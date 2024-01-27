Эксперт по языку тела прокомментировал эмоциональное состояние Клоппа

Даррен Стэнтон, эксперт по языку тела, высказался об эмоциональном состоянии , который по окончании нынешнего сезона покинет пост главного тренера «Ливерпуля».

Клопп производит впечатление очень уставшего и выгоревшего человека. Тон его голоса, громкость и подача низкие, это указывает на то, что человек устал, не только физически, но и морально. Ему потребуется немало месяцев, чтобы прийти в себя. период в «Ливерпуле» повлиял на него. Пришел момент, когда пришлось выбирать между здоровьем и карьерой.

Нет признаков того, что на него давят, язык его тела мне говорит о том, что это было только его решение. На его лице видны печальные небольшие знаки, голова наклонена, уголки рта опущены, все это соотносится с тем, что он говорит. Это комбинация настоящей грусти и расстройства от того, что у него нет другого выбора. Он часто поглаживает себя по ногам, это подбадривающий жест, как будто он сам себя обнимает: «Ты все делаешь верно». Он проявил большую смелость, целиком оказавшись в кадре, а не спрятавшись за каким-нибудь столом – это говорит о том, что он говорит абсолютно искренне.