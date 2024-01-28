Лесовой покинул Израиль

Главный скаут «Маккаби» Хайфа Маор Бург прояснил ситуацию с полузащитником «Динамо» Даниилом Лесовым.
Ранее появилась информация, что футболист покинул Израиль в связи с тем, что «Маккаби» по-прежнему не может решить технические проблемы с оплатой трансфера.
Даниил действительно покинул Израиль. Мы продолжаем попытки решить проблему с переводом средств за трансфер игрока.
По факту он прав.
А отвечать или нет это уже право каждого пользователя.
По факту он прав.
А отвечать или нет это уже право каждого пользователя.