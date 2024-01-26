От Porsche Panamera до Mini Cooper. На чём ездит капитан МЮ Бруну Фернандеш

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сегодня, 11:43

Собрали для вас коллекцию машин лидера МЮ .

Карьера Бруну взлетела вверх после перехода из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что португалец зарабатывает сейчас примерно 240 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Конечно же, с такими деньгами хочется иметь в гараже топовые автомобили. Давайте посмотрим, получилось ли это сделать у Бруну.

Porsche Panamera Turbo S — 150 тысяч фунтов стерлингов

Жемчужина автомобильной коллекции Фернандеша, это авто называют одним из лучших в мире.

Он может похвастаться невероятной скоростью — способен достигать ошеломляющих 195 миль в час. Более того, он достигает 60 миль в час всего за 2,8 секунды.

BMW X5 M50i — 85 тысяч фунтов стерлингов

BMW выпустила его, чтобы составить конкуренцию Range Rover. Это огромный автомобиль с 4-литровым двигателем, способен развиваться до 100 км/ч всего за 4,3 секунды.

Audi Q7 — 64 тысячи фунтов стерлингов

Полноценный семейный автомобиль, который выбирают многие футболисты.

Надёжность и производительность — это две вещи, которыми могут похвастаться немецкие автомобильные гиганты, эта машина не является исключением.

Mercedes-Benz GLC 300 4matic AMG — 60 тысяч фунтов стерлингов

Тоже считается автомобилем для всей семьи, но по сравнению с Porsche и BMW более медленный.

Впрочем, он выглядит гораздо стильнее — мягкие кожаные сиденья позволяют простить тот факт, что он разгоняется до 62 миль в час за 5,4 секунды.

Двухдверный Mini Cooper JCW Hardtop — 32 тысяч фунтов стерлингов

Фернандеша видели за рулем особенного Mini Cooper, модифицированного в рамках пакета John Cooper Works.

Эта модель управляется словно гоночный автомобиль: она может похвастаться тормозами Brembo и агрессивной подвеской, хотя последняя может привести к ухабистой езде по неровным дорогам.

Разгон до 60 миль в час за 5,7 секунды — не так уж и плохо. А размер автомобиля делает его идеальным выбором для поиска парковки во время покупок на самых престижных улицах Манчестера.

Неплохая коллекция, не правда ли? Коллекция Бруну может увеличиться во много раз, если он всё же согласится на очень заманчивое предложение от другого клуба.