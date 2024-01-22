Мбаппе снова может сыграть в финале против Месси. Олимпиада в Париже ждёт звёзд

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вчера, 15:13

А гол забьёт, как обычно, Ди Мария.

Мбаппе давно принял решение

Килиан давно заявил, что планирует сыграть на парижской Олимпиаде, невзирая на Евро-2024. Правила футбольного турнира позволяют включать в заявку для игроков не старше 23-х лет троих опытных мастеров. Так будущий невзрачный тренер Пирло приезжал на Олимпиаду в Афинах. Сборная Италии вылетела от Аргентины в полуфинале, проиграв 0:3. Победу одержала сборная с Маскерано, Савиолой и Тевесом в составе. Также команда Аргентины полагалась на помощь опытных мастеров Рикельме, Маскерано и Демикелиса в Пекине.

В 2008 году Аргентина выиграла «золото» второй раз подряд, хотя успех не удивляет. В заявке, кроме названных игроков старше 23-х лет, были молодые Агуэро, Банега, Гарай, Лавесси, Ди Мария, Сабалета и Месси. Команда с таким составом справилась с Нигерией в финале и разгромила Бразилию 3:0 в полуфинале. Дани Алвес смотрел тот матч, чтобы спустя много лет в статусе ветерана помочь «селесао» завоевать «золото» Олимпиады. Но само проклятие Бразилия сняла ещё без Алвеса, зато с Неймаром.

«Десятка» основного состава был вызван Дунгой, чтобы помочь Жезусу, Рафинье и Дугласу Сантосу добраться до финала в Рио-де-Жанейро. В решающем матче Неймар забил Германии, а потом добавил гол с «точки» в серии пенальти. Спустя пять лет в Токио бразильцам пригодился как раз Дани Алвес. Бывшая звезда «Барселоны» помогала Ришарлисону, Кунье и Малкому, который забил в финале победный мяч, обыгрывать Египет, Мексику и Испанию. После множества неудач два «золота» подряд.

Так что Мбаппе продолжит список взрослых звезд футбола, которые играли на Олимпиадах. В Токио сборная Японии пригласила защитников Йосиду и Сакаи, а нынешний хавбек «Ливерпуля» Эндо играл в центре поля. Товен и Жиньяк согласились помогать сборной Франции. Вратарь Очоа играл за Мексику. Асенсио, Мерино и Себальос согласились приехать в Японию в интересах олимпийской сборной Испании. Защитник МЮ Эрик Байи выступал за родных ивуарийцев вместе с хавбеком «Милана» Кессье.

Месси и Ди Мария раздумывают

Аргентина не хочет отдавать Бразилии статус главной в футболе на Олимпиадах. Чемпионы мира обыграли «селесао» в гостях в отборе к ЧМ -2026. Месси и Ди Мария забивали французам в финале ЧМ , хотя Мартинес и пропустил в ответ три мяча от Мбаппе. Бывшие одноклубники могут встретиться в плей-офф или в парижском финале, ведь Лионель и Анхель ведут переговоры с Маскерано. Хавьер возглавляет олимпийскую сборную Аргентины в настоящий момент.

Но пока делят шкуру неубитого медведя, так как «серебряные» проходят квалификацию. Бразилия тоже не гарантировала место в Париже, но два гранда из Южной Америки фавориты в своих отборочных группах. Из десяти команд, поделенных на пятерки, в полуфинал выйдут по две из каждой группы, а на Олимпиаду поедут две сборные. Маскерано важно победить, чтобы Месси и Ди Мария решились поиграть с молодыми ребятами на французских полях Олимпиады.

Оптимальный состав у Аргентины крутой. Таланты аргентинских клубов могут дождаться подкрепления в лице Энцо Фернандеса. Игроков не старше 23 лет станет вербовать проще, если в заявке окажутся Месси и Ди Мария. Аргентина не побеждала на Олимпиаде с 2008 года, поэтому понятно желание Лионеля и Анхеля не позволить Мартинелли, Эндрику и другим молодым бразильцам выиграть ещё одно «золото». А Франция единственный раз побеждала в 1984-м.

Тогда команда тренера Анри Мишеля обыграла в финале со счетом 2:0 бразильцев с молодым Дунгой на поле. Поэтому и для Мбаппе, и для Месси есть смысл в участии в новой Олимпиаде. От Европы квалификацию прошли сборные Испании, Израиля и Украины, а французы получили прямую путевку как хозяева турнира. Выстрелить в состоянии многие команды – США , Мали, Марокко. Или даже Узбекистан, если пройдет отбор. Но внимание будет к большим звездам.

Макрон готов приглашать лично

Как знаем по звонку президента Франции на номер Мбаппе, чтобы Килиан остался в ПСЖ , отказав «Реалу», глава древней республики готов вмешиваться в личный выбор спортсменов. Парижу важно провести успешную летнюю Олимпиаду. И хотя Макрон не всегда дружит с мэром Парижа Анн Идальго, первой женщиной на посту главной в столице, президент хочет увидеть в футбольном турнире не только молодых талантов из крутых школ.

И если сборная Украины может позвать в свой состав результативного Довбика из «Жироны», если у Артёма будут силы на турнир с конца июля по середину августа, то Франции доступен не только Мбаппе. Олимпийскую сборную хозяев турнира возглавил Тьерри Анри, и это тоже ход для привлечения внимания игроков, потому что бывший тренер «Монако» откровенно слабый специалист. Анри это минус олимпийской сборной Франции.

Но на такой уровень не притащить Зидана. Зато можно взять ещё двух футболистов на проблемные позиции, кроме Мбаппе. Одним из них может стать ещё один чемпион мира Жиру. Хотя и так в распоряжении Анри полно известных ребят. Заир-Эмери из ПСЖ – ключевой игрок в центре поля. Центральный защитник Лени Йоро из «Лилля» среди открытий сезона. В атаке Мбаппе поможет Матис Тель из «Баварии». У Франции неплохой состав, «Монако», «Ренн» и «Лион» подкинут своих талантов.

Аргентина полагается не только на Месси и Ди Марию. Могут взять юного Эчеверри, будущего новичка «Манчестер Сити». Бразильцы рассчитывают на помощь парочки звездных игроков. И точно не стоит недооценивать команду Испании. Испанцы были в прошлом финале и привычно круто выступают на юношеском уровне. У «Красной Фурии» нет «золота» с 1992 года, когда в заявке были вратарь Канисарес, защитники Абелардо и Феррер, полузащитники Энрике и Гвардиола, а также нападающий Кико. Сейчас состав скромнее, но талантов хватает, поэтому однозначного фаворита на Олимпиаде не будет.