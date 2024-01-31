Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Кубок Азии 2023

Манчини извинился за свой поступок во время серии пенальти

вчера, 10:56

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Роберто Манчини принёс извинения за свой поступок во время решающего пенальти в послематчевой серии против команды Южной Кореи на Кубке Азии (1:1 в основное время и 2:4 по пенальти). Рулевой не стал смотреть удар и заранее отправился в подтрибунное помещение.

Приношу свои извинения, я посчитал, что все кончено. Я не хотел проявить неуважение.

Хочу поблагодарить всех своих футболистов за то, чего они достигли. Они значительно прогрессируют. Я очень рад и мне очень грустно одновременно. Отрадно, что мы стали гораздо лучше. Мы проработали вместе целый месяц, и это было очень важно. Теперь мы — команда. Разумеется, нам необходимо еще больше прогрессировать.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Экс-капитан «Сельты» потрогал маскота за грудь. Ему грозит 3 года тюрьмы
30 января
Агент Вендела опроверг информацию о том, что игрок нарушает дисциплину
30 января
Вечеринки в Белфасте, гарем и нападение на полицейских. Знаем, почему Англия без титулов
29 январяВадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии4
Тен Хаг прокомментировал посещение Рэшфордом ночного клуба
28 января
«Нельзя договориться с тем, кто хочет вас ограбить». Тебас — о Суперлиге
22 января
«Аль-Иттихад» недоволен поведением Бензема
20 января
Сортировать
Все комментарии
oldrussian
oldrussian ответ ОПС (раскрыть)
вчера в 16:44
К вопросу об уважении. Среди джентльменов принято после игры пожать руку победителю.
112910415
112910415
вчера в 13:23
всё же некрасиво получилось ...
а команду отлично подготовил !
ОПС
ОПС
вчера в 12:12
Какое неуважение? По человечески все понятно, что нервы не выдержали.
g3m7s2huvt7r
g3m7s2huvt7r
вчера в 11:36
Нипадеццки бомбануло у физручини
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:19
Не за что извиняться
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 