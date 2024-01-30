Холанд восстановился после травмы. Эрлинг не играл с начала декабря

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола сообщил, что нападающий Эрлинг Холанд готов сыграть в матче АПЛ против «Бернли».
Холанд будет в заявке на эту игру. Он вернулся. Эрлинг — важный футболист для клуба. Сейчас он чувствует себя хорошо.
Напомним, что Холанд не играл с 6 декабря 2023 года из-за травмы стопы.
В лицо и за глаза пойдут сравнения его былой и нынешней формы..., поэтому не сломаться внутренне и восстановить свой уровень - задача не из лёгких.
Удачи "викингу".
В лицо и за глаза пойдут сравнения его былой и нынешней формы..., поэтому не сломаться внутренне и восстановить свой уровень - задача не из лёгких.
Удачи "викингу".