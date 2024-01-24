Промес показал необычную маску

Нападающий «Спартака» Квинси Промес продемонстрировал необычный аксессуар. Футболист предстал в маске, которая украшена сверкающими камнями, они могут быть драгоценными.
Нападающий «Спартака» Квинси Промес продемонстрировал необычный аксессуар. Футболист предстал в маске, которая украшена сверкающими камнями, они могут быть драгоценными.
В самую точку, я бы даже сказал- в девятку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏
В самую точку, я бы даже сказал- в девятку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏
Гламурные ролевые игры Промеса.
У него на коксе вообще крыша поехала?
Гламурные ролевые игры Промеса.
У него на коксе вообще крыша поехала?