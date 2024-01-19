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Амарал считает, что число игроков первой команды «Спартака» нужно сократить

вчера, 18:36

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал в интервью пресс-службе «красно-белых» поделился мнением о текущем составе клуба, а также высказался на тему комплектации команды.

Мне нравится состав, который есть у «Спартака». Здесь собраны отличные игроки. Я увидел, что они играют с сердцем. Это очень важно. Страсть — самое важное в футболе. Играть за «Спартак» — честь. И я увидел, что футболисты понимают и уважают это. Конечно, нам нужно показывать более стабильные результаты, подниматься выше в таблице. Не сомневаюсь, что все нынешние игроки соответствуют этим целям.

Как будет строиться процесс комплектования команды? Одна из первых вещей, о которой я сказал руководству и могу повторить вам: нам необходимо сократить число игроков в первой команде. Нельзя говорить о доверии молодым игрокам и иметь при этом 27 человек в составе, не оставляя места той самой молодёжи. Для этой гибкости необходимо освободить позиции. Я не сторонник резких перемен. И не хочу, чтобы в одно зимнее или летнее трансферное окно приходило по 10-15 новичков. На мой взгляд, оптимальное количество игроков в команде — 24-25. Надеюсь, в будущем мы вернёмся в Лигу чемпионов, и тогда можно будет говорить о расширении на одну-две позиции.

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Все комментарии
MS SQL Server MVP
MS SQL Server MVP
сегодня в 01:37, ред.
Откровенно надо чистку сделать... полузащита просто капец..
Воротаря надо . гнадо цз нормального . опорника топового чтоб грыз середину и плеймекера и нападающего забивного..
Свинов на выход ( или в дубль) , Классен на трансфер или в 2-ку, Маслова в аренду, Чернова на трансфер. Зобина на трансфер . Игнатова в аренду. Умярова и Пруцева в аренду. Мелешина в аренду.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 23:24
Пора забыть про Спартак 20 века.Сколько можно жить прошлым?
А Спартаку пора с нуля доказывать свою состоятельность.Для этого-работать, работать и работать.
ABir
ABir
вчера в 22:16
С 27 игроков сократится до 25, и это грандиозная реформа? Дайте и мне так пореформировать
Capral
Capral ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 21:13, ред.
Добрый вечер!
В том, что Соболев мало забивает, вина, исключительно одного человека- Абаскаля. Он разбил мощнейший тандем Соболев-Промес. Абаскаль не может разобраться в тактике, сгармонизировать и конструктивно соединить защиту с полузащитой, ну и конечно, если полузащита хромает на обе ноги, то и атака, даже самая могучая- неэффективна. Вот вчера, игра Атлетико-Реал показала, что значит подвижная оборона Атлетико, и грамотная подстраховка!!! Вместо этого, Абаскаль применяет численность в обороне и прессинг - над которым смеются, также, как смеялись над прессингом Бескова, когда он, вдруг, решил позаимствовать этот элемент у Лобановского...
Валерыч
Валерыч
вчера в 20:37, ред.
=Мне нравится состав, который есть у «Спартака=
Не понимаю, как может нравится такой состав в котором всего один нападающий Соболев, и тот не забивной и играет через раз. В линии защиты тоже проблемы, с вратарями тоже нет стабильности. В средней линии - наоборот явный перебор игроков. Но нет ни нормального опорника, ни плеймейкера.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 20:15
Все хотят поиграть хоть за какойнибуть Спартак, хоть за 1 хоть за 2 хоть за 10й
Futurista
Futurista
вчера в 19:57
Аморалка какая то)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:41
Амарал должен считать то же что и Совет директоров....
Иначе...к Ваноли-Каттани....
112910415
112910415
вчера в 19:39
это с тренером перетереть надо
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 19:22
Первым делом шлак убирать расчищать. Классен Мозес Мелешин Зобнин Рябчук Игнатов-на выход. И Джикию туда же. Взять одного центрнапа и опорника-бульдога. Зимой этой. Вот с этого надо начинать-а там дальше видно будет..
Capral
Capral
вчера в 19:20
То, что играть за Спартак- это Честь, известно и без Амарала. Сократить состав? В определенном смысле, да. Абаскаль, столько набрал лишних людей, что теперь головная боль- что с ними со всеми делать... Молодых воспитывать? Хорошее дело, только, кто будет этим заниматься? Это только у Бескова, молодые расли и развивались, а сейчас, кто, в Спартаке будет это делать? Вобщем, если я правильно понял, этот Амарал, еще, тот, Амарал. Незавидую, Абаскалю, как бы чего не вышло...

В любом случае- Удачи Спартаку!!! Спартак- это наше Великое прошлое, а возможно- и будущее...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 19:19
"Я увидел, что они играют с сердцем."

Так за ромбик играют, а не за деньги)
Интерес
Интерес
вчера в 19:08
С такими теориями,не учитывающими "кровообращение "в теле команды,связанным с перманентной куплей-продажей игроков,долго не проживёт!
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:39
Всё правильно сказано . Молодёжь своя должна быть и развиваться.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:38
Новое руководство решило порулить.
5zr3wz32mdep
5zr3wz32mdep
вчера в 18:38
Игроков можно не сокращать, сокращать нужно зарплаты.
Гость
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