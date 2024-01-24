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Промес показал необычную маску

вчера, 09:49

Нападающий «Спартака» Квинси Промес продемонстрировал необычный аксессуар. Футболист предстал в маске, которая украшена сверкающими камнями, они могут быть драгоценными.

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Все комментарии
shur
shur ответ ОПС (раскрыть)
вчера в 21:49
...это точно!
pomor45
pomor45
вчера в 21:17
Отличная улика для суда, приобретённая на деньги от сбыта наркотиков.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 17:41
В тюрячке масочка очень даже пригодится!
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 13:02
Супер, Маэстро, супер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
В самую точку, я бы даже сказал- в девятку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏
galem72
galem72
вчера в 12:37
Откровенный китч! Белая цепь, золотистые часы, идиотская сверкающая маска — чё попало... Зачем же выставлять себя на посмешище?!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 11:57, ред.
А цепь большая, что бы его как на поводке вести, а верёвочки, что бы на нём сверху кататься.
Гламурные ролевые игры Промеса.
У него на коксе вообще крыша поехала?
r6jz9ca9wett
r6jz9ca9wett
вчера в 10:45
Первый шаг на тернистом пути к полному окиркориванию сделан
Futurista
Futurista
вчера в 10:40
112910415
112910415
вчера в 10:39
ура, враги не опознают ! )
umk6c3md5dd8
umk6c3md5dd8
вчера в 10:28
Может Антоха просто решил стать гламурным хоккейным воротчиком?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:21
На сборы надо ехать. А оттуда можно и в тюрьму загреметь. Поэтому он её и снимать не будет...
ОПС
ОПС
вчера в 10:21
Долго придется в маске ходить, вот и выбирает.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:14
Антоха готовится ехать на сборы за пределы РФ...)))
LOpp
LOpp
вчера в 10:03
цыганщина какая-то
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