Холанд восстановился после травмы. Эрлинг не играл с начала декабря

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вчера, 19:26

Главный тренер «Манчестер Сити» сообщил, что нападающий готов сыграть в матче АПЛ против «Бернли».

Холанд будет в заявке на эту игру. Он вернулся. Эрлинг — важный футболист для клуба. Сейчас он чувствует себя хорошо.

Напомним, что Холанд не играл с 6 декабря 2023 года из-за травмы стопы.