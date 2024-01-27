«Зенит» едва не увёл лидера «Локомотива». Тикнизян не приехал – за него просили 8 млн евро

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сегодня, 10:01

Петербуржцам нужен левый защитник.

Всё началось с Кругового

Левый защитник – не среди лидеров «Зенита». Он получал немного игрового времени, изредка выходил в старте. Но своим переходом в ЦСКА запустил часовой механизм бомбы. В середине января сообщалось, что «армейцы» уже согласовали с игроком контракт на 4 года с опцией продления ещё на сезон. Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отвечал, что слухи об уходе Данила летом не соответствуют действительности.

В итоге спустя несколько дней «красно-синие» объявили о трансфере. Всё, как было заявлено – Круговой пополнит состав москвичей летом, контракт – по схеме «4+1». При этом в «Зените» у Данила осталось ещё полгода – и проведёт он их, видимо, в дубле – Медведев сообщил об этом сразу после трансфера.

Несмотря на такие санкции, Круговой тепло отозвался о «Зените» и поблагодарил команду:

Переговоры с «Зенитом» продолжались 18 месяцев, я продолжал работать и помогать команде. Решение, которое я принял, – обдуманное и взвешенное. Не хочу спекуляций и скажу как есть – дело не в личных условиях контракта. Предложение, которое поступило со стороны «Зенита», устраивало меня полностью. Это лучшие условия, и я благодарен клубу за это предложение. Но я выбрал играть в футбол. Хочу выразить слова благодарности руководству клуба и тренерскому штабу за годы совместной работы! Это было феерично!

Понадобился другой российский защитник

Путь Данилу в стартовый – даже в основной – состав «Зенита» теперь закрыт. Перед самими петербуржцами встал вопрос поиска альтернативы – у Дугласа Сантоса нет сменщика, тем более с российским паспортом.

Поэтому «сине-бело-голубые» обратились к российскому рынку. И помимо Наира Тикнизяна рассматривали ещё нескольких исполнителей: Даниила Хлусевича из «Спартака», Дмитрия Скопинцева из «Динамо», Юрия Горшкова из «Крыльев Советов» и даже Евгения Харина из «Ахмата».

Выбор изначально небогатый. У Даниила та же проблема, что у Наира – в оборонительных действиях он слаб, хоть и хорош в атаке. Харин может сыграть на обоих флангах – как в защите, так и в атаке. При этом грозненцы готовы отпустить своего футболиста только за 2-3 миллиона евро. Остальные не смогли бы составить качественную конкуренцию для Сантоса.

Ещё одним вариантом было возвращение Арсена Адамова из «Оренбурга», в который он уходил на правах аренды. Арсен ощутимо проигрывал конкуренцию как Дугласу Сантосу, так и Круговому, поэтому почти не получал игрового времени в «Зените». Но вот «Оренбургу» пришёлся весьма кстати – там он регулярно выходит в старте. Как временное решение, это был бы неплохой выбор – тем более не бьющий по кошельку.

За Тикнизяна имели право требовать много

Сага с переходом латераля «Локомотива» в «Зенит» развивалась стремительно. Петербуржцы почти сразу отсекли остальные варианты, «железнодорожники» заломили ценник в 10-12 миллионов евро – «сине-бело-голубым», по слухам, удалось сбить его до 8 миллионов.

И с «красно-зелёными» договориться-то удалось – сообщается, что после незначительной паузы те согласились на 7+1 млн евро. А вот в переговорах с Наиром возникли проблемы. Ему петербуржцы, вероятно, были готовы предложить контракт на 5 лет с зарплатой в 1,2 миллиона евро за сезон – это в 2 раза больше, чем его оклад в «Локомотиве». По последним данным, 24-летний защитник отказался даже от таких условий – он требовал 2 млн евро в год, на что действующие чемпионы России пойти отказались.

И это вполне логичный итог – сейчас Тикнизян на пике. В «Локо» он отлично играет в связке с Пиняевым, а как только его подняли ближе к центру поля, Наир раскрылся ещё ярче. В 16 матчах чемпионата у него 6 голов и 2 ассиста. Ещё 2 мяча и 3 голевые – в 7 встречах Кубка России. Эта волна идёт ещё с весны 2023-го – уже тогда он стал активнее в завершающей стадии.

И можно, конечно, говорить, что «железнодорожники» необоснованно задирали ценник – всё-таки показатели Тикнизяна аномальные, не отображают объективной картины. Но суть современного рынка в том, что в таких случаях команда и срывает куш – больше проблема покупателей, что они решили обратиться к игроку, который сейчас феерит, как никогда (заметили даже в Бундеслиге).

Это был бы просчёт селекции «Зенита»

Кругового могли сослать в дубль по разным причинам. Может, он вёл переговоры с ЦСКА за спиной боссов «Зенита». Может, это просто эмоциональная реакция на то, что у клуба увели игрока. В любом случае этой ссылкой «сине-бело-голубые» наказывают самих себя.

Левый защитник для ротации им в любом случае понадобится. И куда выгоднее использовать тех, кто есть, а не закупаться новыми. Тот же Адамов сейчас в «Оренбурге» на правах аренды. За него не надо платить отступные, договариваться по контракту – достаточно прервать аренду.

Или искать новичков – Данил всё равно уйдёт летом. Но в таком случае брать тех, на которых будут вменяемые условия. Те же Харин, Скопинцев. Не Тикнизян. Опять же, Наира надо было брать раньше, пока он не раззабивался – у защитника есть цель играть в Европе, плюс «красно-зелёные» не хотят усиливать конкурента, так что теперь у них есть все основания диктовать любые условия.

При этом Наира вряд ли звали в качестве игрока старта, а тратить столько для резервиста – роскошь, которую оценят не все.