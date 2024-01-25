Россия и Пакистан подписали меморандум о спортивном сотрудничестве

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вчера, 13:42

Россия и Пакистан заключили соглашение о сотрудничестве в сфере спорта. Это стало известно по итогам встречи министра спорта России с послом Пакистана в РФ Мухаммадом Халидом Джамали. Матыцин дал комментарий по теме:

Россия была и остается приверженной традиционным олимпийским ценностям. Наша совместная задача заключается в отстаивании принципов олимпийской хартии, один из которых – недопустимость дискриминации спортсменов по признаку гражданства и национальности. Россия с уважением относится к международному календарю и укрепляет собственный спортивный суверенитет вместе с нашими традиционными партнерами, к которым по полному праву относится Пакистан.

Министр также подчеркнул, что РФ также работает над развитием спортивного сотрудничества в рамках ШОС.

Мы не настроены создавать альтернативные структуры. Важность образования Ассоциации [спортивных организаций ШОС] заключается в интересах развития спортивного сотрудничества на пространстве ШОС и защиты истинных ценностей спорта и олимпизма. Российская сторона также предложила образовать рабочую группу по спорту при Совещании министров спорта стран ШОС. Рассчитываем на поддержку этой инициативы со стороны пакистанских партнеров. Рассчитываем, что меморандум позволит активизировать двустороннее спортивное сотрудничество между Россией и Пакистаном на всех направлениях, в том числе в области спортивной науки, спорта высших достижений, массового спорта и борьбы с допингом в спорте.

Спортсмены из Пакистана будут приглашены к участию в Играх БРИКС, Играх Дружбы и соревнованиях «Дети Азии», которые состоятся в России в 2024 году.