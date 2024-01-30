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Защитник «Барселоны» Бальде перенёс операцию

вчера, 15:06

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Алехандро Бальде успешно перенёс операцию на правом колене. Игрок получил травму подколенного сухожилия в матче 1/4 финала Кубка Испании против «Атлетика». Бальде был прооперирован доктором Лассе Лемпайненом в Турку. Операция проходила под наблюдением медицинского персонала каталонцев. Сроки возвращения футболиста на поле пока неизвестны.

Бальде является воспитанником «Барселоны». Его контракт рассчитан до лета 2028 года. В текущем сезоне левый защитник сыграл 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился голом и результативной передачей, а также получил 2 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего испанца в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» интересуется защитником «Лас-Пальмаса».

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Все комментарии
xq82deqtwhmk
xq82deqtwhmk
вчера в 15:29
Очень хорошо что операция прошла успешна, желаем быстрее встать в строй
Гость
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