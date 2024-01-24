Каладзе едва не убил Гаттузо, а Роналду спас брата. Безумные пари футболистов

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вчера, 11:32

Игроки и тренеры не могут без споров.

Гаттузо мог умереть после глупого спора

Чемпион мира мог умереть из-за пари на 5 000 евро. Как минимум тренера «Марселя» могло парализовать, Иван пошел на глупость. Не знаем, откуда у Гаттузо такое второе имя – признался, что не спрашивал у родителей, но безрассудство у него как у Ивана из народных сказок. Каладзе после дождливой тренировки увидел на базе «Милана» много больших улиток в траве.

Будущий мэр Тбилиси заявил, что даст Гаттузо пять тысяч евро, если полузащитник съест слизня. Дженнаро молча проглотил улитку. Опасная пища в сыром виде, можно серьезно повредить дыхательные пути, получить паралич или заболеть ангиостронгилезом – черви заражают мозг, в тяжелых случаях смертельный исход. Гаттузо, как видите, крупно повезло, улитка оказалась незаразной.

А вот 5 000 евро, которые ему отдал Каладзе, Иван отдал на благотворительность. Миллионер мог сильно заболеть или даже умереть из-за мелкой для него суммы. Но Дженнаро не мог проиграть спор, он упрямый. Однажды Гаттузо три дня подряд ждал на холоде, чтобы увидеть Гвардиолу.

Роналду часто проигрывал пари на деньги

Португалец обожает спорить на деньги. В юности в МЮ спорил на 400 фунтов с Фергюсоном, что забьет 15 голов за сезон. До этого проиграл 50 фунтов, ведь не забил десять раз, не хватило одного гола. Со второй попытки выиграл, отличился 23 раза. А вот спор Аллегри форвард проиграл. Обещал забить все пенальти в сезоне в «Ювентусе», но разок промазал. В «Реале» тоже находил повод для пари.

Роналду устал от шуток на тему «Трофея Пичичи» – приза лучшему снайперу Ла Лиги, и планировал обогнать Месси. У Криштиану была черная полоса – 1 гол в 7 матчах, а Лионель забил 12 мячей в 11 играх. Криштиану переоценил себя, проиграл с треском. Месси забил 34 гола, а у Роналду набралось 26. Но есть в жизни Криштиану более важное пари, спорил со старшим братом Уго.

Братец пошел в отца, который умер от последствий алкоголизма. Уго много лет употреблял наркотики и пил. Мама Роналду рассказывала, что её бывший муж пил каждый день, частенько избивал донью Марию Долорес, что та пыталась скрывать от детей. А когда те выросли, то проблемой стали зависимости Уго. У брата Роналду появились большие деньги от популярного родственника.

Братец их активно тратил на наркотики и алкоголь. У Уго нет диплома о среднем образовании, несколько лет назад его обвиняли в мошенничестве. Мама Роналду брала кредиты, чтоб лечить сына в клиниках, помогало на несколько лет. В итоге врачи помогли Уго променять тяжелые наркотики на алкоголь. Но Роналду помнил, как рано умер его отец, искал путь вылечить старшего брата.

Помог азарт Уго. В 2014-м году «Реал» был неудачником ЛЧ , 12 лет без побед и финалов. Накануне плей-офф Роналду поспорил с братом, что если выиграет кубок, то Уго бросит пить. Рамос сравнял счет в финале с «Атлетико», команда Анчелотти победила в овертайме. По легенде старший брат Роналду больше не пьет.

Моуриньо принес Санчесу 20 000 фунтов

Не все футболисты МЮ любили методы и подход Моуриньо, особенно в конце работы Жозе в клубе. Аргентинец Рохо и чилиец Санчес поспорили, когда тренера уволят. Маркос знал, что МЮ не хотел платить Жозе огромную неустойку, не верил, что португальца уберут до конца года. Рохо ошибся, отдал Алексису Санчесу 20 000 фунтов. Моуриньо уволили 18 декабря, но Жозе не горевал, получил 23 миллиона евро за досрочный разрыв контракта.

Озил тоже не пострадал, хотя и удивил всех резкой сменой имиджа – покрасил волосы в белый цвет. Всё из-за спора с Ляказеттом на тему попаданий мячом в перекладину. У Клоппа тоже нередко возникали споры с футболистами. С Левандовским тренер быстро прекратил заключать пари. Спорили на голы Роберта на тренировках и наставник постоянно проигрывал. А вот спор у Генриха Мхитаряна тогдашний тренер «Боруссии» Д выиграл.

Азартный армянин зарубился, что забьет 7 голов после 30 ударов в Бундеслиге. Хотя полузащитник проиграл, Клопп отдал обещанные 50 евро, «наградил» за дубль в ворота «Айнтрахта». Интересно работает человеческий мозг. Люди, которые зарабатывают миллионы евро, готовы очень стараться, чтобы выиграть около 5000 рублей.

Не было пари между Кройфом и Ромарио

Одно из самых известных пари в футбольной истории это чистая выдумка. Якобы тренер Кройф разрешил нападающему «Барселоны» Ромарио улететь на карнавал посреди сезона после то ли дубля, то ли хет-трика. То ли аутсайдеру, то ли «Реалу». Не было такого. Будущий сенатор Ромарио сочинил байку. Но в футболе тысячи реальных пари.

Щесны спорил с Месси на сто евро, что судья не поставит пенальти в матче Польши и Аргентины на ЧМ -2022. Войцех проиграл, но деньги Лионелю платить не собирается. Хоть кто-то сумел обворовать Месси. Бывший игрок «Ростова» Бентли поставил часы агента за 15 000 фунтов, что попадет мячом с крыши высокого дома в бак с мусором через улицу. Дэвид попал в бак с первой попытки.

Хотя речь о резервуаре размером с кузов грузового автомобиля, а не о маленьком мусорном баке. Впрочем, расстояние большое, Бентли был в туфлях, а ветер мог снести мяч. Но Дэвид попал. Попал и Линекер, но в переносном смысле. Гари ставил, что его родной клуб «Лестер» не выиграет АПЛ . Иначе обещал выйти в эфир в трусах. Пришлось раздеваться, Раньери стал чемпионом Англии.

А вот Неймар поспорил с баскетболистом «Майами Хит» Батлером, что тот не допрыгнет до потолка в номере отеля. Двухметровый Джимми покорил высоту и забрал у бразильца деньги. В спорах надо быть хитрее, чем оппонент. Например, форвард «Вест Хэма» Антонио проиграл в футбольный симулятор Сессеньону из «Тоттенхэма». Согласно условиям пари ему пришлось надеть футболку «шпор».