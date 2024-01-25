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Россия и Пакистан подписали меморандум о спортивном сотрудничестве

вчера, 13:42

Россия и Пакистан заключили соглашение о сотрудничестве в сфере спорта. Это стало известно по итогам встречи министра спорта России Олега Матыцина с послом Пакистана в РФ Мухаммадом Халидом Джамали. Матыцин дал комментарий по теме:

Россия была и остается приверженной традиционным олимпийским ценностям. Наша совместная задача заключается в отстаивании принципов олимпийской хартии, один из которых – недопустимость дискриминации спортсменов по признаку гражданства и национальности.

Россия с уважением относится к международному календарю и укрепляет собственный спортивный суверенитет вместе с нашими традиционными партнерами, к которым по полному праву относится Пакистан.

Министр также подчеркнул, что РФ также работает над развитием спортивного сотрудничества в рамках ШОС.

Мы не настроены создавать альтернативные структуры. Важность образования Ассоциации [спортивных организаций ШОС] заключается в интересах развития спортивного сотрудничества на пространстве ШОС и защиты истинных ценностей спорта и олимпизма.

Российская сторона также предложила образовать рабочую группу по спорту при Совещании министров спорта стран ШОС. Рассчитываем на поддержку этой инициативы со стороны пакистанских партнеров.

Рассчитываем, что меморандум позволит активизировать двустороннее спортивное сотрудничество между Россией и Пакистаном на всех направлениях, в том числе в области спортивной науки, спорта высших достижений, массового спорта и борьбы с допингом в спорте.

Спортсмены из Пакистана будут приглашены к участию в Играх БРИКС, Играх Дружбы и соревнованиях «Дети Азии», которые состоятся в России в 2024 году.

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Интерес
Интерес
вчера в 17:55
Будем матчи сборных проводить на нейтральной территории,равноудалённо от наших стран-в Афганистане.
Хиромант
Хиромант
вчера в 17:55
- А чего? Всё норм! Брежнев в СССР тоже так делал. Большое начинается с малого. Не мы вступаем в Азиатский спорткомитеты, а просто объединяем все Азиатские страны вокруг себя. Потихоньку, не спеша, каждую по отдельности ... Результат - тот же, времени - чуть больше, зато каждого можно проверить "на вшивость". Очень даже умная мысль. А если друзья в спорте - то и в экономике, и в оборонке, и т.д. Респект!
pcf633zwkr6t
pcf633zwkr6t
вчера в 17:36
Интересно, а какая польза нам от этого сотрудничества? У них есть великие спортсмены?
rm6qa8pyne7v
rm6qa8pyne7v
вчера в 15:26
С Пакистаном вполне реально превзойти распиаренный до небес рекорд в восемь накиданных Кубе мячей
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 14:43
Конечно, традиционная.

Судя по Педивикии...

"Только 63 % пакистанских детей закончили начальную школу. Кроме того, только 68 % пакистанских мальчиков и 72 % девочек достигают 5 класса"

"Федеральный шариатский суд решает — соответствуют законы страны или нет предписаниям ислама."

"За всю историю Пакистан завоевал три золотые олимпийские медали, все в хоккее на траве."

Культурным, спортивным или правовым его точно не назовешь) Так что пусть будет традиционный))
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 14:30, ред.
Мы создадим свою Суперлигу, с командами из Пакистана, Сирии и Сектора Газа. Ну что, Запад, выкусил?
112910415
112910415
вчера в 14:21
Пакистан ... наша традиционная ценность !
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 14:10
Что остается — подписать меморандум о спортивном сотрудничестве. Другого выхода нет.
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