Амарал считает, что число игроков первой команды «Спартака» нужно сократить

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал в интервью пресс-службе «красно-белых» поделился мнением о текущем составе клуба, а также высказался на тему комплектации команды.
Мне нравится состав, который есть у «Спартака». Здесь собраны отличные игроки. Я увидел, что они играют с сердцем. Это очень важно. Страсть — самое важное в футболе. Играть за «Спартак» — честь. И я увидел, что футболисты понимают и уважают это. Конечно, нам нужно показывать более стабильные результаты, подниматься выше в таблице. Не сомневаюсь, что все нынешние игроки соответствуют этим целям.
Как будет строиться процесс комплектования команды? Одна из первых вещей, о которой я сказал руководству и могу повторить вам: нам необходимо сократить число игроков в первой команде. Нельзя говорить о доверии молодым игрокам и иметь при этом 27 человек в составе, не оставляя места той самой молодёжи. Для этой гибкости необходимо освободить позиции. Я не сторонник резких перемен. И не хочу, чтобы в одно зимнее или летнее трансферное окно приходило по 10-15 новичков. На мой взгляд, оптимальное количество игроков в команде — 24-25. Надеюсь, в будущем мы вернёмся в Лигу чемпионов, и тогда можно будет говорить о расширении на одну-две позиции.
В любом случае- Удачи Спартаку!!! Спартак- это наше Великое прошлое, а возможно- и будущее...
В любом случае- Удачи Спартаку!!! Спартак- это наше Великое прошлое, а возможно- и будущее...
Не понимаю, как может нравится такой состав в котором всего один нападающий Соболев, и тот не забивной и играет через раз. В линии защиты тоже проблемы, с вратарями тоже нет стабильности. В средней линии - наоборот явный перебор игроков. Но нет ни нормального опорника, ни плеймейкера.
Не понимаю, как может нравится такой состав в котором всего один нападающий Соболев, и тот не забивной и играет через раз. В линии защиты тоже проблемы, с вратарями тоже нет стабильности. В средней линии - наоборот явный перебор игроков. Но нет ни нормального опорника, ни плеймейкера.
В том, что Соболев мало забивает, вина, исключительно одного человека- Абаскаля. Он разбил мощнейший тандем Соболев-Промес. Абаскаль не может разобраться в тактике, сгармонизировать и конструктивно соединить защиту с полузащитой, ну и конечно, если полузащита хромает на обе ноги, то и атака, даже самая могучая- неэффективна. Вот вчера, игра Атлетико-Реал показала, что значит подвижная оборона Атлетико, и грамотная подстраховка!!! Вместо этого, Абаскаль применяет численность в обороне и прессинг - над которым смеются, также, как смеялись над прессингом Бескова, когда он, вдруг, решил позаимствовать этот элемент у Лобановского...
В том, что Соболев мало забивает, вина, исключительно одного человека- Абаскаля. Он разбил мощнейший тандем Соболев-Промес. Абаскаль не может разобраться в тактике, сгармонизировать и конструктивно соединить защиту с полузащитой, ну и конечно, если полузащита хромает на обе ноги, то и атака, даже самая могучая- неэффективна. Вот вчера, игра Атлетико-Реал показала, что значит подвижная оборона Атлетико, и грамотная подстраховка!!! Вместо этого, Абаскаль применяет численность в обороне и прессинг - над которым смеются, также, как смеялись над прессингом Бескова, когда он, вдруг, решил позаимствовать этот элемент у Лобановского...