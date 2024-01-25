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СКА Ростов-на-Дону переходит в Медиалигу

вчера, 10:59

СКА из Ростова-на-Дону будет выступать в новом сезоне Медиалиги. Об этом объявил владелец клуба Василий Вакуленко.

Мы приняли непростое, но, на наш взгляд, достойное решение перейти в медиафутбол. Главное для нас — чтобы клуб был на виду, чтобы за него болели, продолжалась его история.

Мы можем вернуться в свой дивизион в любой момент, а вот попробовать себя в новом формате — это вызов. Это возможность порадовать наших верных болельщиков и завоевать сердца новых. Понимаю, это риск. Но сейчас новое время, новые форматы. Медийный футбол становится ближе к болельщикам, к людям, для которых футбол это не просто спорт.

СКА — это важная часть моей жизни, и я хочу поблагодарить всех болельщиков и сторонников, которые нас поддерживают. СКА — это не дивизион и не лига. СКА — вне времени и вне форматов. СКА — это уважение старшего поколения игроков и болельщиков, это радость встречи на секторе юных фанатов, объединённых через поколения в любви к нашему Клубу.

Мы открыты к реальным предложениям о работе по развитию нашего родного клуба. А пока — поборемся за ваши сердца и симпатии новых болельщиков города, области и всей страны среди команд Медиалиги!

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 21:36
Жаль ...клуб Виктора Понедельника уходит в Шоу
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 20:54
Бердыев, Тарханов, Бубнов
Igo0rek
Igo0rek ответ Игорь Волков (раскрыть)
вчера в 18:05
Купи клуб, вложи туда денег и играй в РПЛ, какие проблемы?
Валерыч
Валерыч
вчера в 17:47, ред.
Очень печальная новость... А ведь это - легендарный советский клуб с огромной историей... А какие имена: Виктор Понедельник, Олег Копаев, Сергей Андреев,
Александр Заваров, Игорь Гамула.... Это - всё СКА Ростов-на-Дону...
Capral
Capral ответ Храневец (раскрыть)
вчера в 16:45
Приветствую, Дружище!!!
У меня вообще нет слов. Команда, которая терзала лучшие клубы страны в начале 80-х, в которой играли замечательные футболисты, теперь, будет играть Медиалиге. Вот, во что превратили советский футбол. Не было раньше у клубов хозяевов, так называемых, но советский футбол- развивался, побеждал и входил в пятерку самых элитных клубных чемпионатов Европы!!! Ну вот, сейчас -Медиалига. За что боролись, на то...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:23
Участь провинциальных клубов незавидна, зачастую выживают как могут или канут, в лучшем случаю, в низшие, чуть ли не любительские дивизионы, в крайнем случае - в бездну...
Баста взял их на прицеп, поэтому и делать будет всё, что посчитает нужным.
Напомню прозаическое:
Кто девушку раздевает тот и... одевает)
Храневец
Храневец
вчера в 16:13
Серебряный призер СССР 1966 года Участник Кубка Кубков !!!!! И даже не в пердив ,а даже не знаю как назвать это место наверное КЛОАКА Мог ли об этом думать Сергей Андреев ,забивая Спартаку и становясь обладателем кубка СССР !!!!!
Roger Young
Roger Young
вчера в 13:53
Какой-то мрак. Теперь профессиональные команды выбирают сомнительные турниры с сомнительными целями.

Когда у маленьких команд нет денег на нормальное существование это уже не симптом болезни, а смертельный диагноз
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 13:03
Мда... Вот и доверяй клубы всяким артистам. У них кроме попсы в голове ничего нет. Ещё переведи свой клуб в шоу голос и в танцы со звёздами. Или на подпевку в клипах Басты своей.
То поле стадиона там испортил и был скандал перед матчем. Теперь и вовсе СКА в Медиалигу. Зачем брал клуб тогда?

Не в тему, но вспомнил момент, когда Алания была во второй лиге и шла борьба со СКА за выход в пердив. На стадионе была кричалка:
- СКА Ростов всегда будет 63 !!!

И дальше дробь барабанов. Так вот. Сбылось. Накаркали. Извините, ростовчане.
Rattlehead
Rattlehead ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 12:59
Это точно, неплохим гробовщиком. Рэпер из него посредственный, ровно как и кинопродюсер. Не нашел ничего лучше, как стырить у Эминема идею с альтер-эго в лице Ноггано, клоун. Еще какое-то дегенеративное шоу ведет, на которое он каким-то боком умудрился выманить Овечкина.
112910415
112910415
вчера в 12:55
клуб со славной историей потерял профессиональный статус (
lotsman
lotsman
вчера в 12:34
Они что, рехнулись? А кто в РПЛ?
ОПС
ОПС
вчера в 12:26
Не хватило сил, терпения, да, наверное финансов у Басты, что бы содержать клуб. Жалко СКА, но все таки всегда остается надежда, что может все таки увидим мы когда нибудь клуб в профессиональном футболе.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:13, ред.
Жаль, ведь с этого момента история профессионального клуба "СКА-Ростов", которая длилась 86 лет с 1937-го года официально заканчивается, Кубок СССР и серебро чемпионата СССР остались в прошлом.

Впрочем, кто что ждал от Басты... Неплохим гробовщиком разве что оказался.
shlomo
shlomo
вчера в 11:43
Опаньки, совсем неожиданно... неужели дела совсем так плохо.
Игорь Волков
Игорь Волков
вчера в 11:36
Да уж, докатились. Призер России будет играть в медиа лиге. Жаль.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 11:21
Печальная новость. Минус один профессиональный клуб со своей историей и плюс один любительский клуб. А раньше любительскими были клубы третьего дивизиона, а теперь вот медиалига
phaazhmpv2f3
phaazhmpv2f3
вчера в 11:14
Доигрались армейцы до ручки
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