Захарян пропустит матч против «Жироны» из-за травмы

Геннадий Голубин, агент полузащитника «Реала Сосьедад» , сообщил, что его клиент пропустит матч 23-го тура Ла Лиги против «Жироны».

Арсен восстанавливается от травмы, подробностей по срокам пока нет. В «Реале» надеются на его быстрое восстановление. Ближайшую игру с «Жироной» Захарян точно пропустит, потому что он даже не тренируется пока.