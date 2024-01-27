Рэшфорд в среду посетил ночной клуб, а в пятницу пропустил тренировку

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сегодня, 17:36

Нападающий «Манчестер Юнайтед» в пятницу пропустил тренировку команды.

Помимо этого, в Сети появилось видео, на котором футболист в среду посетил один из ночных клубов Белфаста. Близкие к игроку источники сообщают, что Маркус зашел в заведение, чтобы перекусить, а из-за болезни был вынужден отложить обратный рейс.

Главный тренер «дьяволов» Эрик тен Хаг сообщил, что Рэшфорд пропустил тренировочное занятие коллектива по причине болезни.

На данный момент неясно, сыграет ли нападающий с «Ньюпорт Каунти» в воскресном матче Кубка Англии.