«Барселона» сообщила о травме Жоау Феликса

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вчера, 18:57

Пресс-служба «Барселоны» сообщает, что нападающий получил травму.

Португалец получил повреждение во время тренировки. У него диагностировано растяжение связок правого голеностопа. Не уточняется, когда Феликс сможет вернуться на поле.