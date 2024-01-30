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«Барселона» сообщила о травме Жоау Феликса

вчера, 18:57

Пресс-служба «Барселоны» сообщает, что нападающий Жоау Феликс получил травму.

Португалец получил повреждение во время тренировки. У него диагностировано растяжение связок правого голеностопа. Не уточняется, когда Феликс сможет вернуться на поле.

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Все комментарии
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 20:39
Самое глупое,это получить травму на тренеровке !
AgamagA_____
AgamagA_____
вчера в 19:37
Проще перечислить кто не получил травму.
Каждую игру один игрок выпадает.
shlomo
shlomo
вчера в 19:34
Итак у Барсы играть некому, а тут еще и травмы....
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