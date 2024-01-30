Захарян пропустит матч против «Жироны» из-за травмы

Геннадий Голубин, агент полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, сообщил, что его клиент пропустит матч 23-го тура Ла Лиги против «Жироны».
Арсен восстанавливается от травмы, подробностей по срокам пока нет. В «Реале» надеются на его быстрое восстановление. Ближайшую игру с «Жироной» Захарян точно пропустит, потому что он даже не тренируется пока.
Захарян получил травму в матче 22-го тура Ла Лиги против «Райо Вальекано» (0:0).
Жирона-чемпик!))
Жирона-чемпик!))
слишком трудно !
слишком трудно !