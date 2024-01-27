Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Рэшфорд в среду посетил ночной клуб, а в пятницу пропустил тренировку

сегодня, 17:36

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд в пятницу пропустил тренировку команды.

Помимо этого, в Сети появилось видео, на котором футболист в среду посетил один из ночных клубов Белфаста. Близкие к игроку источники сообщают, что Маркус зашел в заведение, чтобы перекусить, а из-за болезни был вынужден отложить обратный рейс.

Главный тренер «дьяволов» Эрик тен Хаг сообщил, что Рэшфорд пропустил тренировочное занятие коллектива по причине болезни.

На данный момент неясно, сыграет ли нападающий с «Ньюпорт Каунти» в воскресном матче Кубка Англии.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Тюкавин во время сборов встретился с поваром Salt Bae
Сегодня, 18:37 Видео
Эксперт по языку тела прокомментировал эмоциональное состояние Клоппа
Сегодня, 17:58
От Porsche Panamera до Mini Cooper. На чём ездит капитан МЮ Бруну Фернандеш
Вчера, 11:43Евгений Петров в блоге Модный разговорКомментарии2
ОфициальноРоссия и Пакистан подписали меморандум о спортивном сотрудничестве
25 января
ОфициальноСКА Ростов-на-Дону переходит в Медиалигу
25 января
Каладзе едва не убил Гаттузо, а Роналду спас брата. Безумные пари футболистов
24 январяВадим Багров в блоге Смотри ширеКомментарии2
Сортировать
Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 23:14
Все нормально. От такой игры МЮ любой в запой уйдет. Он просто переживает так сильно за клуб.
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
сегодня в 22:57
Давно говорю что его продать нужно пока он денег стоит, ненужен он МЮ
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 22:37
Что-то Рэш портится. Положил на дисциплину..
AgamagA_____
AgamagA_____ ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 22:11
😀
ТерSpark
ТерSpark
сегодня в 21:56
Не понял в среду был в ночном клубе,а в пятницу не вышел на тренировку. А четверг что у них нету в календаре или он выходил на тренировку в четверг?
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 19:58
После конфликтов с КриРо и Санчо у лысого шарлатана зубы обломились. Теперь он запел по другому.
112910415
112910415
сегодня в 19:02
пропесочить его на партсобрании !
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 18:52
В ночной клуб зашёл перекусить...))
Хорошо, что не сказал:
- Помолиться...)
minai
minai ответ dеigandre (раскрыть)
сегодня в 18:44
Вот и я не пойму. Замочил утром в пятницу грамм 150, и - лучший на тренировке.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:40
Четверг пролетел как один миг...
sihafazatron
sihafazatron ответ SanekGol (раскрыть)
сегодня в 18:37
Рэшфорд в среду посетил ночной клуб, а в пятницу пропустил тренировку, а в субботу подписал контракт с Аль-Бухалем
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:35
Рэшфорд в субботу:
Ну приболел парень, уже не молод. У нас бы Палыч понял!))
SanekGol
SanekGol
сегодня в 18:33
В среду он входил в клуб, в пятницу пропустил тренировку, а дальше что?? Ждем продолжения веселых приключений Маркуса
Grundik
Grundik
сегодня в 18:20
Сразу видно, наш человек!
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 18:15
Как Киркоров, не в ту дверь зашел? xD
kazakoff
kazakoff
сегодня в 18:05
СМИ - респект, молодцы, свою работу выполняют на ура
А по сути Маркус тоже человек и то что он с заштатным клубном не будет участвовать ( не в обиду Ньюпорту) это не новость
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:05, ред.
Вроде всё логично...
В среду вечерина....в пятницу грусть...
Не наоборот же...
Наверно у всех так...разве нет??
Что не так то??
R. Carlos
R. Carlos
сегодня в 18:04, ред.
Сэр Алекс бы бутсой в лицо запустил бы
А виноват в последних неудачах МЮ наверное все так же по прежнему Роналду
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ dеigandre (раскрыть)
сегодня в 18:01
В баре осталась.
dеigandre
dеigandre
сегодня в 18:00
И где связь?
John 5mith
John 5mith
сегодня в 17:54
Он что, весь четверг бухал? Ой, то есть болел ))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 17:51, ред.
Хорошо принять и не заболеть, - нонсенс.

А так..., лично я его понимаю: перспектив впереди никаких нет. И в бутылку удариться - на раз/два.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 17:50
Вот такие вот "профессионалы" нынче пошли.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 17:48
Ахаха, почётный доктор Манчестерского университета решил перекусить в ночном клубе и с утра заболел, что же, обычная ситуация, верим близким игрока)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 