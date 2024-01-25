СКА Ростов-на-Дону переходит в Медиалигу

СКА из Ростова-на-Дону будет выступать в новом сезоне Медиалиги. Об этом объявил владелец клуба Василий Вакуленко.

Мы приняли непростое, но, на наш взгляд, достойное решение перейти в медиафутбол. Главное для нас — чтобы клуб был на виду, чтобы за него болели, продолжалась его история.

Мы можем вернуться в свой дивизион в любой момент, а вот попробовать себя в новом формате — это вызов. Это возможность порадовать наших верных болельщиков и завоевать сердца новых. Понимаю, это риск. Но сейчас новое время, новые форматы. Медийный футбол становится ближе к болельщикам, к людям, для которых футбол это не просто спорт.

СКА — это важная часть моей жизни, и я хочу поблагодарить всех болельщиков и сторонников, которые нас поддерживают. СКА — это не дивизион и не лига. СКА — вне времени и вне форматов. СКА — это уважение старшего поколения игроков и болельщиков, это радость встречи на секторе юных фанатов, объединённых через поколения в любви к нашему Клубу.

Мы открыты к реальным предложениям о работе по развитию нашего родного клуба. А пока — поборемся за ваши сердца и симпатии новых болельщиков города, области и всей страны среди команд Медиалиги!