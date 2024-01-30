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Захарян пропустит матч против «Жироны» из-за травмы

вчера, 18:06
ЖиронаЛоготип футбольный клуб Жирона-:-Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад03.02.2024 в 23:00 Не начался

Геннадий Голубин, агент полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, сообщил, что его клиент пропустит матч 23-го тура Ла Лиги против «Жироны».

Арсен восстанавливается от травмы, подробностей по срокам пока нет. В «Реале» надеются на его быстрое восстановление. Ближайшую игру с «Жироной» Захарян точно пропустит, потому что он даже не тренируется пока.

Захарян получил травму в матче 22-го тура Ла Лиги против «Райо Вальекано» (0:0).

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:17
Против Жироны уже даже армяне боятся играть))
Жирона-чемпик!))
lotsman
lotsman
вчера в 18:44
Это не удивительно. Сосьедад даже не заметит его отсутствия. Скорее удивились бы если бы он появился в старте.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:43
Ну всё теперь Жирона может с облегчением выдохнуть...)))
112910415
112910415
вчера в 18:24
Жирону в любом случае очень трудно одолеть ...
слишком трудно !
Capral
Capral
вчера в 18:18
Это точно не потеря, тем более, и с ним, и без него- шансов у Р/С минимум. Главное- не дать Жироне разбежаться и не ввязаться, в её пацанскую беготню, как сглупил недавно Симеоне. Сыграть внимательно и прикрыть Витю Цыганкова, который может придумать сопернику головную боль. Ну а Захе, как обычно- Здоровья, и побыстрее вписаться, в новую испанскую жизнь!!! Удачи, ему и его команде!!!!!!!
sb8rkp54puzw
sb8rkp54puzw
вчера в 18:15
Это уже становится трендом
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