Лесовой покинул Израиль

1706422862

вчера, 09:21

Главный скаут «Маккаби» Хайфа Маор Бург прояснил ситуацию с полузащитником «Динамо» .

Ранее появилась информация, что футболист покинул Израиль в связи с тем, что «Маккаби» по-прежнему не может решить технические проблемы с оплатой трансфера.