почему бы и нет . Уж точно не испортят рисунка игры.
Elliada_
Elliada_ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 13:55
"... аргентинские юноши будут добывать очередной трофей для Месси". А сами аргентинские юноши не станут олимпийскими чемпионами? Молодежь наоборот будет рада сыграть с лучшим футболистом в истории, а если получится выиграть золото, то вдвойне приятно. Ведь, когда они вырастут до основной команды, Месси уже может не быть в сборной.
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