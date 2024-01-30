«Барселона» сообщила о травме Жоау Феликса

Пресс-служба «Барселоны» сообщает, что нападающий Жоау Феликс получил травму.
Португалец получил повреждение во время тренировки. У него диагностировано растяжение связок правого голеностопа. Не уточняется, когда Феликс сможет вернуться на поле.
Пресс-служба «Барселоны» сообщает, что нападающий Жоау Феликс получил травму.
Португалец получил повреждение во время тренировки. У него диагностировано растяжение связок правого голеностопа. Не уточняется, когда Феликс сможет вернуться на поле.
Каждую игру один игрок выпадает.
Каждую игру один игрок выпадает.