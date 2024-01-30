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Холанд восстановился после травмы. Эрлинг не играл с начала декабря

вчера, 19:26

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола сообщил, что нападающий Эрлинг Холанд готов сыграть в матче АПЛ против «Бернли».

Холанд будет в заявке на эту игру. Он вернулся. Эрлинг — важный футболист для клуба. Сейчас он чувствует себя хорошо.

Напомним, что Холанд не играл с 6 декабря 2023 года из-за травмы стопы.

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Манчестер Сити  Холанд Эрлинг  Гвардиола Пеп
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Все комментарии
Elliada_
Elliada_ ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 08:47
Когда Реал с помощью пенальти прошел? Помню. А так МС их возил. Повезло Реалу просто. Через год МС показал, кто хозяин, когда выиграл 4:0.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 08:13
Позапрошлогодний сезон в ЛЧ с Реалом... Ну как же ?! Помним, помним...)
112910415
112910415
сегодня в 06:51
за его игрой все станут следить с большим вниманием
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:37
Будет хорошая подмога в нападение.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:41
Пол сезоне КДБ не было, потом Холланда, скоро вместе сыграют наконец!))
Elliada_
Elliada_
вчера в 21:26
Посидит на скамейке. Не нужно мешать МС
Elliada_
Elliada_ ответ allemz (раскрыть)
вчера в 21:25
МС без него всех рвал.
Capral
Capral
вчера в 21:17
Не являясь болельщиком МС- очень рад его возвращению. Без него, как-то, непривычно видеть команду Гварда... И пусть, Холанд, сто раз будет туповатым наконечником, без него- футбол Сити неполнокровный. Удачи, ему- и главное без травм!!!
ubcn8pu9qkga
ubcn8pu9qkga
вчера в 21:14
Даже без него Сити вполне справлялся.
cu2wpv9c6h92
cu2wpv9c6h92
вчера в 19:40
То что он будет играть это уже плюс для МС, а вот в какой он форме это вопрос.
9aty89v78w79
9aty89v78w79
вчера в 19:38
Желаем удачной игры Холанду и его команде. Нужны победы!!
AgamagA_____
AgamagA_____
вчера в 19:35
Так вот, что дало Кришу оторваться на целых 2 гола от Холанда? Норвежец почти весь декабрь не играл.
allemz
allemz
вчера в 19:32
Эллиада, друг, крепись
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:30
Сейчас самое время для оценки его воли и духа.
В лицо и за глаза пойдут сравнения его былой и нынешней формы..., поэтому не сломаться внутренне и восстановить свой уровень - задача не из лёгких.

Удачи "викингу".
Гость
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