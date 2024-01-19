Амарал считает, что число игроков первой команды «Спартака» нужно сократить

Спортивный директор «Спартака» в интервью пресс-службе «красно-белых» поделился мнением о текущем составе клуба, а также высказался на тему комплектации команды.

Мне нравится состав, который есть у «Спартака». Здесь собраны отличные игроки. Я увидел, что они играют с сердцем. Это очень важно. Страсть — самое важное в футболе. Играть за «Спартак» — честь. И я увидел, что футболисты понимают и уважают это. Конечно, нам нужно показывать более стабильные результаты, подниматься выше в таблице. Не сомневаюсь, что все нынешние игроки соответствуют этим целям.

Как будет строиться процесс комплектования команды? Одна из первых вещей, о которой я сказал руководству и могу повторить вам: нам необходимо сократить число игроков в первой команде. Нельзя говорить о доверии молодым игрокам и иметь при этом 27 человек в составе, не оставляя места той самой молодёжи. Для этой гибкости необходимо освободить позиции. Я не сторонник резких перемен. И не хочу, чтобы в одно зимнее или летнее трансферное окно приходило по 10-15 новичков. На мой взгляд, оптимальное количество игроков в команде — 24-25. Надеюсь, в будущем мы вернёмся в Лигу чемпионов, и тогда можно будет говорить о расширении на одну-две позиции.