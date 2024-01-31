Манчини извинился за свой поступок во время серии пенальти

Главный тренер сборной Саудовской Аравии принёс извинения за свой поступок во время решающего пенальти в послематчевой серии против команды Южной Кореи на Кубке Азии (1:1 в основное время и 2:4 по пенальти). Рулевой не стал смотреть удар и заранее отправился в подтрибунное помещение.

Приношу свои извинения, я посчитал, что все кончено. Я не хотел проявить неуважение.

Хочу поблагодарить всех своих футболистов за то, чего они достигли. Они значительно прогрессируют. Я очень рад и мне очень грустно одновременно. Отрадно, что мы стали гораздо лучше. Мы проработали вместе целый месяц, и это было очень важно. Теперь мы — команда. Разумеется, нам необходимо еще больше прогрессировать.