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Эксперт по языку тела прокомментировал эмоциональное состояние Клоппа

сегодня, 17:58

Даррен Стэнтон, эксперт по языку тела, высказался об эмоциональном состоянии Юргена Клоппа, который по окончании нынешнего сезона покинет пост главного тренера «Ливерпуля».

Клопп производит впечатление очень уставшего и выгоревшего человека. Тон его голоса, громкость и подача низкие, это указывает на то, что человек устал, не только физически, но и морально. Ему потребуется немало месяцев, чтобы прийти в себя. период в «Ливерпуле» повлиял на него. Пришел момент, когда пришлось выбирать между здоровьем и карьерой.

Нет признаков того, что на него давят, язык его тела мне говорит о том, что это было только его решение. На его лице видны печальные небольшие знаки, голова наклонена, уголки рта опущены, все это соотносится с тем, что он говорит. Это комбинация настоящей грусти и расстройства от того, что у него нет другого выбора. Он часто поглаживает себя по ногам, это подбадривающий жест, как будто он сам себя обнимает: «Ты все делаешь верно». Он проявил большую смелость, целиком оказавшись в кадре, а не спрятавшись за каким-нибудь столом – это говорит о том, что он говорит абсолютно искренне.

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Все комментарии
Atashka1988
Atashka1988
сегодня в 22:33
Интересно что он скажет после просмотра видео дзюбы . ))
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:54
А Шо говорит жена Клоппа...?
Другие органы тела какую мову ведут?)))
На воды в Баден - Баден или Горячий Ключ пора ехать?)
112910415
112910415
сегодня в 19:46
очень приличный и очень утомленный человек
Варвар7
Варвар7 ответ Kenas Ter-Aristakessian (раскрыть)
сегодня в 19:27
Фамилия авторов немного настораживает...)))
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
сегодня в 19:25, ред.
Если вы найдете для этого время, прочтите ее как-нибудь. Никакого шарлатанства в этом нет. Когда человек лжет, его тело перестает быть в синхронизации с душой, и есть определенные движения после лжи, которые совершают все народы человечества, и по которым можно узнать врет ли человек или искренен. То есть это не зависит от национальности. Не знаю, зачем этот эксперт прочитал состояние Клоппа, наверное, его приглашали на прямой эфир и задавали вопросы.

Это только не действует на психопатов и социопатов, потому что они хорошие манипуляторы и могут скрывать то, что обычные люди не могут. Книга хорошая.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 19:12, ред.
Может на санаторно-курортное лечение Клоппу нужно, пока Лейндерс его заменит?
Нужно прям рубить с плеча и уходить из клуба?
2wh2wpwpbvy6
2wh2wpwpbvy6
сегодня в 19:03, ред.
Клоппу уважуха и удачного завершения сезона
Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:53
Клопп - Стэнтону : - А если так - может больше расскажешь?)
Capral
Capral
сегодня в 18:39
Ну, собственно, уже после прошлого сезона, его прессуха была печальной. Видно было, что он расстроен, устал. Ничто человеческое ему не чуждо.
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 18:37
Чел, Клопп буквально то же самое и говорил своими устами и всё это ясно услышали, увидели... Кто вообще просил его "прочитать" человека?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:31
Эксперт по языку тела...))
Каких только шарлатанов не напридумывали....
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