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Лесовой покинул Израиль

вчера, 09:21

Главный скаут «Маккаби» Хайфа Маор Бург прояснил ситуацию с полузащитником «Динамо» Даниилом Лесовым.

Ранее появилась информация, что футболист покинул Израиль в связи с тем, что «Маккаби» по-прежнему не может решить технические проблемы с оплатой трансфера.

Даниил действительно покинул Израиль. Мы продолжаем попытки решить проблему с переводом средств за трансфер игрока.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:01
как трудно стало жить
adekvat
adekvat ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 14:20
Это не УЕФА, это пиндосы на банки санкции наложили.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 12:56
Это проблемы самого Лесового.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 12:17, ред.
Может там посмотрели , посмотрели на Лесового и не захотели платить , а сослались на трудности оплаты
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:12
Слишком много внимания Лесовому...
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:15
А что трудно чемоданом деньги перевести??? ...
ermak6848
ermak6848
вчера в 09:59
Ну, что ж бывают в жизни и такие ситуации..
j3wsjq8w8udv
j3wsjq8w8udv
вчера в 09:59
Ну значит таки не судьба поиграть на земле обетованной
Байкал-38
Байкал-38 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 09:49
Просто хотел узнать ваше видение слов Чеферина, я лишь с ним согласился.
По факту он прав.
А отвечать или нет это уже право каждого пользователя.
Интерес
Интерес
вчера в 09:45
Лесовой выгнал из себя дух Израиля,до него дошло,что он не тот...
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 09:39
Здравствуйте. Можно спрашивать, но вряд ли Вам ответят, это касается и обычных пользователей сайта, не зависимо от того поставил дизлайк, модератор или пользователь.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:35
Задолбали уже всех эти санкции УЕФА
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