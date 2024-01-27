Рэшфорд в среду посетил ночной клуб, а в пятницу пропустил тренировку

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд в пятницу пропустил тренировку команды.
Помимо этого, в Сети появилось видео, на котором футболист в среду посетил один из ночных клубов Белфаста. Близкие к игроку источники сообщают, что Маркус зашел в заведение, чтобы перекусить, а из-за болезни был вынужден отложить обратный рейс.
Главный тренер «дьяволов» Эрик тен Хаг сообщил, что Рэшфорд пропустил тренировочное занятие коллектива по причине болезни.
На данный момент неясно, сыграет ли нападающий с «Ньюпорт Каунти» в воскресном матче Кубка Англии.
Ну приболел парень, уже не молод. У нас бы Палыч понял!))
Ну приболел парень, уже не молод. У нас бы Палыч понял!))
Хорошо, что не сказал:
- Помолиться...)
Хорошо, что не сказал:
- Помолиться...)